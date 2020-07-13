Vezneciler hainlerine ceza yağdı

Fatih'te Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen ve 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırının faillerinin yargılandığı davada karar çıktı.





İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti dosya üzerindeki kararını açıkladı. Sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal, "Ülkenin Birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten adam öldürme" yönünden 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan 16 kez 20 yıl, "Sivil kişilere karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 kez 20 yıl hapis, "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçundan 13 yıl 4 ay ceza aldılar.



Sanık Gülşen Bahadır ise "Kasten adam öldürme" yönünden 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 kez 20 yıl, "Sivil kişilere karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 kez 20 yıl hapis, Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması suçundan 13 yıl 4 ay ceza aldı.

Sanık Gamze Zere Karadağ ise "Ülkenin Birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım" suçundan 20 yıl, "Kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 39 kez 20 yıl, "Sivil kişilere karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 kez 20 yıl hapis, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" yönünden 208 kez 10 yıl hapis, "Sivil kişilere karşı öldürmeye teşebbüs ve yardım" suçundan 34 kez 10 yıl hapis, "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Vezneciler'deki polis aracının geçişi sırasında patlama oldu



Mahkeme, Abdulsıttar Balsak, Fahri Demircan ve Mehmet Nuri Pasla hakkında örgüt üyeliği suçlamasından 8 yıl 9 ay, Ahmet Erdem, Hasan Turan ve Mehmet Yener hakkında ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.



Dava iddianamesinde haklarında ceza istenen terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ile Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırım'ın ifadelerinin alınamaması sebebiyle dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da saat 08.40'ta, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, terör saldırısının, kiralık bir otomobile yerleştirilen bomba düzeneğinin uzaktan kumandayla patlatılmasıyla gerçekleştirildiği belirlenirken, bombanın etkisinin arttırılması için demir bilyeler kullanıldığı tespit edilmişti. Olayda, polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı. Bombalı saldırının etkisiyle Şehzadebaşı ve Damat İbrahim Paşa camileri, İstanbul Üniversitesinin bazı binaları, Doğu Türkistan Vakfı, bir otel ve bazı iş yerleri ile araçlar hasar görmüştü.

İstanbul Vezneciler'de patlama



58 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Vezneciler patlamasında 6 polis, 6 sivil şehit olmuş, 16 polis 28 sivil ise yaralanmıştı. Beşiktaş patlamasında ise 39 polis 7 sivil hayatını kaybederken 208 polis 34 sivil yaralanmıştı