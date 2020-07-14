Kahramankazanlılar darbeye karşı tek yürek

FETÖ'nündarbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Akıncılar Üssü'nde hainlere direnerek darbeyi püskürten Kahramankazanlılar, darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde şehitlerini anacak. O gecenin kahramanları şehit yakınları ve gaziler, duygularını SABAH'a şöyle anlattı:Eşim, darbe girişimi haberini alınca komşularına ulaşarak hepsini Akıncı Üssü çağırdı. O gece yapılan mücadele bir kahramanlık destanıdır. Kendisi Türkiye aşığı biriydi, çocuklarına çok düşkündü. Allah, o gün ona şehit olmayı nasip etti. O gece ben eşimi kaybettim. 6 çocuğumla birlikte yalnız kaldık. Acılarımız da hala bizimle yaşıyor. Evimde hala o gecenin acısını yaşıyorum. Onu çok özlüyorum.Acımız hiç bitmiyor. Oğlumu kaybettim ben o gece. Şu anda şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadeleler sayesinde huzurla yaşıyoruz. Bizler vatanımız, bayrağımız, milletimiz ve bağımsızlığımız için yaşayan insanlarız.O gece bende Akıncılar Üssü'nde oğlumla beraber gittim ve direndik. Torunumun adını o gece kahramanca mücadele veren Ömer Halisdemir'in adını koydum. Her zaman devletimizin yanındayız. O gecenin 4.yıl dönümünde Kahramankazan'da yapılan Demokrasi Müzesi'nde o günü anacağız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.Kahramankazanlılar, darbe girişiminin yaşandığı gece, Türkiye tarihinde önemli bir rol üstlendi. Üstlendikleri bu rol, Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci hainler tarafından ele geçirilmesini, demokrasimizin geri dönülemeyecek şekilde yara almasını, ezanlarımızın susturulmasının engellenmesinde oldukça önemli. Kahraman halkımız tarihe altın harflerle yazılan bir destana imza attı.ANKARA