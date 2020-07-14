Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.

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BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:



Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, "bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesi" vurgusu yaptığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi." ifadesine yer verildi.