15 Temmuz Şehitleri'nin gözyaşlarına boğan hikayeleri! Vatan size minnettar

Öğrenci Henüz 16 yaşında olan Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit oldu. Yüzü tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemeyen Tilbaç'ın ailesi, üç gün boyunca Tilbaç'ı aradıktan sonra sonucu DNA testi ile gencin hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç şehidin annesi zihinsel, babası fiziksel engelliydi. Malatyalı Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'meydanlara inin' çağrısıyla birlikte dışarı çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini protesto eden 16 yaşındaki Tilbaç, Baştabya Kışlası önüne giderek darbecilerin karşısına dikildi. Kışladan çıkış yapan tankları engellemek isterken şehit edilen Engin Tilbaç'ın ailesi, memleketleri Malatya'da tatildeydi. Çocuklarından 3 gün boyunca haber alamayan zihinsel engelli anne ve fiziksel engelli babaya, aranan oğullarının acı haberini Adi Tıp verdi. Adli Tıp ekiplerinin yaptığı DNA testi sonucunda kışla önünde tanklarla şehit edilen siviller içinde Sultangazili 16 yaşındaki Engin Tilbaç da bulundu. Şehit Tilbaç'ın cenazesi, 21 Temmuz'da memleketi Malatya'ya götürülerek Pütürge'ye defnedildi. Şehidin ismi, Adıyaman'da bir anaokuluna verildi.