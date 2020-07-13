Pençe-Kaplan’da 1 asker şehit

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin, Zap, Gara, Metina, Hakurk, Avaşin- Basyan'da terör hedeflerinin etkisiz hale getirilmesi ve kampların temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan hava destekli 'Pençe-Kaplan Harekatı' devam ediyor. 8Kurulan üs bölgelerine bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Hava destekli operasyonun devamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada aynı çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Aynı bölgede 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.