İki yılda tuzakları tek tek bozdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Erdoğan, kabine toplantısının ardından görevde 2 yılını tamamlayan kabinenin performansını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişini değerlendirecek. Bakanlıkların öne çıkan çalışmalarını tek tek ele alacak olan Erdoğan, özellikle koronavirüslü mücadele, Libya'da atılan adımlar, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler başta olmak üzere mesajlarını verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde yüzde 52,6 oy alarak zafere ulaştı. 9 Temmuz'da TBMM'de yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk adımını da attı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama töreninin ardından Erdoğan, kabinesini de açıkladı.Erdoğan, yeni sistemde de yoğun bir mesai geçirdi. Erdoğan, seçildikten sonra, geleneğe uyarak ilk yurtdışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Daha sonra Belçika, Güney Afrika, Zambiya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD, Almanya, Macaristan, Moldova, Fransa, Arjantin, Paraguay, Venezuela, Tacikistan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Sırbistan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan'ı ziyaret etti. Erdoğan, 30 ülkeye 46 ziyaret gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılında dev projeler de hayat geçirildi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı ve Türk Akım Projesi ile enerji alanında iki önemli adım atıldı.Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yılında Suriye konusu öne çıkarken, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı harekatlarıyla hem Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridorun hem de İdlib'deki insani dramın önüne geçildi. Bu dönemde, önemli bir gündem başlığı da Libya ve Doğu Akdeniz oldu. Libya'da meşru hükümet ile imzalanan anlaşmalar Libya'daki durumun seyrini değiştirdi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan tuzağı akamete uğrattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinenin performansını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işleyişini bugün başkanlık edeceği kabine toplantısının ardından değerlendirecek. Görevde 2 yılını dolduran bakanlıkların çalışmalarını Erdoğan, tek tek ele alacak.