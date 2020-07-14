AK Parti İstanbul İl Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 4. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

FETÖ'cü hainlerin ve hainlere geçit vermeyen milletimizin kahramanca mücadelesinin asla unutulmayacağını vurgulayan Şenocak, "15 Temmuz'da milletimizin yazdığı destan bize şeref kazandırdığı kadar, omuzlarımıza da ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve kenetlenme şuurudur. İşte bu şuur bizim; 2023, 2053, 2071 ve daha nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır" dedi.

Şenocak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şenocak, mesajında şu ifadelere yer verdi;

ŞENOCAK: "İÇ VE DIŞ BAĞLANTILI İHANET ÇETESİNE KARŞI 'VAR OLUŞ' MÜCADELESİ VERDİK"



"FETÖ'nün iç ve dış destekçileri marifetiyle kalkıştığı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 4. yıl dönümündeyiz. Milletlerin tarihinde asla unutulmayan ve unutulmaması gereken günler vardır. Şehitlerimize duymamız gereken minnet ve göstermemiz gereken vefa adına 15 Temmuz 2016 da böyle bir gündür. Ne FETÖ'cü hainlerin ihanetini ne de milletimizin topyekûn gösterdiği kahramanlığı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Aradan geçen 4 yıl içinde bu ihanet çetesinin iç ve dış bağlantıları ortaya çıktıkça, millet olarak 15 Temmuz'da nasıl bir "var oluş" mücadelesi verdiğimiz daha iyi anlaşılıyor."

ŞENOCAK: "15 TEMMUZ, BU MİLLETİN TESLİM ALINAMAYACAĞININ İZZET MANİFESTOSUDUR"



"15 Temmuz'da vatanımız en az 1915'te Çanakkale'deki kadar hayati, ihtişamlı ve büyük bir vatan mücadelesi vermiştir. Türkiye, İstiklal Savaşı'ndan sonra bir kere daha bu milletin topyekûn "vatanı" olmuş, "vatanı" olarak kalmıştır. 15 Temmuz; ölümlerin üzerine yürüyen bir lider ve o lidere sonuna kadar güvenen bir milletin asla yenilmeyeceğini, teslim alınamayacağını gösteren bir izzet manifestosu, bir bağımsızlık vesikasıdır. Herkes bilsin ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Anlayışlar değişecek, analizler değişecek, söylemler değişecek, siyasetler değişecektir. 15 Temmuz ile birlikte milleti küçümseyen, yok sayan, demokratik bilinciyle alay eden, bütün siyasal tezler çöpe atılmıştır."

ŞENOCAK: "15 TEMMUZ 'BİTTİ, GEÇTİ' DİYE GEÇİŞTİRECEĞİMİZ BİR GÜN DEĞİLDİR"



"Diğer yandan asla unutmamalıyız ki; 15 Temmuz'da milletimizin yazdığı destan bize şeref kazandırdığı kadar, omuzlarımıza da ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve kenetlenme şuurudur. İşte bu şuur bizim; 2023, 2053, 2071 ve daha nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Zira 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da umduklarını bulamayanlar yeni arayış içerisindeler.

Tüm bu oyunların bir tek amacı var: Türkiye'yi durdurmak ve küresel hegemonyanın emrinde bağımlı bir ülke yapmak. Çünkü onlar, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de küresel planları bozup oyun kurucu bir aktör olan değil, mahkum ve bağımlı bir Türkiye istiyorlar. İşte bu nedenle 15 Temmuz, "yaşadık, bitti, geçti" diyece geçiştireceğimiz bir gün değildir. 15 Temmuz'u bütün boyutlarıyla her zaman hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi bir kere daha sevgi, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit ailelerimize saygı ve şükranlarımızı bildiriyor, her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun."