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'de 29 bölge "geçici bölgesi" ilan edildi

'de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 bölge, ile 31 Aralık tarihleri arasında "geçici bölgesi" ilan edildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 18:18 ABONE OL
Tunceli'de 29 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Uygulamanın kentteki bazı alanlar için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, 30 Haziran 2020 tarihli ve 2709 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 15 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

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Tunceli'de 29 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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