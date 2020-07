Onlar tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldiler, polis oldular ve 15 Temmuz gecesi o hain saldırıda Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde birlikte şehit oldular. iki oğlunun Adana'da Ali Hocalı Mezarlığı'ndaki kabrine giden baba Ali Oruç, oğullarının vatan için canlarını seve seve verdiğini anlatan şehit babası, "Çünkü bizim başka vatanımız yok. Her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Oğullarımla gurur duyuyorum. Ne mutlu bana Allah ikiz evlat verdi ikisi de şehit oldu. Bu şeref herkese nasip olmaz" diye konuştu. Oruç'un şehit oğullarına yazdığı şiiri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda okunmuştu. Erdoğan'ın şiiri okurken gözyaşlarına hakim olamadığını ifade eden şehit babası, "Başkan Erdoğan bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Allah başımızdan eksik etmesin. Eğer 15 Temmuz'da dik durmasaydı şu an biz vatansız olurduk" dedi. Anne Senem Oruç ise "İkiz oğullarımın yüzlerinde gülücükleri eksik olmazdı. Sesleri, kokuları bile aynıydı. Ama telefonda onları gülüşlerinden tanırdım. O hain saldırı gecesi beni arayıp helallik istediler. Şehit olacakları içlerine doğmuştu. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular" diye konuştu.Şehit babası Ali Oruç'un yazdığı o şiir:"15 Temmuz gecesi bir darbe oldu.O hain kahpe pilot sizi de vurdu, yaktığı Ankara'yı da vatanı da vurdu.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Acı haberi verdi emniyet, 'Ahmet ile Mehmet şehit oldu' diye, evimizde yaşandı koptu kıyamet.Ahmet'im Mehmet'im canım benim.Adana-Ankara-Gölbaşı yolu, kursa gelip giderdiniz bu uzun yolu, sonunda oldu size şehit yolu.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Şehitlerimiz biri Ahmet'ti biri Mehmet, her ikiniz de Mevla'm eylesin rahmet, inşallah mekânınız olmuştur cennet.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Kapalı kaldı o güzel evleriniz, yollara bakıyor genç eşleriniz, cennettir inşallah o mekânınız.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Sizsiz geçmiyor günler, aylarımız.Yollara bakar oldu ana, baba ve eşleriniz.Neden gelmiyorsunuz ikinizden biriniz?Ne oldu size, ne oldu size?Nazar mı değdi her ikinize? Ateş düşürdünüz evlerimize.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Anneniz ağlıyor 'kuzularımız' diye, babanız ağlıyor 'yavrularım' diye, doymadılar ki her ikinize.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Sizi rüyalarda hep görür olduk, ağlaya ağlaya sarardık solduk, kendimizi ve sizi mezarlıkta bulduk.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.Ali Hocalı köyü mezarlık yolu, sizin için yapıldı bu toprak yolu, mezarınızın başında insanlar dolu dolu.Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim."