Şehit eşinin yürek parçalayan hikâyesi: Çocukken gelin oldu, eşini terör saldırısında kaybetti...

ŞEHİDİN EŞİ ÇOCUK GELİN HALEN MAĞDUR

13 yaşında çocuk gelin olan Müzeyyen ise 24 yıllık hukuk mücadelesinden sonuç alamadı. Gözü yaşlı kadın, kocasının mezarı olmadığı için mezarı açtırıp DNA testi yapamadıklarını ve kendisinin de eşinin askere gittiği tarihte yaşı küçük olduğundan dolayı resmi nikâhı olmadığından Şehit eşi kabul edilmediğini anlattı. Müzeyyen Hekimoğlu, "Çalmadık kapı bırakmadım. Oğlum haklarını aldı, ama ben alamadım. Kan örnekleri karşılaştırmasında oğlumun eşimden olduğu kesinleşti, sonra benden numune aldılar benden olduğu da netleşti ve nüfus müdürlüğündeki aile tablosunda babası eşim, annesi de ben görünüyorum. Peki, oğlum babasının oğluyla, benim de oğlumsa ve ben hayatım boyunca eşimin hatırasına bağlı ve sadık kalıp evlenmediysem bu çocuk kendi kendime mi oldu.

Cumhurbaşkanımızdan ve ilgili bakanlıklarımızdan bana Allah rızası için yardım etsinler. Dilenci gibi kaymakamlıktan yardım almak istemiyorum. Tansiyon ve şeker hastasıyım eşimin maaşı benim kanuni ve yasal hakkımdır. Hiçbir gelirim yok, hastaneye bile gidemiyorum. İlaçlarımı oğlum alıyor. İşsiz kaldığım için kaymakamlık desteğiyle temizlik dükkânı açtım. Evlere ve işyerlerine temizliğe gidiyordum. Ancak annem yatalak hasta olunca dükkânı kapattım. Annem de kısa süre önce hayatını kaybetti. Bu kez kaymakamlık bana kapattığım işyeri için vergi borcu çıkarmış ve hakkımda icra takibi başlatmışlar. Bu parayı ödemediğim takdirde hapse gireceğimi söylediler. Doğduğumdan beri yüzüm bir gün olsun gülmedi. Allah rızası için o şehidimizin biraz hatırı varsa eşimin haklarından yararlanmam için bana yardım eli uzatsınlar" diyerek gözyaşı döktü.