15 Temmuz Şehitleri'nin gözyaşlarına boğan hikayeleri! Vatan size minnettar

15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan teröristler halkın büyük mücadelesi ve direnişi ile geri püskürtüldü. Darbeye karşı dimdik duran halk 15 Temmuz'u kazanarak darbecilere karşı galip geldi. 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran ülkemizin vatandaşlarından 249 kişi şehit düştü. İşte 15 Temmuz şehitleri...
Şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali "vur" emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir'in cenazesi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.
53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişafak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidin eşi, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın' dedi." ifadesini kullanıyor. Sosyal medya adresinden, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz." mesajını paylaştı. Ardından darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu'nu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi. Şehit olduğunda vatansızdı, 15 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.
45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Dava insanı, dava yolunda şehit düştü. 5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecideyekavak Köyü'nde doğan Erol Olçok, evli ve üç çocuk babasıydı. 54 yaşındaki reklamcı Erol Olçok, Türkiye'de en önemli siyasi iletişim kampanyalarının duayeniydi. 14 yıllık AK Parti iktidarının, başarıdan başarıya koşan tüm seçim kampanyalarında onun damgası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisini hiçbir zaman profesyonel bir ilişki olarak tanımlamadı. Her zaman dava, yol ve kader arkadaşlığı olarak gördü. İlk oğluna Abdullah Tayyip adını verdi. Oğluyla birlikte şehadet şerbetini içti. 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde, "Erol benim bir yol arkadaşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet olsun inşallah." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehit Erol Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda evladı Abdullah Tayyip ile yan yana defnedildi.
Babasının ısrarına aldırmadı, genç yaşta şehadet şerbeti içmeye koştu. 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, duayen isim Erol Olçok'un oğluydu. Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi'nde eğitim görüyordu, mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok, hain darbecilere karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Babasıyla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet makamını seçti. Ona isim verenler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazesinin başındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erol benim bir yol arkadaşımdı; Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekânı cennet olsun inşallah" derken gözyaşlarını tutamadı. Abdullah Tayyip Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda babasıyla yan yana defnedildi.
1969 doğumlu Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın hain darbe gecesi ilk şehit olan askerlerden biri oldu. Özel Kuvvetler'dendi, 5 yıl önce emekli oldu ama "daha genciz" diyerek çalışmaya devam etti. Darbeci hainler ilk olarak Genelkurmay Başkanlığı'nı basmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın, komutanını korurken darbeci hainler tarafından vuruldu. Onu almaya giden ambulansa da ateş açıldı. Kahraman Astsubay Bülent Aydın şehit oldu. Ağabeyi, "Kardeşim Bülent öğle yemeğini birlikte yediği arkadaşı tarafından şehit edildi" dedi. Astsubay Bülent Aydın, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkanlardan… Eşi Şahnaz Aydın, eşinin, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkarak darbenin seyrini değiştirdiğini söyledi. Şehit Bülent Aydın şimdi Ankara'nın Mamak ilçesindeki Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki ebedi istiratgahında…
37 yaşındaki Halil Kantarcı, küçük yaştan beri İslami mücadele içindeydi. 28 Şubat döneminde henüz 15 yaşındayken haksız yere idamla yargılandı, 10 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. 15 Temmuz gecesi sosyal medyada arkadaşlarını direnişe çağırmış, " Ateş ediyorlar. Millet birikiyor. Allah büyük" paylaşımında bulunmuştu. Darbeci hainlerin açtığı ateşte, İstanbul Çengelköy'de şehit düştü. Yanındaki ağabeyine son sözleri, "'Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum.
Onları ümmete emanet ediyorum'' oldu. Şehidin eşi, "Onunla bir mücahit olduğunu düşündüğüm için evlendim, gururluyum" dedi. Kantarcı, geride 9 aylık, 2,5 yaşında ve 9 yaşında 3 yetim evlat bıraktı. Şehit Halil Kantarcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
5 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, ev kiralayıp yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden Astsubay Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk etapta oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen anne Bilsen Dağdaş, listede çocuğunun adını bulamayınca bu kez hastanelerin yolunu tuttu. Altı gün oğlunu arayan anne Dağdaş, son çare olarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden tam 8 gün sonra adli tıp kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun
cenazesine ulaştı. Ancak durumunun belirsizliği nedeniyle şehit olduğu duyurulmayan Astsubay Dağdaş'ın şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruldu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş'ın FETÖ'cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu. Şehidin naaşı, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay sonra memleketi Muğla'daki mezarlıktan alınarak, askeri törenle Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.
44 yaşındaki Ayşe Aykaç, ev hanımıydı. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek vatan ve millet sevdasıyla yollara düştü. Eşiyle birlikte yan yana Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı. Aykaç'ın cenazesi istanbul Çengelköy'de son yolculuğuna uğurlandı.
26 yaşındaki Fatih Satır, pilot olma hayalleri kuruyordu. Pilotluk sınavını kazanmış, mülakata girmeyi bekliyordu. "Baba ölmek var, dönmek yok. Hakkını helal et. Şehit olmaktan geriye dönüş yok. Sizi çok seviyorum" diyerek yola çıktı. Sarıyer'den İstinye'deki Borsa İstanbul'un önüne geldi. Hain darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonucu şehit düştü. Şehidin babası, ""Şehit oğlumun üzerindeki kanlı bayrağı asla yıkatmam" diyor. Demokrasi şehidi Fatih Satır'ın cenazesi İstinye Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Doğumları bir, şehit olmaları bir oldu. Adanalı ikiz kardeş Ahmet ve Mehmet Oruç, Adana'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyorlardı. 6 ay arayla evlendiler, Ahmet Oruç'un eşi 7 aylık hamileydi. Helikopter pilotu eğitimi almak için Ankara'ya geldiler. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlğı'ndaydılar. Hain darbeciler, ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba yağdırdılar.
İkiz polis memurları, aynı anda şehadet şerbetini içtiler. İkiz oğullarını kaybeden Baba Hacı Ali Oruç cenaze töreni sırasında "Oğullarım. Beni bırakıp nereye gittiniz? Ben sizsiz ne yapacağım." diyerek gözyaşı döktü. Şehitler Mehmet ve Ahmet Oruç, son yolculuklarına Adana'da binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.
3 yaşındaki bebeğini yatağında uyuttu, son görevi için Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti, şehadet şerbetini içti. 31 yaşındaki komiser Demet Sezen, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışıyordu. En zor işi yapanlardandı. Şehit ailelerine acı haberi veriyor, "Yavrunuz, anneniz, babanız şehit oldu" diyordu. 15 Temmuz gecesi 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Alp'i uyuduğu yatağında bırakıp, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla yaptığı saldırı sonrası şehit düştü. Birçok kez, şehit yakınlarına, "Şehitlik, şahadet en büyük mertebe" demişti. Şehidin adı memleketi Nevşehir Avanos'ta yaşayacak.
52 yaşındaki Adil Büyükcengiz, evli ve 3 kız çocuğu babasıydı. Deri sektöründe faaliyet gösteren bir işadamıydı. 15 Temmuz akşamı darbecilere direnmek için Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önüne koştu. Büyükcengiz, hain darbecilerin zırhlı araçlarına göğsünü siper etti ama darbecilerin halkın üzerine ateş açması sonucu sırtından vurularak şehit edildi. Şehidin ailesi, "Bu memlekete 10 Adil feda olsun" dedi. Şehit Adil Büyükcengiz, Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı. Adil Büyükcengiz'in adı Pendik Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşayacak.
63 yaşındaki Ümit Güder, emekliydi ama geçim zorluğu nedeniyle bir firmada servis şoförlüğü yapıyordu. Evli ve 5 çocuk babasıydı. Hain darbe girişimi sırasında destan yazan Kazan'ın kahramanlarından oldu. Eşi ve 18 yaşındaki oğluyla birlikte hain darbecilerin merkezi konumundaki Akıncı 4.Ana Jet Üs Komutanlığı'nın önüne gitti. Hainlerin gasp ettiği savaş uçaklarının kalkmasını engellemek isterken darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güder, 5 gün dayanabildi ve şehit düştü. Şehit Ümit Güder, Ankara Kazan Şehitliği'nde defnedildi
31 yaşındaki Emrah Sapa, Ankara Kazan'da prefabrik yapım işinde çalışıyordu. Evliydi. 15 Temmuz gecesi sosyal medya adresinden, "Cumhurbaşkanım, Anadolu evlatları bütün mevcudiyetiyle emrindedir, talimatını bekler" paylaşımı yaptı. Ardından hainlerin merkez üssü konumundaki Akıncı Üssü'ne doğru yola çıktı, Kazan direnişinin sembollerinden biri oldu. Akıncı Üssü kapısındaki darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehidin eşi, "Vatan sağ olsun" dedi, babası ise, "Vatan sağ oldu, millet sağ oldu. Onların, milletin sayesinde biz ayaktayız." diye konuştu. Şehit Emrah Sapa, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Öğrenci Henüz 16 yaşında olan Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit oldu. Yüzü tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemeyen Tilbaç'ın ailesi, üç gün boyunca Tilbaç'ı aradıktan sonra sonucu DNA testi ile gencin hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç şehidin annesi zihinsel, babası fiziksel engelliydi. Malatyalı Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'meydanlara inin' çağrısıyla birlikte dışarı çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini protesto eden 16 yaşındaki Tilbaç, Baştabya Kışlası önüne giderek darbecilerin karşısına dikildi. Kışladan çıkış yapan tankları engellemek isterken şehit edilen Engin Tilbaç'ın ailesi, memleketleri Malatya'da tatildeydi. Çocuklarından 3 gün boyunca haber alamayan zihinsel engelli anne ve fiziksel engelli babaya, aranan oğullarının acı haberini Adi Tıp verdi. Adli Tıp ekiplerinin yaptığı DNA testi sonucunda kışla önünde tanklarla şehit edilen siviller içinde Sultangazili 16 yaşındaki Engin Tilbaç da bulundu. Şehit Tilbaç'ın cenazesi, 21 Temmuz'da memleketi Malatya'ya götürülerek Pütürge'ye defnedildi. Şehidin ismi, Adıyaman'da bir anaokuluna verildi.
27 yaşındaki Murat Akdemir, Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Dülgerli Köyündendi. 1 çocuk babası Akdemir, dürümcü dükkanı işletiyordu. Darbe girişimi gecesi, 'Reis bizi çağırıyor anne, şehit olmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Köprü üzerindeki darbecileri engellemek için çıktığı yolda Üsküdar Çengelköy'de darbeci bir albayın kurşunlarının hedefi oldu, şehit düştü. Şehit Murat Akdemir, binlerce kişinin uğurladığı törenle, Üsküdar Kandilli Mezarlığı'na defnedildi.
41 yaşındaki polis memuru Münür Alkan, evli ve bir kız babasıydı. Bolu'da görev yapan Alkan, bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koruma polisi olarak atanmıştı. Görevini de son nefesine kadar sürdürdü. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ı korurken şehit düştü. Şehit polis memuru Alkan, baba ocağı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.
35 yaşındaki Yasin Yılmaz, Ankara'nın Kazan ilçesinde bir markette çalışıyordu. Evli ve bir çocuk babasıydı. Hain girişim sırasında darbecilerin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne gitti, darbecilere karşı mücadele etti. Yılmaz, 15 Temmuz gecesi protesto gösterisi sırasında Akıncı Üssü'nden açılan ateş sonucu şehit oldu. Yasin Yılmaz'ın cenazesi memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'ne bağlı Oluközü beldesinde kılınan cenaze namazından sonra belde mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Mustafa Karasakal, 17 yaşındaydı. O genç yaşına rağmen sokağa çıktı. Lise öğrencisi Karasakal, 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Demokrasi şehidi Karasakal'ın imam olan üvey babası Muhiddin Şahbaz, TRT'deki haberlerin kendilerini endişeye düşürdüğünü ifade ederek, " Genelkurmay'ın önünde önce tankların saldırısına maruz kaldık yani insanları ezecek oldular. Tank namluyu indirip de arabayı sürüklerken onun den zor kaçtık. Daha sonra da helikopterle bizi taradılar o tarama sonucunda da yavrumuzu ayaklarımın dibinde buldum. Müdahale edemedik, edecek durumumuz yoktu, ambulans çağırdık, ambulans gelmedi. Yarım saat, kırk beş dakikaya yakın bir zaman dilimi çaresizce orada bekledik fakat gerçekten çaresizlik zor bir şey" diye konuştu.
22 yaşındaki Yasin Naci Ağaroğlu, Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Darbe girişimini duyunca, sokağa çıktı. Uçaklara, hava bombardımanına, tanklara, hain saldırıya karşı Meclis'i, Genelkurmay'ı, Türkiye'yi korumaya koştu. Genelkurmay Kavşağı'nda helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü. Öğretmen bir anne ile babanın oğlu şehit Yasin Naci Ağaroğlu için Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde düzenlenen törene yaklaşık 50 bin kişi katıldı. 22 yaşındaki oğullarının Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezuniyet diplomasını alan Zehra ve Osman Ağaroğlu çifti, gözyaşlarını tutamadı.
52 yaşındaki Ayhan Keleş, mobilyacılık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde düzenlenen saldırıda şehit oldu. Keleş'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan eşi Fadik ile çocukları Tolga ve Fazlı Keleş, gözyaşı döktü. Ayhan Keleş, cenazesi memleketi Kırşehir Kaman İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Keleş'in, Kurancılı Kasabası Belediye Meydanı'nda kendi adına bir saat kulesi dikildi ve naaşı Kurancılı Kasabası Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.
48 yaşındaki Erol İnce, Özel Harekat polisiydi. Evli, 9 ve 14 yaşlarında iki erkek çocuk babasıydı. 54 arkadaşıyla birlikte hain darbecilerin ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yaptıkları saldırıda şehit düştü. Artvin Yusufeli'li şehit Erol İnce'nin cenazesi İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen tören sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Adı Artvin Şehit Erol İnce İmam-Hatip Ortaokulu'nda yaşatılacak.
39 yaşındaki Mehmet Çetin, Cumhurbaşkanlığı Koruma polisiydi. Evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi 37 hain darbecinin Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düzenlediği suikast saldırısında canını ortaya koydu. Hain darbecilerle kahramanca çatışan Mehmet Çetin, sabaha doğru 03.00 sıralarında şehit düştü. Şehit Mehmet Çetin için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Şehit özel harekat polisi Mehmet Çetin, memleketi Uşak'ta düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
1977 doğumlu Muhammed Aksu, istanbul Esenler'de oturuyordu. Aşçılık yaparak geçimini sağlıyordu. 15 Temmuz gecesi, kuzeniyle birlikte darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Darbeciler, Muhammed Ali Aksu'nun içinde bulunduğu aracı tanklarıyla ezerek geçti. Muhammd Aksu, darbe girişiminin ilk şehitlerden biri oldu. Aksu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'un Alaçam ilçesi Doyran Köyü'nde gözyaşları arasında defnedildi.
26 yaşındaki Antalyalı polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden geçici görev için Ankara'ya gitmişti. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü hainlere karşı savundu. Polis babasına telefonda, "Gereğini yapacağız" dedi. Görev yerini bir an bile terk etmedi, darbecilerin ele geçirdiği helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu. Babası Emniyet-Sen Genel Başkan Yardımcısı polis memuru Zeki Kılınç, "Artık ben de bir şehit babasıyım. Kendisiyle onur ve gurur duyduğum, canım oğlum" dedi. Şehit polis memuru Oğuz Kılınç, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Polis Muhammet Oğuz Kılınç'ın adı memleketi Antalya'daki iki okulda yaşayacak.
51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, İstanbul Eminönü'ndeki bir şirkette çalışıyordu. İki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısıyla alanlara koştu. Darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nün kapattığını duyunca, köprüye gitti. Oğlu Sadık Divan da, o sıralarda Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilerle mücadele ediyordu. Şehidin oğlu, "Annem vatan söz konusu olduğunda kaplan kesilirdi. O gece de kaplan kesilmiş. Allah ona şehitliği nasip etti. Köprüde ilk açılan ateşte koşmaya başlamış askerlerin üzerine, ilk şehit olanlardan biri olmuş annem" dedi. Sevgi Yeşilyurt, hain darbecilerin açtığı ateş sonucu Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düştü. Aslen Samsun Alaçam'lı olan Sevgi Yeşilyurt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
39 yaşındaki Tahsin Gerekli, bir tekstil firmasının sahibiydi. Evli ve beş çocuğu babasıydı. Elazığ'ın Baskil ilçesi Zeyve köyünden olan Tahsin Gerekli, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktı, direnişe katıldı. Son sosyal medya mesajında saat 00.53'de, " Bu vatan hepimizin, herkes sokağa!" paylaşımını yaptı. Saraçhane'deki hain darbecilerin işgali altındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önündeydi. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit Tahsin Gerekli Şirinevler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.
60 yaşındaki Tevhit Akkan, Ankara'da seyyar satıcılık yapıyordu. Erzurum Horasanlı Tevhit Akkan, 15 Temmuz gecesi 3 oğluyla sokağa çıktı. Ankara'da yolun çatışmaların yaşanığı Jandarma Genel Komutanlığı önüne gitti. Baba Tevhit Akkan, oğullarıyla birlikte tankların üzerine yürüdü. Darbecilere, "Aynı vatandandayız, aynı milletteniz" dediler ama kurşunların hedefi oldular. Baba Tevhit Akkan, oğluna isabet edecek kurşunun önüne geçti, şehit oldu. Darbecilerin saldırsında Tevhit Akkan'ın 2 oğlu Nahit ve Ferit ise yaralandı, gazi oldu. Oğulları darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katıldı, "Vatan sağolsun, Babamızdan devraldığımız nöbetteyiz" dediler.
43 yaşındaki Türkmen Tekin, İstanbul Esenler'de oturuyordu. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Atatürk Havalimanı'nın darbeci işgali altında olduğunu duyunca ailesiyle birlikte harekete geçti. Türkmen Tekin, Esenler Dörtyol'da darbecilerin ele geçirdiği tankın ezmesi sonucu eşi ve çocuklarının önünde şehit oldu. Şehidin oğlu, "Biz bu davadayız, annem de bu davadaydı, ben de bu davadayım. Kimse ağlamasın, üzülmesin, dik dursun.
Türk bayrağıyla çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı, sokağa çıktı. 37 yaşındaki Barış Efe, modelistlik yapıyordu. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sonrası darbecilere karşı direnişe geçti. Boğaz Köprüsü'ndeki darbecileri engellemeye çalışırken, açılan ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Annesi, kız kardeşleri cenazesinde güçlükle sakinleştirildi. 37 yaşındaki Barış Efe'nin cenazesi, Karabük'ün Eflani ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bir ay sonra nişanlanacaktı, nişan yüzükleri bile hazırdı. 23 yaşındaki Cennet Yiğit, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliğinden mezun oldu. Atanamayınca polis olmaya karar verdi. Komiser yardımcısı olarak Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordu.Hain darbecilerin özel harekat tesislerini bombalaması sonrası şehit düştü. Şehidin kardeşi, "Yarım kaldım kuzum, içimden bir parçayı söktün de gittin, kavurdun gittin" diyerek feryat etti. Şehit komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
1964'te Siirt'te doğan Erkan Pala, Fatih Haydar Vakfı üyesiydi. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal ettiğini duyunca bölgeye gitti. Pala, "Gerektiğinde direnişe geçeriz, korkumuz yok. Tankın önünde de mi duramayacaksınız, taş da mı atamayacaksınız?" mesajları atarak arkadaşlarını mücadeleye çağırdı. Saraçhane'de darbeciler tarafından göğsünden vurularak şehit edildi. Pala'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Pala, Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
En son görüntüleri mücadele ettiği tankın üstünde çekildi, şehit düştü. 65 yaşındaki Yusuf Çelik, Almanya'dan emekli bir işçiydi. Tatilini Türkiye'de geçiriyordu. Halk direnişine katılırken hiç tereddüt etmedi, telefonunu ve cüzdanını bile yanına almadı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa indi. Ankara sokaklarındaki darbeci hainlerle çatıştı. Şehidin oğlu, babasının televizyonda yayınlanan 15 Temmuz klibinde görünce gözyaşlarını tutamamış, "Babam görüntüde, tankın üstündeydi. Darbeci bir askeri tanktan çıkarmaya çalışıyordu." dedi. Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşakta hainlerin saldırısı sonucu yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Hastanedeki görevlilere, ismini ve memleketini ancak söyleyebilmiş. Şehit eşi, "Eşimin cenazesini çok zor bulduk." açıklamasını yaptı. Şehit Yusuf Çelik, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.
44 yaşındaki Metin Arslan, ekmek parasını kazanmak için ıstanbul'a gelmişti. inşaat işçisiydi. Önce Boğaziçi Köprüsü'ne gitti, ardından İBB binasına... 15 Temmuz gecesi, hain darbecilerin hedef aldığı yerlerden biri de istanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Onlarca darbeci, belediyeyi işgal edince Metin Arslan, engel olmak istedi. Saraçhane'deki İBB binaının önüne geldiğinde işgalci darbeciler, ateş açtı. 44 yaşındaki inşaat işçisi Metin Arslan, Karabük'te toprağa verildi. Baba Zeki Arslan, Türk bayrağına sarılı oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi Özlebeli Mezarlığı'nda defnedildi.
45 yaşındaki Mehmet Yılmaz, Yedi Hilal Derneği Üsküdar Başkanıydı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası eşine 'Allah'a emanet ol' diyerek evinden çıktı. O saatlerde darbecilerin ele geçirdiği Boğaziçi Köprüsü'ndeki direnişe katıldı. Köprüye ilk gidenler arasındaydı. Son görüntülerinde köprüdeki gençlere, "Polis müdahale edecek, biraz geri çekilin" diye uyarıyordu. Ancak o anda hain darbecilerin silahından çıkan kurşunlar onu buldu, kelime-i şehadet getirerek şehit oldu. Şehidin eşi, "Rabbim bizi de onurlandırdı, vatanımız, devletimiz sağ olsun. Rabbim vatanımıza, devletimize zeval vermesin." dedi. Şehit Yılmaz'ın cenazesi Üsküdar Kirazlıtepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
39 yaşındaki Birol Yavuz, özel harekat polisiydi. Evli ve üç kız çocuğu babasıydı. O gece kız kardeşine, "Şehit düşersem ağlamayın" diye vasiyet etmişti. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği hain saldırıda şehit düştü. Şehidin eşi, "Bugün benim en mutlu günüm, sana canım feda. Ben şehit eşiyim, aslan gibi yavrularım var" dedi. Şehit Özel Harekat Polisi Birol Yavuz'un cenazesi, memleketi Tokat'ta düzenlenen cenaze töreni sonrası Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tanklarının önüne yatarak darbeci hainleri durdurmaya çalıştı, şehit oldu. 46 yaşındaki Yusuf Çelik, Ankara'da esnaflık yapıyordu. Hain darbe girişimi sonrası darbeci hainlerin işgal ettiği Genelkurmay Başkanlığı önüne ilk gelenler arasındaydı, en önde giderek tankların yakınlarına ulaştı, canı pahasına tankların önüne yattı. Darbeci hainlerin ateşi sonucu şehit düştü. Eşi o gece haber alamadı, Şehit Yusuf Çelik'in aracı bir gün sonra bulundu. Ardından şehit olduğu haberi geldi. Şehidin babası, 'Mesele vatansa gerisi teferruattır, oğlum gül bahçesine girer gibi Hakk'a yürüdü' dedi. Şehit Yusuf Çelik, memleketi Çankırı merkez Tüney köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
42 yaşındaki Şuayip Seferoglu, İstanbul'da esnaflık yapıyordu. Evli ve üç çocuk babasıydı. "Ben savaş gidiyorum, memleket elden gidiyor" diyerek evinden çıktı, 15 Temmuz gecesi direnişe katıldı. DARBE girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde hainlerin silahından çıkan kurşunla şehit düştü. Şehidin annesi, "Benim oğlum, silahsız savaşa girip şehit düştü, onur duyuyorum" dedi. Şehit Şuayip Seferoğlu, memleketi Rize Merkeze bağlı Küçükköy köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
46 yaşındaki Önder Güzel, Özel Harekat Polisi ve 2'nci sınıf Emniyet Müdürüydü. Evli ve 3 çocuk babasıydı. 17 Nisan'da terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit düşen Sinan Kunduracı'nın memleketi Aksaray'daki cenaze törenine katılmış, ailesiyle yakından ilgilenmişti. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin savaş uçaklarıyla hedef aldığı Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düştü. Memleketi Aksaray'daki babaevine Türk bayrağı asıldı. Güzel'in cenazesi Aksaray Ulu Camii deki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
52 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, Malatyalıydı. Evli ve dört çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Alanlara inin, darbecilere karşı direnin" çağrısı sonrası sokağa çıktı. O saatlerde darbeci işgali altında olan Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önüne gitti. Hain darbecilerin açtığı ateş sonrası iki kurşunla yaralandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Sarıkaya, 23 Ağustos günü şehit düştü. Şehidin oğlu, "İnşallah biz de o mertebeye ulaşırız. İnşallah ölümümüz o şekilde olur. Ben hiç üzülmüyorum, mutluyum. Vefat etmek için en güzel yolu buldu." dedi. Şehit Ramazan Sarıkaya, Fatih Camii'ndeki cenaze töreni sonrası Edirnekapı Şehitiği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminden haberdar olan İsmail Kayık evden çıkarak darbecilere karşı koymak üzere Kağıthane Köprüsüne gitti. 55 yaşındaki Kayık, darbeci hainlerin halka müdahalesi sırasında yaşadığı heyecan ve panik sebebiyle kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Kayık, 18 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede şehit oldu.
Sosyal medyada yayınladığı son videosunda "İstanbul uyuma, memleketi sahip çık" sloganlarıyla halkı sokağa çağırdı. İstanbul'da hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. 36 yaşındaki Fahrettin Yavuz, İstanbul'da camcılık yapıyordu. 6 yıl önce gittiği Afrika'ya gitmiş, Moritanyalı eşiyle evlenmişti. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin işgal ettiği TRT Harbiye stüdyolarının önüne gitti. Tam o sırada darbecilerin silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu şehit düştü. Trabzonlu Fahrettin Yavuz arkasında Moritanyalı bir eş ve 2 çocuk bıraktı. Şehit Fahrettin Yavuz, Eyüp'teki aile mezarlığında ebediyete uğurlandı.
47 yaşındaki Hasan Kaya işçiydi. Sivas doğumlu Hasan Kaya, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kayıtsız kalmadı, direnişe katıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresindeki çatışmalarda şehit düştü. Demokrasi şehidi Hasan Kaya Beykoz ta Kavacık Hasan Yavuz Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna tekbirlerle uğurlandı.
Darbecilerin kardeşlerden birini şehit etti, diğerini sakat bıraktı. 36 yaşındaki Orhun Göytan, Malta Üniversitesi'nde ekonomi bitirmiş, İstanbul'da turizmcilik yapıyordu. 15 Temmuz gecesi ağabeyi ile birlikte İstanbul Bağlarbaşı'ndaki işyerindeydi. Babaları oğullarını arayıp "Sakın dışarı çıkmayın" dedi. Ancak Kenan ve Orhun annelerini yalnız bırakmamak için gece 03.00'da yola çıktı. İstanbul Acıbadem civarında yolları hain darbeciler tarafından kesildi, araçlarına ateş açıldı. Ağabeyinin yaralanması sonrası Orhun Göytan, gaza eliyle basmak için eğildiği sırada darbecilerin kurşunlarına hedef oldu. Orhun, vücuduna isabet eden 7 kurşunla şehit oldu. Ağabeyi ise, bacağından sakat kaldı. Şehidin babası, "FETÖ, Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürkçü, milliyetçilere en büyük zararı verdi" dedi.
40 yaşındaki Murat Mertel, Makedonya'nın Gostivar bölgesinden gelen göçmen bir ailenin çocuğuydu. Kısa süre önce büyük bir hevesle Kapalıçarşı'da işyeri açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sokağa çıkın" çağrısı sonrası abdest alıp evden çıktı, darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı evine yakın olan İstanbul Acıbadem'deki Türk Telekom binasına doğru yöneldi. Sabaha doğru bir arkadaşının vurulduğunu görünce tişörtü ile yarasını bağlamış, hastaneye götürmek isterken sırtından vuruldu. Ümraniye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sürekli tekbirler getiriyordu, en son eşi ve çocuklarını görmek nasip oldu. Şehit Murat Mertel, Karacaahmet Şakirin Camiindeki cenaze namazı ile defnedildi.
26 yaşındaki Fatih Dalgıç, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. İstanbul'a izin için gelmişti. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nin bir grup darbeci tarafından ablukaya alındığını öğrenen polis memuru Fatih Dalgıç, acil yardıma ihtiyaç olduğunu öğrenerek hemen polis merkezine gitti. Darbeci hainler sonuna kadar çarpıştı, hainlerin açtıkları ateşte yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman polis şehit oldu. Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç, memleketi Eskişehir'de, Çifteler Aliken Mahallesi'nde ebediyete uğurlandı.
Cengiz Hasbal Garson 35 yaşındaki işçi Cengiz Hasbal, 15 Temmuz akşamı Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine tepki göstermek için Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Buradaki direnişte cuntacıların açtığı ateş sonucu göğsünden ve kolundan vurularak ağır yaralanan Cengiz Hasbal, 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Geçimini bir lokantada garsonluk yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Hasbal'ın acılı babası Ahmet Hasbal, "Yapacak bir şey yok. Ne mutlu bizlere. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. O gece komşularımızla beraber gittiler. Köprüde ağır yaralandı. 20 gündür yoğun bakımdaydı, dün de Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah hepsinden razı olsun, bu vatan için şehit oldular" dedi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından hastaneden alınarak Üsküdar Küplüce'deki Saray Camii'ne getirildi. Şehidin cenazesine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Cengiz Hasbal, kılınan namazın ardından Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin ismi, İstanbul Ataşehir'de bir ortaokula verildi.
43 yaşındaki Şenol Sağman, İstanbul'da çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben millet iradesinden başka bir güç tanımadım" diyerek halkı alanlara çağırmasıyla birlikte harekete geçti. O saatlerde hain darbecilerin işgali altındaki Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyordu. Beşiktaş'ta darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit Şenol Sağman, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
47 yaşındaki Haki Aras Ardahan Göle ilçesinde doğdu. Elektrik teknisyeniydi ancak akciğer rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir çalışamıyordu. Eşi ve 8 yaşındaki kızından uzakta yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine… Sokağa çıktı, istanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan caddesindeki direnişe katılfı.. Çektiği son videoda "Bunlar üzerimize ateş ediyorlar, bizim askerimiz olamazlar" dedi. Yanından 4 kurşun geçti. Sonuncusu ona isabet etti ve o an telefonu elinden düştü, şehitlik şerbetini içti. Adı Şehit Hakkı Aras Anadolu imam Hatip Lisesi'nde hatırlanacak.
Mahmut Eşit Esnaf 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasi düşmanı cuntacıların girişmiş olduğu darbe girişimine karşı mücadele verenlerden biri olan Mardinli 44 yaşındaki Mahmut Eşit'in 6 çocuğu babasız kaldı. Darbe girişimi sırasında yapılan protesto gösterilerinde motosikletteyken vücuduna taş isabet etmesi sonucu yaralanan lokantacı Mahmut Eşit, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Mahmut Eşit'in 16 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Eşit, maddi durumlarının iyi olmadığını ifade ederek, "Devletten tek isteğimiz babamı şehitlik statüsüne koymalarıdır. İstanbul'da kirada oturuyoruz, geçim kaynağımız hiç y ok. Bir tek o çalışıyordu" dedi. Eşit'in otopsisi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yapıldıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze aracıyla cenazesi memleketi Mardin'in Derik İlçesi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Cevizpınar Mahallesi'ndeki Hıdran Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin ismi, Mardin Derik'te bir imam hatip lisesine verildi.
Faslı Jouad Merroune, 5 yıl önce Türkiye'ye geldi. Türkiye'de seyyar satıcılık yapıyordu. 32 yaşındaydı, eşi 5 aylık hamileydi. Yaşasaydı bu yaz eşiyle birlikte memleketi Fas'ın Tanca şehrine gidecek, 5 yıl aradan sonra ailesiyle hasret giderecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını dinledikten sonra Türkiye'ye destek için sokağa çıktı. Taksim Harbiye'de darbecilerle çıkan çatışmada şehit oldu.
30 yaşındaki Velit Bektaş, Özel Harekat Polisiydi. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarğyla Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalaması sonrası şehit düştü. Özel Harekat Polisi Velit Bektaş, memleketi Mardin Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı, baba ocağında taziye çadırları kuruldu. Damat olduğu Bolu'da da halk, onun için yürüdü. Şehit polis
memurunun Bolulu eşi Meryem Bekdaş, '' Eşim şehit olmayı çok isterdi. '' Şehitlik mertebesi en yüksek mertebe. Keşke bana da nasip olsa.' derdi. Öyle de oldu. Allah inşallah şehadetini kabul eder. Bu vatan için gönlünü verenlere hakkımız helaldir." dedi.
Şener Dursun Memur 15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, amcası Mikail Dursun ile beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıkan Şener Dursun, Dikimevi'nden Kızılay'a gidişi kapatan tanklar nedeniyle Külliyeye ulaşamadı. Binlerce insanın toplandığı bölgede tanklara karşı direnen 48 yaşındaki Şener Dursun'un kalbi bu yaşananlara dayanamadı ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Dursun'un ailesine gece 01.30 sıralarında haber verildi. Dursun, hastanede şehit oldu.
FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında hainlere karşı durmak için arkadaşı Ferdi Yurduseven ile birlikte Atatürk Havalimanı'na giden 23 yaşındaki Kastamonulu Hikmet Baysal, arkadaşı ile olaylar yatışıp darbeciler püskürtüldükten sonra Sultangazi'de bulunan evlerine dönmek üzere motosikletle yola çıktı. Ancak iki arkadaş geçirdikleri elim trafik kazası sonucu şehit oldu. "Vatan ve bayrak sevgisi taşıyan bir çocuktu" Şehit Hikmet Baysal'ın annesi, ''Oğlum maneviyatı yüksek, vatan ve bayrak sevgisi taşıyan bir çocuktu. Acı ve gururu birlikte yaşıyoruz'' şeklinde açıklama yaptı. Kastamonu nüfusuna kayıtlı Hikmet Baysal'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında ebedi ikametgahına uğurlandı.
1972 doğumlu Meriç Alemdar 2. sınıf emniyet müdürüydü. 2014 yılında Gaziantep Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda görevliyken Kobani'den atılan hava mermisiyle başından yaralanan Alemdar, tedavisinin ardından görevine döndü. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. Darbeci hainlerin ele geçirdiği savaş uçaklarından atılan bombalar neticesinde 52 meslektaşıyla birlikte Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit oldu. Cenazesinde oğlu Yusuf Tuna ve kızı Pelin asker selamı durdu. Şehidin babası emekli öğretmen Ali Alemdar ise, oğlunun acısına dayanamadı. Birkaç gün sonra kalp krizi geçiren baba Ali Alemdar kurtarılamadı.
1993 doğumlu Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz gecesinin en genç şehitlerinden oldu. Ankara'da tezgahtarlık yapan Oğuzhan Yaşar, hain girişimin yaşandığı gece arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni korumaya gitti. Bölgedeki darbecilerin Külliye'ye girişine engelleyen hainlerin saldırısında şarapnel parçasıyla başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan Yaşar, 19 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti, şehit oldu. Şehidin babası, "Allah yazmışsa, arkasından ben de giderim" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu, Oğuzhan için, "Dünya güzeli, 23 yaşında bir fidandı" dedi. Şehit Oğuzhan Yaşar'ın naaşı Erzurum Şenkaya'da son yolculuğuna uğurlandı.
24 yaşındaki Ahmet Kara, fabrika işçisiydi. İskenderunlu Kara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimini protesto ederken, darbeciler tarafından açılan ateşte şehit oldu. Ahmet Kara, 4 çocuklu ailenin tek oğluydu. Babası, cenaze namazı kılınmadan önce, "Oğlumun mahallede kime borcu varsa gelip benden alsın" dedi. Ahmet Kara, götürüldüğü Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ndeki Yoncakaya Mezarlığı'nda 10 ay önce trafik kazasında ölen annesi Emine Kara'nın yanına defnedildi.
Malatya Pötürgeli Ahmet Kocabay 29 yaşındaydı. İstanbul Sultangazi'de işçi olarak çalışan Ahmet Kocabay'ın 3 yaşında bir kızı vardı. Yakınları ona bir lakap takmıştı: Koca Reis. Sosyal medyada son paylaşımı, "Her insan bir gün ölümle yüzleşecek!!! Ölümden değildir korkular ALLAH`tan" oldu. Darbe girişimi gecesi hain darbecilere, "dur" demek için Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Köprüden darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu. Sultançiftliği Merkez Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
49 yaşındaki Ahmet Özsoy, TÜRKSAT bina tesisleri yöneticisiydi. Evli ve iki çocuk babasıydı. 2012 yılında eşiyle birlikte Hac farizasını yerine getirmişti. Ahmet Özsoy ve ekip arkadaşları, 15 Temmuz gecesi adeta bir destan yazdı. Hain darbecilerin Türk televizyonlarını karanlığa gömme girişimini engelledi. Ahmet Özsoy ve ekip arkadaşları harekete geçti, 2 kepçe ve 1 itfaiye aracı ile TÜRKSAT'a giden yolu trafiğe kapattı.Ardından helikopterle TÜRKSAT'a ulaşan darbecileri, yaklaşık bir saat boyunca engelledi. Darbeciler, tesisi boşaltarak büyük çanak antene zarar verdi ancak yayınları kesmeyi yine de başaramadı. Hain darbeciler, TÜRKSAT ekibini yaylım ateşiyle taradı, Ahmet Özsoy yanındaki ekip arkadaşı Ali Karslı ile orada şehit düştü. Şehit Ahmet Özsoy Ankara Gölbaşı'ndaki cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı.
Özel Harekat Polisi Akif Altay, evli 3 çocuk babasIydI. Akif Altay, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapmakta iken geçici olarak Özel Harekat Daire Başkanlığı emrinde görevlendirildi. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin Özel Hareket Dairesi Başkanlığının bombalaması sonucu, ağır şekilde yaralandı. Hemen Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis Akif Altay, şehitlik makamına ulaştı. Şehit Akif Altay'ın cenazesi memleketi Burdur'daydı. Şehidin eşi Gülsüm Altay, "Vatan sağolsun. 25 senedir vatanımız için koştuk. Ateşten gömleği attık, cennetin gömleğini giydirdik." dedi. Şehit Akif Altay'ın cenazesi Burdur Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Güvenli Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
62 yaşındaki Akif Kapaklı, müteahhitlik yapıyordu. 15 Temmuz gecesi direniş için oğluyla birlikte sokağa çıktı. Darbe girişimini protesto etmek için gittiği Ankara Kızılay Meydanı'nda darbeci hainler tarafından vuruldu. Yaralı olarak hasteneye kaldırılan Akif Kapaklı, kurtarılamadı ve şehit oldu. Akif Kapaklı'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun yanında aynı saldırıda yaralanan oğlu da vardı. Akif Kapaklı, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Türk bayrağını evinin balkonuna astı, üzerine kimliğini bile almadı, pijamalarıyla darbe karşıtı direnişe katılmak için sokağa çıktı. 41 yaşındaki Akın Sertçelik, evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi gelen bir telefonla uyandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direniş çağrısı sonrası hemen harekete geçti. 15 dakika mesafedeki Fetih Mahallesi'nden Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Hainlere karşı direnirken açılan ateş sonrası şehadet şerbetini içti. Şehidin eşi, Akın Sertçelik'i "kimliksiz, pijamalı adam" tanımıyla morgta bulabilmiş. "Vefat ettiği zaman yüzü nur doluydu ve gülüyordu. Bu vatan sahipsiz değil. Bu vatan için üç can daha var verilecek seve seve." diyor. Şehit Akın Sertçelik, Esatpaşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
32 yaşındaki İmam Ali Alıtkan, evli bir çocuk babasıydı. Taşrada uzun yıllar imam-hatiplik yapan Ali Alıtkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde görevini sürdürüyordu. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeciler tarafından vuruldu, gülümseyerek şehit oldu. Şehit Ali Alıtkan, 7 yaşındaki kızının gözyaşları arasında Ankara Mamak Ortaköy mezarlığına defnedildi. Şehidin adı memleketi Çorum Sungurlu'da Ali Alıtkan Ortaokulu adıyla yaşatılacak.
35 yaşındaki Ali Anar, Ankara'nın Kazan ilçesine bağlı Ahi Köyü'nün muhtarıydı. 15 Temmuz gecesi, darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne doğru, vatan hainlerini engel olmak üzere yola çıktı. Kendi milletine ateş eden uçakların kalkışını engellemekti amacı. Askeri üs önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu vuruldu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet şerbetini içti. 35 yaşındaki eşi Nuray Anar, şehit olmadan önce, "Eşim üzerine beyaz gömleğini giymişti. Gelip yanıma oturdu ve bana 'Vay hainler, ülke ne hale geldi' dedi. Aynada saçlarını taradı, yüzü çok güzeldi." dedi. Ali Anar ardında en küçüğü 4,5 en büyüğü 15'inde 6 çocuk ve bir eş bıraktı.
Baba şehit düştü, oğlu ise yaralanarak gazi oldu 53 yaşındaki Ali İhsan Lezgi, Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu personeliydi. Kazan'ın Orhaniye Köyü'nden olan aynı hemşerileri gibi kahramanca mücadele etti.
Eşi Sevgi Lezgi, "Biz gidiyoruz, Allah'a emanet ol, dediler. Dışarıdan selalar geliyordu. 'Hakkını helal et' dedi eşim, su da istedi. Oğlum çok heyecanlıydı çıkarken. Balkona çıkıp arkalarından baktım" dedi. 53 yaşındaki Ali İhsan Lezgi ve oğlu 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Yasin, hain darbecilere karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti, hainlerin gasp ettikleri savaş uçaklarıyla attıkları bombaların hedefi oldu. Ali İhsan Lezgi hastane yolunda şehadete erdi. Olay yerinde ve hastane yolunda 40 dakika boyunca elini tuttuğu oğlu Yasin ise yaralı ve hastanede yoğun bakımda.
45 yaşındaki Ali Karslı, TÜRKSAT'ta hukuk müşavirliğinde çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi en kritik bölgelerden biri olan TÜRKSAT'ta darbecilere karşı harekete geçti. Diğer personellerle beraber 2 kepçe ve 1 itfaiye aracı ile TÜRKSAT'a giden yolu kapattı.
Televizyon yayınlarını kesemeyen darbeciler, TÜRKSAT Tesisler Direktörü Ahmet Özsoy'la birlikte Ali Karslı'yı da şehit etti. Şehit Ali Karslı'nın annesi, "Türkiye'ye kem gözle bakanlar asla emellerine ulaşamayacak. Allah, hainlere fırsat vermesin inşallah." dedi. Karslı'nın cenazesi memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.
'Reis, çağırıyor. Bu, millet ve vatan bizim' dedi, sokağa çıktı. Beraber gittiği arkadaşlarından üçü şehit, biri gazi oldu. 42 yaşındaki Ali Mehmet Vurel işçiydi. Evli ve üç çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı başkent Ankara'da direndi. Telefonda oğluna, "Meclis'in oraya bomba düştü. Bombayı atlattık şimdi Genelkurmay'ın önündeyiz" dedi. Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin helikopterli saldırısında şehit düştü. Uzman çavuşluk sınavı kazanan oğlu Deniz'in asker olacağı günün hayaliyle yaşayan Vurel, artık kiradan kurtulmak ev sahibi olmak istiyordu. Şehit Mehmet Ali Vurel, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi İnönü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
45 yaşındaki Alpaslan Yazıcı, özel harekat polisiydi. Evli ve üç çocuk babasıydı. Güneydoğu'da birçok bölgede terörle mücadele operasyonlarında yer almıştı. Hatta, yaklaşık 4 ay önce terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlarda kullanılan roketatarların üstüne " RTE Rize" ve "Kalkandere" yazılarını yazmıştı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'ne düzenlediği hava saldırısında şehit düştü. Şehidin babası, "3 evladım daha var. Vatana, millete feda olsun." dedi. Şehit Polis Alpaslan Yazıcı, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
30 yaşındaki Alper Kaymakçı ustabaşı olarak görev yapıyordu. Ankara'nın Haymana ilçesinde doğan Alper Kaymakçı, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sonrası Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni darbecilerden korurken açılan havadan açılan ateş sonucu sonucu yaralandı, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Aynı gece ikiz yeğenlerinden Volkan Yiğit şehit olurken ve Erkan Yiğit ise gazilik makamına ulaştı. Şehit Kaymakçı, geride gözü yaşlı bir eş ile 8 yıldır hayalini kurduğu ve dünyaya geleceğinden habersiz olduğu bir evlat bıraktı.
56 yaşındaki Askeri Çoban, İstanbul'da hazır giyim mağazası işletiyordu. Evli ve 7 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi çocuklarıyla beraber darbe girişimini protesto etti. Daha sonra çocuklarını eve göndererek Boğaziçi Köprüsü'ne giden Askeri Çoban, gece 04.00 sıralarında darbecilerin helikopterli saldırısında şehit düştü. Şehit Askeri Çoban, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde defnedildi. Şehidin anısına Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde bulunan ve 12 Eylül darbesinin baş mimarı olan Kenan Evren'in adını taşıyan ilk ve ortaokuluna, Diyarbakır Erganili Askeri Çoban'ın adı verildi.
FETÖ'cü hainler hem asker olma hayallerini engelledi, hem de şehit etti.27 yaşındaki Aydın Çopur, 2009 yılında FETÖ'cü örgüt üyelerinin baskıları sonrası Kara Harp Okulu'nu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra üniversiteyi kazanarak Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okulundan mezun oldu. 3 günlüğüne tatil için Ankara'daydı. 15 Temmuz gecesi babasını aradı, 'Baba bugün devletim, bayrağım için bir şeyler yapmazsam ne zaman yapacağım. Hakkını helal et' dedi. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki saldırıda şehit düştü. Şehit Aydın Çopur, memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
43 yaşındaki Aytekin Kuru 21 yıllık polis memuruydu. 15 Temmuz'dan 15 gün önce Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki görevinden Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atanmıştı.
Eşiyle son konuşmasında, "Buralar çok karışık, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ancak gördüğüm kadarıyla askeri uçaklar bize saldırıyor. Beni artık beklemeyin" dedi. Adana Kozan'da oturan ailesi darbe girişimi gecesi hainlerin hava saldırısını duyunca oğullarını aradı, ulaşamadı. Annesi Esma Kuru ve eşi Ayşe, şehidi Ankara Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yüzüğünden tanıdı. 14 yaşındaki kızı Rabia Gizem ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Gürkan artık yetim. Şehit Aytekin Kuru, Adana Kozan'da vatan toprağına emanet edildi.
35 yaşında Battal İlgün serbest meslek erbabıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısı sonrası arkadaşlarıyla birlikte direnişe katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hain darbecilerden korurken, darbecilerin tank ateşi sonucu şehit düştü. Battal İlgün için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Şehit Battal İlgün, 8 sivil şehit kahramanla birlikte aynı gün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
İki ay önce askerden dönmüştü, üniformalı darbecilere karşı mücadele ederken şehit düştü. 21 yaşındaki Batuhan Ergin, askerliğini doğuda yapmak istedi. Verdiği dilekçeyle Bitlis'te komando olarak vatani görevini tamamladı. 2 ay önce askerden dönen Batuhan, 15 Temmuz gecesi, "Bu hainler vatanı ele geçirecekler. Biz burada niye oturuyoruz? " diyerek sokaklara çıktı. Sosyal medyadan verdiği son mesajında, Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeki fotoğrafıyla, "Eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik" yazıyordu. Mesajdan kısa bir süre hain darbecilerin saldırısı sonrası yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehadet şerbetini içti. Şehidin babası, oğlunun askerde şehit olmayı çok istediğini söyledi.
28 yaşındaki Beytullah Yeşilay, inşaat işçisiydi. 1 yıl önce evlenmişti. Eşine 'Vatan olmazsa biz de olmayız' derdi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktı, kardeşi ve arkadaşlarıyla direnişe geçti. Önce grup olarak Ankara Numune hastanesi önündeki darbeci tankını etkisiz hale getirdiler. Ardından Başkent Ankara'da darbeci işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı'na gittiler. Beytullah Yeşil, hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü, kardeşi de gazi oldu. Şehit babası, "Ben de hazırım, vatan için canımız feda" diyor. Beytullah Yeşil, memleketi Yozgat'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Beytullah Yeşilay'dan geriye eşi ve 4 aylık kızı Miray kaldı.
39 yaşındaki Bülent Karalı, Ankara Etimesgut'ta oturuyordu. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi arkadaşlarıyla birlikte direniş için sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan hain darbecilerle çatıştı. Darbecilerin kurşunlarının hedefi oldu, Cumhurbaşkanlığı önünde şehadet şerbetini içti. Ankara Kocatepe Camii'nde 8 vatan kahramanı ile birlikte Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
48 yaşındaki Bülent Yurtseven, 25 yıllık polis memuruydu. Iğdır doğumlu polis memuru, evli ve 2 çocuk babasıydı. Bülent Yurtseven, Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda başkomiserdi. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini duyduktan sonra Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla saldırdığı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra kurtarılamadı ve şehadet şerbetini içti. Şehit Bülent Yurtseven, Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedildi.
Okumak için kuru fasulyecide çalışıyor, para biriktiriyordu, şehit oldu. 23 yaşındaki Burak Cantürk, Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıfta okuyordu. Yaz tatillerinde ise eski bir arkadaşının yanında çalışıyor, okul harçlığını çıkarıyordu. 15 Temmuz gecesi Çengelköy'deki darbecilerin saldırıları sırasında kardeşi ve babasıyla birlikte oradaydı. Kardeşi ve babası araçlarına bindi, o da çatışma bölgesinden kurtulmaya çalışırken sırtından vuruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Cantürk, babasının kucağında şehadet getirerek şehit oldu. Şehit Burak Cantürk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
37 yaşındaki Burhan Öner, istanbul Pendik'te oturuyordu. Vanlı Burhan Öner, evli ve 2 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz hain darbecilerin ele geçirdiği Boğaziçi Köprüsü'ne gitti ve direnişe katıldı. Burhan Öner, darbecilerin tank ateşi saldırısında şehadet şerbetini içti. Şehit Burhan Öner, Pendik Sülüntepe Mahallesi Ahmet Tevetoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı Şehitliği'ne tekbirlerle defnedildi.
53 yaşındaki Celaleddin İbiş, Ankara Altındağ Belediyesi'nde işçiydi. Evli ve 4 çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesi hain darbeci girişimine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası sokağa çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte o sırada darbeci işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehidin oğlu, "Vatansız kalmamak için babasız kaldım" dedi. Şehit belediye personeli Celalettin İbiş, Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası tekbirler eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
66 yaşındaki Cemal Demir, çocukluğundan beri tornacılık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası oğluyla birlikte sokağa çıktı, direnişe katıldı. Şehidin oğlu, "Babam köprüye doğru gitti. Ondan sonra büyük bir patlama oldu" dedi. Hain darbecilerin saldırısı sonrası yaralanan Cemal Demir, hastaneye kaldırıldı ama şehit düştü. Şehit Cemal Demir için Eyüp Sultan Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. 50 yıldır tornacı olan Demir'in 10 torunu vardı.
43 yaşındaki Cengiz Polat, başkent Ankara'da elektrikçilik yaparak geçimini sağlıyordu. Yozgat'ın Sarkaya ilçesi, Tomarcahöyüğü köyünden olan Cengiz Polat, evli ve bir oğlu vardı. "Ben gitmesem, başkası gitmese, kim gidecek anne? Bu vatan da, bu devlet de bizim anne!" dedi.15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını televizyondan seyrettikten sonra sokağa çıktı. Hain darbecilerin işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı binası önüne geldi. Haberi saat 02.00 sıralarında aldı ailesi. Hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Şehit Cengiz Polat'ın naaşı Ankara Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Şehitlik namazı kıldı, birkaç saat sonra şehit düştü. 34 yaşındaki Çetin Can, dizi setlerinde ışıklandırma şefliği yapıyordu. Evliydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası eşi Fatma Can'la birlikte darbeci işgali altındaki Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Köprüye girince darbecilerin elindeki 2 tanktan üzerlerine ateş açıldı. O saldırıdan kurtuldular. Çetin Can, biraz daha ilerledikten sonra darbeci keskin nişancının saldırısı sonrası eşinin yanında şehit düştü. Şehidin eşi, "Çetin o namazı kıldıktan 4 saat sonra şehit oldu. Haberi yoktu. Veren Allah, alan Allah" diye konuştu. Şehit Çetin Can, İstanbul Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.
39 yaşındaki Cuma Dağ, Jeoloji Mühendisiydi, MTA Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Aslen Elazığ'lı, evli ve bir çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti. Hain darbecilerin saldırısıyla eşinin gözleri önünde şehit düştü. Şehidin annesi, "Peygamber ocağında istemiyorum böyle hain ihanet çetelerini" diyerek ağıt yaktı. 5 yaşındaki oğlu Ahmet Yavuz ise, "Benim babam çok kişiye yardım etti, çok kişiyi kurtardı. Allah bize yardımcı olsun" ifadesini kullandı. Şehit Cuma Dağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ankara Karşıyaka'da son yolculuğuna uğurlandı.
37 yaşındaki Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmaktaydı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Cüneyt Bursa, hain darbe girişimi haberini alır almaz çelik yeleğini giyerek cuntacılara karşı kahramanca mücadele etti. Darbeci hainlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalaması sonrası şehit oldu. 3 aylık Kerem Cüneyt ve 8 yaşındaki Ceylin, ondan yadigar kaldı. 8 yaşındaki Ceylin'in şehit babasının cenazesinde söylediği, "Benim babam bir kahraman ve kahraman kalacak." sözleri herkesi duygulandırdı.Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı
51 yaşındaki Davut Karaçam işçi emeklisiydi. Davut Karaçam, 15 Temmuz gecesi, "gün oturulacak gün değil" diyerek oğluyla birlikte dışarı çıktı. Ankara Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğinde hain darbecileri uyardı. Tam o anda tankın üzerinden darbeciler ateş açtı. Oğlunun gözleri önünde vuruldu, yoldan geçen araçla götürüldüğü hastanede şehit oldu. Oğlu, "Devlet için vatan için sokaklara çıktık." diyor. Davut Karaçam'ın adı, Muş Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşayacak
Polis Özel Harekat 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan Şehit Dursun Acar, 26 Mayıs 1972 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. 3.Sınıf Emniyet Müdürü olan Dursun ACAR, 1993 yıl?ında polis Memuru olarak Erzurum ilinde göreve başladı. 1999 Yılında Komiser Yardımcılığı kursunu başarı ile tamamlayarak Trabzon, Kars, izmir, Erzurum, Ardahan illerinde ve Özel Harekât Daire Başkanlığında Özel Harekât Polisi olarak görev yaptı. Özel Harekât Daire Başkanlığı Hizmeti Geliştirme Şube Müdürü olarak görevli olduğu sırada Ankara ili Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit oldu. Şehidimiz Dursun Acar, evli ve iki kız çocuğu babasıydı.
45 yaşındaki Edip Zengin, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliydi. Evliydi ve 2 kız çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehidin Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir mahallesi Mevlana caddesindeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Edip Zengin, Darıca'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin adı Darıca Şehit Polis Edip Zengin Anadolu Lisesi'nde yaşayacak.
47 yaşındaki Emin Güner, ODTÜ Fizik bölümünden mezun, Ankara'da dijital radyo sistemleri üreten bir firmanın sahibiydi. Evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesi vatan savunması için sokağa çıktı. AK Parti Genel Merkezi'ne önündeki tanklara karşı geldi. Hain darbecilerin ele geçirdiği bir tankın namlusuna asılı 4 kilometre gitti. Tankı kullanan asker, namluyu hızlıca çevirip Güner'i düşürdü. Güner'in boynu kırıldı, şehit düştü. Cenaze namazı Ahmet Efendi Cami'sinde kılındıktan sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
5 ay sonra bebeğini kollarına alacaktı, hain gecede şehit düştü. 27 yaşındaki Emrah Sağaz, İstanbul'da tekstil sektöründe işçi olarak çalışıyordu. Giresunlu Emrah Sağaz, 15 Temmuz gecesi arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Esenler'de sokağa çıktı. Atışalanı caddesinde hain darbecilerin ele geçirdiği tankın altında kalarak şehit oldu. Şehidin 5 aylık hamile eşi, "Doyamadım aşkıma, Rabbim aldı" diyerek feryat etti. Şehit Emrah Sağaz, memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yaralı polislere yardıma gitti, şehit olduğu haberi geldi. 30 yaşındaki Erdem Diker, evli ve bir çocuk babasıydı. İstanbul'da demir doğrama atölyesinde çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi hainlerin darbe girişimine karşı direnişe katıldı. Kuzeni, "Amcaoğlum bana Sabiha Gökçen Havaalanı yakınlarında iki kardeşiyle birlikte olduklarını yaralı polisleri gördüklerinde polislere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. En son görüşmemiz de bu şekilde oldu." dedi. Darbecilerin saldırısında yaralanan Erdem Diker, şehitlik mertebesine ulaştı. Erdem Diker, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde defnedildi.
21 yaşındaki sağır ve dilsiz Erhan Dündar, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından açılan ateşle ağır yaralanmıştı. 10 gün boyunca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan Dündar, 25 Temmuz tarihinde şehit oldu. Ailenin tek çocuğu olan Erhan Dündar, milli iradeye sahip çıkmak için önce Atatürk Havaalanında ardından İstanbul Sultangazi'de darbeci askerlerin karşısına dikildi. Aslen Malatyalı olan henüz 21 yaşındaki engelli Erhan Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı öncesi babasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na gitti. Gece 03.00'ten sonra Sultangazi'ye dönen Erhan Dündar ve babası, İstanbul Sultangazi'deki Baştabya Askeri Kışlası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Dündar, 10 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. 25 Temmuz'da vefat eden Şehit Erhan Dündar, Sultangazi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
33 yaşındaki Erhan Dural, evli ve bir çocuk babasıydı. Bir otelde çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla darbecilere karşı sokağa çıktı. Yanında, eşi, kardeş ve eniştesi vardı. Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin helikopterden yaptığı saldırı sonrası şehit düştü. Dayısı, "Yeğenimin cenazesini bir gün sonra hastanede bulduk" dedi. 33 yaşındaki Erhan Dural'ın cenazesi, memleketi Rize'nin Pazar İlçesi Orta Irmak Köyü'nde toprağa verildi.
44 yaşındaki Erkan Er, esnaflık yapıyordu. Evli ve bir çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Jandarma Bölge Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölgede vatan savunmasındaydı. En son saat 01.18'te 'Allah'ını seven vatanına sahip çıksın. Herkes sokaklara' yazarak telefonundan mesaj attı. İlk ateşte kulağından yaralandı ama direnişine devam etti. Jandarma Komutanlığı'nın üzerine çıkan hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Erkan Er, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.
35 yaşındaki Erkan Yiğit, Ankara esnaflık yapıyordu. 15 Temmuz eşinin doğum günüydü ve bir program yapmışlardı ancak hain darbe girişimi sonrası ikiz kardeşiyle birlikte direnişe katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni savunan ikiz kardeşler Erkan ve Volkan Yiğit, sabah 06.30 sıralarında hain darbecilerin bombalarının hedefi oldu. Erkan şehit oldu, ikiz kardeşi Volkan gazi... Gazi Volkan Yiğit, "O gün vatan sadece 'toprak' değildi. O gün vatan, Recep Tayyip Erdoğan'dı. Allah onu bize bağışladı da sonuçta şehidimiz şehit, biz gazi olduk. " dedi. Erkan Yiğit, geride 28 yaşındaki eşi Sevgi Yiğit ile iki çocuğunu bıraktı.
45 yaşındaki Eyyüp Oğuz, özel harekat polisiydi. Yıllar önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın da koruma polisliğini yapmıştı. Birçok çatışma bölgesine gönüllü giden Eyyüp Oğuz 3 gün önce Nusaybin'de katıldığı operasyonlardan dönmüş, yeni görev yerini bekliyordu. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ilk olarak hedef aldığı Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev
yapıyordu. Eyyüp Oğuz darbeciler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehadet şerbetini içti. Ardında Ataman ve Arda isimli iki oğul bıraktı. Elazığ'da vatan toprağına emanet edildi.
51 yaşındaki Elazığlı Faruk Demir emekli Özel Harekat Polisiydi. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyunca eşine bile haber vermedi. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Emekli polis memuru, yardım için gittiği özel harekatta darbeci hainler tarafından atılan ikinci bombada şehit düştü. 24 yıl polis memurluğu yapan Faruk Demir, teşkilatta parmakla gösterilen keskin nişancılardan biriydi. Ardında bir yaslı eş ve 2 yetim çocuk bıraktı. Elazığlı Şehit Faruk Demir'in naaşı, eşinin yaşadığı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
20 yaşındaki Fatih Kalu, 15 gün sonra askere gidecekti, akrabalarını ziyaret için Bolu'dan başkent Ankara'ya gitti. Fatih Kalu, üniforma giymiş hain darbecilerin saldırısında şehit oldu. Fatih Kalu, 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni savunmak için Ankara sokaklarındaydı. Darbecilerin ele geçirdiği helikopterden açılan ateş sonucu şehadet şerbetini içti.
Fatih Kalu için Bolu Gerede'de Yeni Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Arkadaşları, Türk bayrağıyla sarılı tabutun yanında Fatih Kalu'nun fotoğrafını tuttu. Şehit Fatih Kalu'nun cenazesi Bolu Gerede Şehir Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.
36 yaşındaki Fazıl Gürs Ankara'da matbaacılıkla uğraşıyordu. 15 Temmuz gecesi akrabalarıyla birlikte darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Ankara'da Sıhhiye'de hain darbecilerin kullandığı tankların sıkıştırması sonucu şehit düştü. Şehit Gürs'ün eşinin babası da şehit düşenler arasındaydı. Şehidin eşi, "Haklarımızı helal ettik ve daha sonra haber alamadık. Kardeşim 'verecek bir canımız var' demişti." ifadesini kullandı. Gürs'ün cenazesinde, 6 yaşındaki oğlu Ömer babasının Türk bayraklı tabutuna sarılarak öptü. Fazıl Gürs, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
28 yaşındaki polis memuru Feramil Ferhat Kaya, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğmuştu. Özel Harekat Polisi Kaya, 15 Temmuz gecesi Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevi başındaydı. Hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarının saldırısı sonucu yaralandı, hastaneye kaldırıldı ama şehit düştü. Ferhat Kaya, ardından bir eş ve yetim bir çocuk bıraktı. Kahraman polisin cenazesi Ankara'da düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
15 gün sonra evlenecekti, hain darbecilerin saldırısında şehit oldu. 29 yaşındaki Ferhat Koç, özel harekat polisiydi. 31 Temmuz'da Gizem Kaan ile Ankara'da dünya evine girecekti, 'Hayatımızı birleştireceğimiz bu özel günümüzde mutluluğumuzu bizimle paylaşmanız dileğiyle' yazılı düğün davetiyeleri dağıtılmıştı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki görev yerine gitti. Hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda şehit düştü. Ferhat Koç, bir ailenin en büyük oğluydu. Şehidin annesi, cenazede elleriyle oğlunun tabutunu okşayarak, 'Sen bunun içerisine yakışmıyorsun yavrum. Kalleşler yakışır' diyerek feryat etti. Şehit Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesi Yazıtepe köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
31 yaşındaki Fevzi Başaran, Özel Harekat polisiydi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesii Boyalı Köyü nüfusuna kayıtlı olan özel Harekât Polisi Fevzi Başaran, 15 Temmuz gecesi göreve çağrıldı. Hemen Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlğı'na gitti. Darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarının hedefi oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Başaran, kurtarılamadı, şehadet şerbetini içti. Fevzi Başaran'ın eşi ve kız kardeşi, şehit polisi özel harekat kıyafetleriyle uğurladı. Özel harekat polisi Fevzi Başaran, Kocatepe Camii'ndeki cenaze törenin ardından Karşıyaka Mezarlğın'nda toprağa verildi .
1965 yılında doğan Fikret Metin Öztürk, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda polis müdürü olarak görev yapıyordu. Fikret Metin Öztürk'ün eşi Çorum'da hemşirelik yapıyordu ve 2 çocuğu vardı. 3. Sınıf Emniyet Amiri Fikret Metin Öztürk, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Hain darbecilerin hava saldırısında şehit oldu. Şehidin ağabeyi, "Devletin en ufak bir zararını istemezdi. Babası da olsa karşı çıkardı." dedi. Fikret Metin Öztürk İstanbul Bağcılar Osman Gazi Camii'nde düzenlenen tören sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi. Ardından eşi Hatice Öztürk ile 13 yaşındaki kızı Elif Ülkü ve 3 yaşındaki oğlu Ahmet Oğuz kaldı.
30 yaşındaki Fırat Bulut, evli bir çocuk babasıydı. Ankara'da polis memuru olarak görev yapmaktaydı. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı göğüs göğüse çarpıştı. Hainlere tam 280 kurşun sıktı. Polis Memuru Fırat Bulut, darbecilerin ele geçirdiği zırhlı personel taşıma aracında gelen kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama gece saat 02.00 sıralarında çok sevdiği üniformasıyla şehadet şerbetini içti. Erzurumlu polis memuru Fırat Bulut, 5 yaşındaki kızı Büşra, babası Şinasi, annesi Rahime ve eşi Gamze'nin şahitliğinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
15 Temmuz gecesi yüzbinlerle birlikte sokağa çıkanlar arasındaydı. "Asker kışlaya" sloganları altında ankara semalarına alçak uçuş yapan darbecilerin ele geçirdiğİ savaş uçaklarının görüntülerini çekti. Genelkurmay kavşağında darbecilerin helikopterli saldırısı sonrası Şehit düştü. Fuat Bozkurt'un ailesi, yaralı haldeyken "Doktor yaramı Sarsın tekrar gideceğİm" diyen ve vatanı İçin cannını feda eden oğLu ile gurur duyuyor. Fuat Bozkurt, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kardeşini kurtardı ama kendisi şehit oldu. 36 yaşındaki Gökhan Esen, firmalarda teknik personel olarak çalışıyordu. Aslen Kahramanmaraşlı olan Gökhan Esen, 15 Temmuz gecesi arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte sokağa çıktı. Çengelköy'deki darbeci terörüne karşı geldi. Çengelköy Polis karakolunun yakınlarına geldiğinde darbeciler tarafından ateş edildi. Yaralı kardeşi Volkan'ı kurtardı, hastaneye gönderdi. Arkadaşlarına, 'Siz gidin kardeşimi kurtarın ben buradakilere yardım edeceğim' dedi. Darbeci hainlerin saldırısında kendisi şehit düştü. Şehit Gökhan Esen, Çengelköy'deki Yıldırım Beyazit Camisi'nde cenaze namazı sonrası Çengelköy mezarlığına defnedildi.
31 yaşındaki Gökhan Yıldırım, perdecilik yapıyordu. Evli ve 10 yaşında bir oğllu vardı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "direnin" çağrısı sonrası o da sokağa çıktı. Başkent Ankara'da darbecilerin ele geçirdiği helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü. Şehit Gökhan Yıldırım'ın cenaze töreni memleketi Kırşehir'de yapıldı.10 yaşındaki oğlu Saffet Yıldırım da, amcasının yanında şehit babası için saf tutup namaz kıldı. Şehit Gökhan Yıldırım,Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı KargınYenice köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
24 yaşındaki Gülşah Güler özel harekat polisiydi.Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken açılan Komiser Yardımcılığı sınavına girmiş, polis olmaya hak kazanmıştı. 2 yıllık polisti. İlk görev yeri Gölbaşı Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'ydı.15 Temmuz gecesi hain darbecilerin gasp ettikleri savaş uçaklarıyla yaptığı saldırıda şehit düştü. Şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler 15 Temmuz gecesi hainlerin attığı bomba ile şehit düştü. Şehidin annesi, "Senin süslerine kurban olurum, bayrağına kurban olurum kızım. Gelin olamadın mı sen kızım" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, memleketi Hatay Kırıkhan'da son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı.
43 yaşındaki Hakan Gülşen, bir güvenlik firmasında amir olarak çalışıyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine ağabeyi ve eniştesiyle birlikte sokağa çıktı, direnişe katıldı.Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önüne geldi. Hain darbecilere karşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni korudu. Gece boyunca mücadele etti. Hainlerin helikopterlerden açtığı ateşten son anda kurtuldu ama sabah gün ışığında savaş uçaklarından atılan bombanın hedefi oldu. Hakan Gülşen, üniformalı teröristlerin attığı bomba ile ağabeyi ve eniştesiyle birlikte şehit düştü. Şehit Hakan Gülşen, kendisi gibi kahraman eniştesi ve ağabeyi ile birlikte Ankara Kızılcahamam'da son yolculuğuna uğurlandı.
37 yaşındaki Hakan Ünver, eczacı teknisyenliği yapıyordu. Meslektaşı Ayşe Nur Lüy Ünver ile evliydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine arkadaşlarıyla birlikte hain darbecilere karşı direnişe katıldı. Ardından Emniyet Müdürlüğü önüne gitti, bölgedeki darbecilere engellemeye çalıştı. Hain darbecilerin ele geçirdikleri savaş uçaklarından açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit Hakan Ünver'in cenazesi Ankara Demetevler Öz Elif Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
28 yaşındaki Hakan Yorulmaz 6 yıldır özel harekat polisliği yapıyordu. İki yıl önce Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na tayin olmuştu. Sözlüydü, sözlüsü doğum günü için Hakan'a sürpriz hazırlamıştı. Sözlüsüne, 'Bana birşey olursa, sakın yüzüğü parmağından çıkarma' demişti. Komiserlik hayali vardı ama doğum gününde şehadet şerbetini içti. Şehit Hakan Yorulmaz, 15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda şehit düştü. Şehidin kız kardeşi, "Bizleri bırakıp nereye gidiyorsun ağabey. Sen bizim kınalı kuzumuzdun." diyerek gözyaşlarını döktü. Şehit Hakan Yorulmaz, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
39 yaşındaki Halil Hamuryen, Özel Harekat Polisiydi. Evli ve bir çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi hain girişim sırasında darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarının bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev başındaydı. Vanlı Halil Hamuryen saldırı sonucu şehit düştü. Halil Hamuryen için memleketi Van'ın Erçiş ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis, tekbir ve dualarla Çelebibağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimin en genç şehidi oldu. Halil İbrahim Yıldırım, Şanlıurfalı 5 çocuklu bir ailenin oğluydu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine babasıyla birlikte direniş için sokağa çıktı. Hain darbecilerin kurşunlarından birinin başına isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamayarak şehit düştü. Kardeşi, "Ağabeyim milleti, vatanı için sokaklara çıktı. Darbecilerle savaştı. Ağabeyimle gurur duyuyorum." dedi. Şehit Halil İbrahim Yıldırım'ın cenazesi, Bayrampaşa Muradiye Camisi'nde kılınan namazla sonrası yolculuğuna uğurlandı. 15 yaşındaki demokrasi şehidinin organları başka insanlara hayat versin diye aile tarafından bağışlandı.
22 yaşındaki Halil Işılar, elektrikçiydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla arkadaşlarıyla birlikte başkent Ankara sokaklarındaki direnişe katıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü önündeki hain saldırıda şehit düştü. Şehidin annesi,'' Oğlum, vatanımız ve bayrağımız için şehit oldu. Ben bile gitmediğim için pişman oldum. Gitsem belki ben de oğlum gibi şehit olurdum'' dedi. Şehit Halil Işılar, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Bölücü örgüte yönelik operasyonlarda gazi olmuştu, hain darbeciler tarafından şehit edildi. 29 yaşındaki Halit Gülser, özel harekat polisiydi. Daha birkaç ay önce memleketi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonda yaralanmıştı. Tedavisinin ardından görev yeri olan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaydı.
15 Temmuz gecesi, hain darbecilerin gasp ettikleri savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit düştü. Şehit özel harekatçı Halit Gülser, doğum yeri olan Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde toprağa verildi. 10 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit polis, evli ve iki çocuk babasıydı.
28 yaşındaki Halit Yaşar Mine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu. Görev yeri 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki kritik karargahlardan biri olan Topkule Kışlası olarak bilinen, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ydı. Darbecilere kahramanca direnen ve şehit edilen Albay Sait Ertürk'ün emrinde görev yaptı. Kışlada Emniyet ve Muhafaza Takımı Ani Müdahale ve Hazır Kıta Manga Komutanı olarak görev yerinde, silah arkadaşı sandığı hain darbeciler tarafından şehit edildi. Kahraman asker şehit Halit Yaşar Mine, memleketi Adana'da toprağa verildi.
55 yaşındaki Hasan Altın, AK Parti Mamak ilçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı olan Hasan Altın, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara'da direnişe katıldı. Hasan Altın, darbecilerin kurşunlarından yaralandı, hastaneye kaldırıldı ama şehitlik makamına ulaştı. Şehit Hasan Altın'ın eşi Kibar Altın da, "Şehitlik gibi büyük bir makam nasip oldu eşimize bu büyük gurur bize yeter" dedi. Hasan Altın, Ankara'da binlerce kişinin katıldığı törende Mamak Ortaköy mezarlığı'na defnedildi.
Ağabeyi askerdi, terörle mücadelede şehit düştü, kendisi hain darbecilerin saldırısında şehitlik makamına ulaştı. 46 yaşındaki Hasan Gülhan, 19 yıl polis memuruydu.Evli ve 2 çocuk babasıydı.15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda şehit düştü. Şehit polis memuru Hasan Gülhan, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı. Gülhan'ın cenazesi 2001 yılında şehit düşen bordo bereli ağabeyi üsteğmen ağabeyi Yılmaz Gülhan'ın mezarının yanında toprağa verildi.
44 yaşındaki Hasan Yılmaz işçiydi. Ankara'nın Kazan ilçesinde yaşayan Hasan Yılmaz'ın, evli ve 2 çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesi Kazan direnişinin şehitlerinden biri oldu. Hasan Yılmaz, darbe girişimi gecesi, 18 yaşındaki kızı Birgül ile birlikte sokağa çıktı. Hain darbenin merkezi konumundaki Akıncı Üssü önünde cuntacılara karşı direndi. Hainlerin sivillerin üzerine ateş açmaya başlaması üzerine Hasan Yılmaz, kızını korumak için üzerine kalpaklandı ve başından vurularak şehit düştü. Kazan'ın 9 şehidinden biri olan Hasan Yılmaz'ın cenazesi Ankara'nın kazan ilçesinden sonsuzluğu uğurlandı.
26 yaşındaki Hüseyin Göral, özel harekat polisiydi. 6 yıldır polislik yapıyordu. Henüz 10 aylık evliydi ve eşi 3 aylık hamileydi. 15 Temmuz gecesi, hain darbecilere karşı alarma geçen Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevi başındaydı. Hain darbecilerin savaş uçaklarıyla yaptığı saldırıda şehit düştü. Şehidin cenazesi memleketi Elazığ'a götürüldü. Şehit Hüseyin Goral, 6 ay sonra doğacak çocuğuna kavuşamadan Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası merkeze bağlı Yürekli köyüne gözyaşları içinde defnedildi.
43 yaşındaki Hüseyin Güntekin, evli ve iki çocuk babasıydı. Ankara'da kasaplık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önündeki sivil direnişe katıldı. Hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. 3 kahramanla birlikte son yolculuğuna Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
45 yaşındaki Hüseyin Kalkan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmaktaydı. Evli olan Hüseyin Kalkan, 15 Temmuz gecesi polisin alarma geçmesi sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevi başına geldi. Hain darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı saldırı sonrası şehit oldu. Erzurumlu olan şehit polis memuru Hüseyin Kalkan için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Hüseyin Kalkan, eşi, anne-babası yakınlarının şahitliğinde Ankara ElvanköyEtimesgut Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
28 yaşındaki Hüseyin Kısa İstanbul'da bir atölyede tornacı olarak çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sokağa çıkın, direnin" çağrısı sonrası sokağa çıktı. Hain darbecilerin kullandığı tankın altında kalan Hüseyin Kısa şehadet şerbetini içti. Şehitin eşi, , "Kızım babasız kaldı, ciğerim yanıyor. Teröre dur desinler artık yeter. Başkaları da yanmasın, evladım yetim kaldı, başkalarının kalmasın. Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Hüseyin Kısa, memleketi Tokat Zile'de düzenlenen törenin ardından Yıldıztepe Köyü'nde toprağa verildi.
30 yaşındaki İbrahim Ateş, mobilyacIlIk yaparak geçimini sağlıyordu. Ankara esnafa da, darbecilere karşı tek yürek oldu. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı sabaha kadar sokaktaydı. İbrahim Ateş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında helikopterden yapılan bombalı saldırıda şehadet şerbetini içti. Demokrasi şehidi İbrahim Ateş, KızıIcahamam Süleler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Süleler Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi
Tatil için İstanbul'a gelmişti, şehadet şerbetini içti. 25 yaşındaki İbrahim Yılmaz, yeni evli ve 8 aylık bir çocuğu vardı. Erzurum'un Şenkaya İlçesi Yaymeşe köyü camiinde imam ve hafızlık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Fatih Camisi'nden çıkıp Saraçhane'ye doğru harekete geçti. O sıralarda hain darbecilerin işgal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önündeki direnişe katıldı. Hainlerin silahından çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu şehit düştü. Babası şehit oğlu için, 'Büyük bir cesaret örneği gösterdi' dedi.
41 yaşındaki İhsan Yıldız, İstanbul'da serbest meslek erbabıydı, kaynakçılık yapıyordu. Aslen Trabzon'un Of İlçesi'ndendi. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnişe katıldı. İhsan Yıldız, tank ve zırhlı askeri araçlarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Şehit İhsan Yıldız'ın cenazesi Eyüp mezarlığına tekbirler eşliğinde defnedildi.
32 yaşındaki İsmail Kefal, İstanbul'da garsonluk yapıyordu. Giresun doğumlu Kefal, 15 Temmuz gecesi Anadolu yakasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bulunan darbecilere karşı mücadele için köprüye gitti. Sosyal medya hesabından 'canlı yayın' yaparak hainlerin kalkışmasını anbean bildirdi. "Arkadaşlar ne olur ayağa kalkın" diyerek herkesi darbeye karşı mücadele etmeye çağırdı. İsmail Kefal, FSM Köprüsü'nde üzerine çıktığı tankın aniden hareket etmesi sonrası tankın üzerinden düşerek yaralandı. Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Kefal, kurtarılamadı, şehadet şerbetini içti. İsmail Kefal'in annesi, "Tek dalımdı, dalımı kırdılar" diyerek darbecilere tepki gösterdi.
1983 doğumlu izzet Özkan, geçimini kuaförlük yaparak sağlıyordu. Evli ve 3 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara indi ve direnişe katıldı. AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde darbeciler tarafından şehit edildi. Yakınları onun için yaptığı video klipte, "Omuzlarında melekler var" diyorlardı. Şehit İzzet Özkan, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
42 yaşındaki Kader Sivri, bir otoparkın yöneticisiydi. Kader Sivri, aslen Rize'liydi, memleketinden tatilden yeni dönmüştü. 15 Temmuz gecesi kardeşiyle birlikte sokağa çıktı. Çengelköy'deki Kuleli Askeri Okulu önüne gitti. Hain darbecilerin açtığı ateş sonucu kardeşinin önünde şehit düştü. Şehidin kardeşi, "Rütbeli darbeciler kendi mermilerini sıktı. Ondan sonra diğer darbeciler G3 mermisi sıktı. G3 mermisi kardeşimin sağ göğsünden girip sırtından çıktı." diyor. Kader Sivri'den geriye iki yetim çocuk kaldı.
1 ay önce askerden gelmişti, darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit düştü. 23 yaşındaki Kemal Ekşi, memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinin internet sayfasının sosyal medya yöneticiliğini yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan darbecilere karşı direnişe geçen grubun içerisindeydi. Hain darbecilerin kurşunuyla şehit oldu. Babası oğlunun direniş için annesini dinlemeyerek eve dönmediğini söyledi, "Siper alarak atış yapmışlar, bilinçli atış yapmışlar." dedi. Şehit Kemal Ekşi Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bulunan İmam Hüseyin Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet mezarlığına defnedildi.
49 yaşındaki polis memuru Kemal Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın motosikletli eskort ekibinin başıydı. Evli ve 2 çocuk babasıydı. Emeklilik zamanı gelmişti ancak çocuklarının geleceği için çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini öğrenince vatan savunması için harekete geçti. Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan tanklara müdahale etmek için bölgeye gelen Özel Hareket Şube Müdürü'ne eşlik etti. Tosun, köprü üzerinde darbecilerin açtığı ateş sonucu sırtından vuruldu, olay yerinde şehit düştü. Şehit Kemal Tosun, memleketi Niğde'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzonlu Köksal Karmil, 50 yaşındaydı. İstanbul'daki 1. Ordu Komutanlığı'nda memurluk görevini sürdürüyordu. Köksal Karmil, 15 Temmuz gecesi evinde istirahat ediyordu. Televizyon kanallarında Boğaziçi Köprüsü'nün hainler tarafından kapatıldığını ve halkın hedef alındığını öğrenince oraya koştu. Yaralıları taşımak için seferber olan Karmil, Boğaziçi Köprüsü'nde hainlerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. 5 çocuk babası Karmil'in eşi, "Bana, 'Bu makamı kaçıramam vatanım için gitmem gerekiyor' dedi ve gitti" diye konuştu. Köksal Karmil, ikindi namazını müteakip Ümraniye Meyveli Bahçe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
37 yaşında bir polis memuruydu. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini haber alır almaz görevi başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesinde hain darbecilerin savaş uçaklarıyla yaptığı saldırı sonrası şehit düştü. Köksal Kaşaltı'nın babası, "Oğlumun şehit düşeceği sanki içine doğmuştu. Göreve giderken eşi ile helalleşip 'Benden hariç kimseye kapıyı açma' demişti. " ifadesini kullandı. Polis Memuru Köksal Kaşaltı'nın kızı Ecrin Naz, eşi Şerife, babası Hüseyin, annesi Satı cenazede gözyaşları döktü. Polis memuru Kalkan, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
23 yaşındaki Kübra Doğanay, özel harekat polisiydi. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği bölümünde eğitim görmüş, arkadaşları Cennet Yiğit ve Gülşah Güler'le birlikte polis olmaya karar vermişlerdi. Komiser yardımcısı Doğanay, aynı arkadaşları gibi 8 aydır polisti, Diyarbakır Sur'daki operasyonlara katıldı, geri döndü. 15 Temmuz gecesi üç arkadaş, görev başı emriyle birlikte, Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Kübra Doğanay da aynı arkadaşları Cennet Yiğit ve Gülşah Güler gibi, hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarıyla yaptığı saldırıda şehit düştü.Şehit Kübra Doğanay, memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin adı, ilçesinde yapılacak olan Fen Lisesi'nde yaşayacak.
25 yaşındaki Lokman Biçinci Erzurum'luydu. Ankara'da ikamet eden Lokman Biçinci, Kazan'ın kahramanlarından oldu. Darbeci hainlerin merkezi konumundaki Akıncı Ana Jet Üs Komutanlğın'ndan kalkan uçakları engellemek için yola çıktı. Komutanlık önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Şehit Lokman Biçinci'nin ölüm haberiyle yıkılan acılı baba Recep Biçinci, "Oğlum şehit oldu ama biz de her zaman için devletimiz için ölmeye hazırız. Devletimiz nerede biz oradayız. 4 çocuğum daha var 4 çocuğum da devletimizin emrinde" dedi Lokman Biçinci, Ankara'nın Kazan ilçesine bağlı Kazan Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Gümüşhane Kelkit doğumlu 52 yaşındaki Lokman Oktay, elektrikçilik yapıyordu. Evliydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla hain darbecilere karşı sokağa çıktı, evine en yakın yer olan Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Hain darbecilerle tartıştı, onları kalkışmadan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak hain darbecilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde şehit oldu. Şehit Lokman Oktay'ın cenazesi Ümraniye Kocatepe Şehitliği'nde defnedildi.
63 yaşındaki Lütfi Gülşen, emekliydi. Ankara Kızılcahamam'da yaşayan Lütfi Gülşen, evli ve iki çocuk babasıydı. Yakınlarına son sözleri, "Biz şehit olmak istiyoruz" oldu. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası iki amcasının oğluyla sokaklara çıktı, yaklaşık 70 kilometre yol giderek direnişe katıldı. Gece boyunca hain darbecilerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni korudu, birçok saldırıdan kurtuldu. Ancak sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbecilerin gasp ettiği savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit oldu. Şehit Lütfi Gülşen, kendisi gibi demokrasi şehidi iki amcasının oğluyla birlikte Ankara Kızılcahamam'da son yolculuğuna uğurlandı.
17 yaşındaydı Mahir Ayabak... Garsonluk yapıyordu. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında işyerindeydi. İşten çıkar çıkmaz işgal altındaki Atatürk Havalimanı'nı kurtarmak için yola çıktı?. Mahir ve arkadaşları, darbeci hainlerden birini etkisiz hale getirerek polislere teslim etmişti. Olay sonrası darbecilerin hedefi oldu, genç yaşta şehit düştü. Annesi, " Vatan için gerekirse diğer çocuğumu da yollarım. Benim oğlum ölmeseydi başkasının oğlu ölecekti'' dedi. 17 yaşındaki Mahir Ayabak, Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
35 yaşındaki Medet Ekizceli, bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda işyeri sendika temsilcisiydi. Yıllık izinde Ankara'ya geldi. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz sokaklara çıktı. Darbeci hainlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehit Medet Ekizceli, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Tepe Alagöz köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
47 yaşındaki Mehmet Akif Sancar, polis memuruydu. Evli ve üç çocuk babası polis memuru, başkent Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarıyla düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Şehit polis Mehmet Akif Sancar, Ankara Elvankent Tevhid Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Astsubay olmayı düşünüyordu, şehit oldu. 22 yaşındaki Mehmet Ali Kılıç, inşaat bölümünden yeni mezun olmuştu.Kılıç, "Rabbim kazanmayı nasip et bana" diyerek Hava Kuvvetleri komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay sınavına girmeye hak kazandığını gösteren belgeyi sosyal medya sitesinde paylaşmıştı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere yönelik direnişe katıldı. Arkadaşlarıyla birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Saat 04.00 sıralarında hain darbecilerin tank ateşi sonrası yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama bir gün sonra şehadet şerbetini içti. Mehmet Ali Kılıç'ın cenazesi Ayazağa mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
43 yaşındaki Mahmut Coşkunsu işadamıydı. Evli ve 5 aylık bir oğlu vardı. Ailesiyle bayram için gelmişti 20 Temmuz'da çalıştığı Azerbaycan'a dönecekti. 15 Temmuz gecesi ailesini evine bıraktı, abdestini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin olduğu Kısıklı'ya gitti. yanında eniştesi de vardı. "Baba nerede. Bir şey olmasın babaya" diye bağırdı orada...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyunca, Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Köprüdeki darbeci saldırısının ortasında kaldı, kahramanca mücadele etti. Gece boyunca yaralıları ambulanslara taşıdı. Ancak hainler sabahın ilk ışıklarında başından tek kurşunla vurarak Mahmut Coşkunsu'yu şehit etti. Şehidin eşi, ''Eşimle gurur duyuyorum ama oğlum hiçbir zaman baba diyemeyecek. Ona üzülüyorum" diyor. Giresun Alucra'nın Koman köyünden şehit Mahmut Coşkunsu, İstanbul Ümraniye Çakmak Mahallesi Çamlik Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
32 yaşındaki Mehmet Demir, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda teknik eleman olarak görev yapıyordu. 6 kardeşi vardı, sadece 4 yıl önce evlenmişti. Bayram tatilinden hafta başı dönmüş, işinin başına geçmişti. 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesine karşı polisin alarma geçmesi sonrası o da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Hain darbecilerin gasp ettikleri helikopterle düzenlediği saldırıda şehit düştü. Şehidin dayısı, "Devletin silahıyla, devletin parasıyla, devletin tankıyla bizim insanlarımızı vurdular. Bunu yapanlar Allah'ından bulsun" dedi. Şehit Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
48 yaşındaki Mehmet Güder, Küçükçekmece'de bir restoranda çalışıyordu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi hain darbe kalkışmasını duyunca işini gücünü bırakıp sokağa çıktı, direnişe katıldı. Darbeci hainlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirmelerine engel olmak için Vatan Caddesi'ne gitti. Hainlerce gasp edilen helikopterden açılan ateşin hedefi oldu. Kafasından vurulan Güder olay yerinde şehit düştü. Şehit Mehmet Güder, İstanbul Cennet Mahallesi'nden gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
61 yaşındaki Mehmet Gülşen, Ankara'da esnaflık yapıyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. Gençlere, "Siz şimdilik gelmeyin, biz şehit olmaya gidiyoruz" diyerek karşı çıktı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kardeşi ve eniştesiyle birlikte sokağa çıktı. Gece boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hain darbecilerden korudu. Sabah saatlerinde hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçağından atılan bomba sonucu kardeşi ve eniştesiyle şehit oldu. 3 demokrasi kahramanı birlikte, Ankara Kızılcahamam'da son yolculuğuna uğurlandı.
37 yaşındaki Mehmet Karaaslan, gümrükleme işi yapıyordu. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Diyarbakırlı olan Karaaslan, çocuklarını okutmak için gurbette çalışmak mecburiyetinde kalmıştı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı Boğaziçi Köprüsü'ne gitti ve direnişe katıldı. Hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Şehit olması sonrası 12 yaşındaki kızı Gizem Karaaslan, babası için "Koca Yürekli Şehit" isimli şiir yazdı. Mehmet Karaaslan, İstanbul Yeni Bosna İmam Azam Camii'ndeki cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
32 yaşındaki Mehmet Karacatilki, 12 yıllık polis memuruydu. İki çocuk babası Karacatilki aslında Isparta Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi bulunduğu Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na geçici görevle gitmişti. Hain darbecilerin savaş uçaklarıyla yaptığı saldırı sonrası 54 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Şehidin babası cenazesinde oğlunun tabutuna sarıldı. "Kuzum sana hakkımı helal ediyorum." diyerek gözyaşı döktü.Polis memuru Mehmet Karacatilki memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
22 yaşındaki Mehmet Kocakaya,başkent Ankara'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Kocakaya, 15 Temmuz gecesi direniş için sokağa çıktı. Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını işgal eden darbecilere karşı mücadele etti. Hainlerin ele geçirdiği helikopterden açılan ateş sonucu genç yaşta şehit oldu. Şehit Mehmet Kocakaya'nın ablası, cenazesinde, "İçine doğdu. Çok istiyordun şehit oldun. Seni evden çıktığın gibi uğurluyorum kardeşim" diye ağıt yaktı. Şehit Mehmet Kocakaya'nınnaaşı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı
49 yaşındaki Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, İstanbul'da beyaz eşya servisinde çalışıyordu. Eşiyle sokağa, "Allah için şehit olursak, oluruz" diyerek sokağa çıktılar. 15 Temmuz gecesi Atışalanı Yanyol mevkiinde otobanda aracının içinde seyir halindeyken, hainlerin kullandığı tank aracın üzerinden geçti. Hain saldırıda Mehmet Şefik Şefkatlioğlu şehit oldu, eşi Gazi Vahide Şefkatlioğlu yaralandı. Aslen Şanlıurfalı olan Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun cenazesi, Esenler Sondurak Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, ardında en küçüğü 10 yaşında 3 yetim bıraktı.
30 yaşındaki Mehmet Şengül, Makine Mühendisiydi. Başkent Ankara'da yaşıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sokağa çıkın, hainlere karşı direnin" çağrısı sonrası Ankara sokaklarına indi. O saatlerde hain darbecilerin işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı önüne kadar geldi, direnişe katıldı. Darbecilerin, gasp ettikleri savaş uçakları, helikopter, tank ve otomatik silahlarla yaptıkları saldırıda şehit oldu. Şehit Mehmet Şengül, Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
31 yaşındaki Mehmet Şevket Uzun, özel harekat polisiydi. Evliydi ve 4 yaşında Ahmet Talha adında bir oğlu vardı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyunca görev başı yaptı. İstinye'deki Borsa İstanbul'u işgal eden darbecilere karşı mücadele etti. Sürücü koltuğundaki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) ile darbecilere engel olmak isteyince, darbeciler tarafından hedef alınarak vuruldu, olay yerinde şehit düştü. Onun şehit düştüğü sırada darbeci binbaşının, "Ateş etmekten çekinmeyin" sözleri duyuluyordu. Şehit Mehmet Şevki Uzun, memleketi Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bahadırlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Emekli Astsubay Mesut Uca, 1960 yılında Ankara'da doğdu. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştıktan sonra emekli oldu. Ayakkabı imalatçılığı yapan Mesut Uca, 56 yaşına rağmen darbe girişimi gecesi direnmek üzere sokağa çıktı. Mesut Uca, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nı işgale eden darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. 56 yaşındaki Mesut Uca, evli ve 4 çocuk babasıydı. Şehit Mesut Uca, 15 Temmuz'da şehit olan 9 kahramanla birlikte yan yana Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
33 yaşındaki Mesut Yağan başkent Ankara'da esnaflık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla bir an bile tereddüt etmeden eşini, kardeşini ve babasını alıp sokaklara çıktı, hain darbecilere karşı mücadele etti. Darbecilerin işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı'nı savunmaya çalıştı. Saatlerce süren çatışmada Genelkurmay önündeki ilk şehitlerden biri oldu. Şehidin babası, "Bu vatanı onlara teslim etmedik" dedi. Şehit Mesut Yağan, Ankara'daki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Yağan, geride ise gözü yaşlı bir eş bıraktı.
49 yaşındaki Mete Sertbaş, Acıbadem Mahallesi Muhtarı'ydı.Evli ve 2 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi İstanbul Acıbadem'deki Türk Telekom binasını basmaya çalışan hain darbecilere karşı halkla birlikte direndi. Yüzbaşı rütbeli bir darbecinin kameralar önünde onu sırtından vurmasıyla kaldırımda şehit düştü. Hain darbeci yüzbaşı ise, özel harekat polisleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Başbakan Binali Yıldırım'la da akrabalığı olan muhtar Mete Sertbaş, aslen Erzincan Refahiye'liydi. İki dönemdir Acıbadem Mahalle Muhtarlığı yapan Sertbaş'ın en büyük hayali, Acıbadem'e park ve bir kültür merkezi yaptırmaktı.
Ankaralı Mucip Arıgan, daha 6 ay önce kanseri yenmiş, hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Ta ki 15 Temmuz gecesine kadar... Arıgan, darbe girişimini duyar duymaz Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Oradan annesini aradı ve "Burada insanları eziyorlar tanklarla, helikopter ateş açıyor" dedi. Anne Arıgan o acı anı anlattı, "Telefonda, bir ara şehadet getirdi, sonra telefon kesildi. Vurulduğunu anladım." diye konuştu. Arıgan'ın ailesi olay sonrası günlerce hastaneleri gezdi, çocuklarını bulabilmek ümidiyle. Ancak acı haber Adli Tıp'tan geldi. Mucip Arıgan henüz hayatının baharında, 33 yaşında, şehit oldu.
40 yaşındaki Rizeli Muhammed Ambar, istanbul'da yaşıyordu. Darbe girişiminden bir hafta önce kardeşine, 'ben şehit olacağım' demişti. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin, köprüyü kapattıkları haberi sonrası sokaklara çıktı, ihanetin önüne geçmek istedi. Ancak Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonrası şehit düştü. 2,5 yaşındaki kızının ismini, Mısır'daki darbede şehit olan Esma'dan esinlenerek koymuştu. istanbul'da son yolculuğuna uğurlanan şehit Muhammed Ambar, arkasında gözü yaşlı bir eş ve iki çocuk bıraktı.
22 yaşındaki Muhammet Yalçın, Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenciydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkarak direnişe katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hain darbecilere engel olmaya çalıştı. Şehidin babası emekli uzman çavuş Selehattin Yalçın, "Oğlum ile cep telefonu ile konuşuyordum. Bir anda telefonun sesi kesildi" dedi. İşte tam o anda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına darbeci hainlerin ele geçirdiği savaş uçağından atılan bomba nedeniyle şehit düştü. Şehit Muhammet Yalçın'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazım Karabekir İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
41 yaşındaki Muhammet Fazıl Demir, emlakçılık yapıyordu. Eşini hasta yatağında bıraktıktan sonra sokağa çıktı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini haber alır almaz evinden çıkan Muhammed Fazlı Demir, arkadaşlarıyla birlikte Kısıklı'ya giderek demokrasiye sahip çıkmaya çalıştı. Demir, darbecilere, "Bizler sizin için canımızı feda ediyoruz, siz ne yapıyorsunuz?" diye haykırdı. Hainler, onun içinde bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Demir şehit olurken, arkadaşları da yaralandı. Muhammed Fazıl Demir'in eşi telefonda, "Hakkımı helal etmemi istedi. Ben de 'benden yana helal olsun. Git ama geri gel. Ben seni geri istiyorum' dedim. Ama şehit haberi geldi." açıklaması yaptı.
29 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız, İstanbul Kağıthane'de yaşıyordu. Bir firmada satış temsilciliği yapıyordu. Aslen Giresun'un Çamoluk ilçesinden olan Muharrem Kerem Yıldız, hain darbe girişimi sonrası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapatan darbecilere engel olmak için köprüye gitti. Hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Şehidin cenaze namazı binlerce kişinin katılımıyla Kağıthane'de kılındı ve naaşı Kilyos mezarlığına defnedildi.
Şehit olmasaydı, 1 ay sonra baba olacaktı. Çocuğunu göremeden şehit oldu. 28 yaşındaki Muhsin Kiremitçi, başkent Ankara'da özel harekat polisi olarak görev yapıyordu. Konyalı Muhsin Kiremitçi, Cizre ve Sur gibi birçok terör operasyonunda bulunmuş ve ardından Ankara'ya tayin olmuştu. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin savaş uçaklarıyla ilk olarak hedef aldıkları yer olan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit oldu. Şehit Muhsin Kiremitçi'nin 23 yaşındaki 8 aylık hamile eşi, "Biz çok mutluyduk, gitme demek hiç aklıma gelmedi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehit Muhsin Kiremitçi, Memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
1974 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Murat Alkan, 1993 yılında polis okulundan mezun olarak çok sevdiği polislik mesleğine başladı. Ankara il Emniyet Müdürlüğü ve Personel Dairesi Başkanlığında görev yapmasına müteakip; helikopter teknisyeni olarak Havacılık Dairesi Başkanlığı'na atandı. 2013-2015 yılları arasında Diyarbakır Helikopter filosunda terörle mücadele kapsamında bir çok operasyona katılan polis memuru Murat Alkan, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan hain hava saldırısı sonucu şehit düştü. Evli ve 2 çocuk babası şehit Murat Alkan, Şereflikoçhisar ilçesindeki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı.
38 yaşındaki Murat Demirci, İstanbul Şişli'de yaşıyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. Eşinin, "Gitme" uyarısına, "Sabaha darbecilerle uyanmak istemem" yanıtını verdi. 15 Temmuz gecesi saat 01.30'da Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki evinden çıktı, direnişe geçti. Darbecilerin ele geçirdiği Harbiye'deki TRT radyo binasının önüne gitti. Darbecilerin açtığı ateşte başından vuruldu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin eşi, "Vatanını çok severdi, vatan sağ olsun" dedi. 8 yaşındaki Bade ve 4 yaşındaki Efe yetim kaldı. Şehit Murat Demirci, İstanbul Harmantepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.
25 yaşındaki Murat Ellik, Özel Harekat polisiydi. 2 ay sonra nişanlanacaktı. 15 Temmuz gecesi Ankara'da hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarının Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı binasını bombalaması sonrası şehit düştü. Şehit Murat Ellik için Erzurum Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Şehidin polisin babası, "Güneydoğu'da teröristlere karşı vatan savunmasında şehit olsaydı bu kadar yanmazdım. Ne diyeyim ateş düşürenlerin evine ateş düşsün" dedi.
47 yaşındaki Münir Murat Ertekin, özel harekat polisiydi. Evli ve iki çocuk babasıydı. 4. sınıf emniyet müdürü olan Münir Murat Ertekin, başkent Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliydi. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin gasp ettikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği ilk saldırıda şehit oldu. Şehidin babası 80 yaşındaki Hami Ertekin, şehidin eşi 44 yaşındaki Şerife ile kızı 20 yaşındaki Rumeysa ve 13 yaşındaki oğlu Furkan tabutun başında bekledi, şehidi gözyaşlarıyla uğurladı. Şehit polis Münir Murat Ertekin memleketi Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yer alan Polis Şehitliği'nde defnedildi.
42 yaşındaki Murat İnci, başkent Ankara'da mobilyacılık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi bir akrabasının düğününe gitti. Düğün dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara'daki direnişe katıldı. Genelkurmay Başkanlığı önünde başına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit düştü. Yakınları, "Biz gurur duyuyoruz onunla. Çocuklarımızın yarınlarını kurtardı" dedi. Şehit Murat İnci, Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Evli olan şehit Murat İnci, ardında biri 10 aylık 4 yetim kız çocuğu bıraktı.
35 yaşındaki Murat Kocatürk ayakkabı ustasıydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıktı, direnişe katıldı. O saatlerde darbeci işgali altındaki Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binası önüne gitti. Hainlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü.Şehidin babası, "Bu vatan kimseye verilmez de bölünmez de. Bu vatan için herkes ölmeye hazır. Bin tane evladım olsa hepsini de veririm bu vatan için" dedi. Şehit Murat Kocatürk, Küçükçekmece Yıldız Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Küçükçekmece Tepeüstü mezarlığına defnedildi .
39 yaşında Murat Naiboğlu, bir şirkette yöneticilik yapıyordu. Rize doğumluydu, İstanbul'da ikamet ediyordu. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla direnişe geçti. Darbeci hainlerin işgal ettiği Kadıköy'deki Acıbadem Telekom binasının önüne gitti. Diğer vatanseverlerle birlikte hain girişimi protesto ediyordu. Hain darbecilere "Ne yapıyorsunuz?" dedi. İki tankla Türk Telekom binasını işgal etmeye yeltenen darbecilerin etrafa ateş açmasıyla şehit düştü. Şehit olmadan önce yakın arkadaşını arayarak, "Abi beni vurdular. Ben Müslüman olarak ölüyorum" dedi ve üç kez şehadet getirdi." dedi. 2 çocuk babası şehit Murat Naiboğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
47 yaşındaki Mustafa Aslan, Özel Harekât Polisi'ydi. Evli ve 3 erkek çocuk babasıydı. Darbeci hainler, onu şanlı Mehmetçiğin üniformasını giyerek vurdu. Özel Harekât Polisi olan Mustafa Arslan, Ankara'da görev yeri olan Gölbaşı Özel Harekât Merkezi'ne darbe girişimcisi darbeciler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düştü. 1969 doğumlu ve evli olan Mustafa Arslan memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde 3 yaşındaki oğlu Burak, babasının meslektaşlarının kucağında cenaze törenini izledi.
1994 doğumlu Mustafa Avcu Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde öğrenciydi. 15 Temmuz gecesi, arkadaşlarıyla birlikte çıktı sokağa... Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Mustafa Avcu'nun babası Güneydoğu Gazisi Ayhan Avcu, "Ülkem adına gururluyum, o gece yaşananları 100 yıl sonra bu millet daha iyi anlayacak. Oğlum cihat meydanını boş bırakmayan bir mücahitti" dedi. Oğlunun dileğini dile getirdi, "bir olun, parçalanmayın" diye konuştu. Genç Mustafa Avcu, memleketi Çorum'da son yolcuğuna uğurlandı.
20 yaşındaki Mustafa Direkli, Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlara davet etmesiyle arkadaşıyla birlikte Kurtköy Orhanlı Gişelerine doğru yola çıktılar. En ön saflara geldiğinde ise darbecilere, "Teslim olun" diye bağırınca acımasızca vurularak şehit edildi. Babası, "Şehitliğin ne demek olduğunu biliyordu. Bilinçli bir şekilde şehit oldu." diyor. 20 yaşındaki Mustafa Direkli, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
37 yaşındaki Mustafa Kaymakçı, güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Kaymakçı evli ve bir çocuk babasıydı. Mustafa Kaymakçı 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "demokrasiye sahip çıkın" çağrısına uyarak hain darbecilerin işgal ettiği Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Mustafa Kaymakçı, darbecilerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Şehit Mustafa Kaymakçı, İstanbul'da Demokrasi Şehitliği'nde defnedildi.
34 yaşındaki Mustafa Koçak, yurt dışında özel bir şirkette mermer işçisi olarak çalışıyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. İzin dönemlerinde Ankara Sincan'daki ailesinin yanında kalıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni korumaya gitti, sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele etti. Hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına düzenlediği saldırıda şehit düştü. Şehit Mustafa Koçak'ın cenazesi memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Gülyayla köyünde dualarla ve tekbirlerle defnedildi.
15 Temmuz gecesi hain darbede şehit oldu, doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. 47 yaşındaki Mustafa Serin, özel harekat polisiydi. Evli ve iki kızı vardı. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında polisin alarma geçmesinin ardından başkent Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Hain darbecilerin ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla yaptığı saldırı sonrası şehit düştü. Şehit polis Mustafa Serin, memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, doğum gününde toprağa defnedildi. Ardında bir eşle, 17 yaşında Hilal Serin ve lösemi tedavisi gören 10 yaşında Ela Serin adlı iki kız çocuğu bıraktı.
43 yaşındaki Mustafa Solak Ankara'da dekorasyonculuk yapıyordu. Aslen Çorum'un Alaca İlçesi Büyükhırka köyüne kayıtlıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Alanlara inin, darbecilere karşı direnin" çağrısı sonrası sokağa çıktı, darbecilere karşı direnişe geçti. Hain darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonrası Ankara'da şehit düştü. Şehit Mustafa Solak'ın cenazesi, Ankara Etimesgut'ta düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Mustafa Solak'ın adı, Çorum'da yapılacak okulda yaşayacak.
51 yaşındaki Mustafa Tecimen, Özel Harekat Daire Başkanı'ydı. Terörle mücadelede birçok bölgede kahramanca mücadele etmişti. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini öğrenince tüm personelini göreve çağırdı, kendisi de Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Hain darbe girişimine karşı operasyonlara başlayan özel harekat polisini yönetiyordu. Darbeciler, darbe girişimi gecesi en ağır saldırıları Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yaptı. Hainlerin ele geçirdikleri savaş uçakları, saat 23.00 ve 24.00 sıralarında iki kez Özel Harekat Daire Başkanlığı'na saldırdı. Daire Başkanı Mustafa Tecimen 53 personeliyle birlikte şehit düştü. Evli olan 3.sınıf emniyet müdürü Mustafa Tecimen, Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Gölbaşı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şehit emniyet müdürü için memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı.
32 yaşındaki Mustafa Yaman, Özel Harekat Daire Başkanlığı içindeki camide imamlık yapıyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Şehidin eşi, " Ben gitmesini istemedim, gitme dedim ama dinlemedi." dedi. Mustafa Yaman 15 Temmuz gecesi, 47 yaşındaki imam Hasan Hüseyin Alkın'la birlikte, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti, hain darbecilerin ilk saldırısı sonrası yaralananlara yardım ediyordu, ikinci saldırı gerçekleşti. Mustafa Yaman şehit düştü, diğer imam Hasan Hüseyin Alkın ise ağır yaralı kurtuldu, gazi oldu. Şehit Mustafa Yaman memleketi Bartın Kumluca Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı
17 yaşındaki Mutlu Can Kılıç, Ankara'nın Bala İlçesi'nde garsonluk yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hain darbecilerden korumak için mücadele etti. Cumhurbaşkanlığı yakınlarında darbecilerin ele geçirdiği savaş uçağından atılan bomba nedeniyle şehit düştü. Şehidin annesi cenaze töreninde "Ağlamayacağım, Umut Can'ım vatana şehit düştü" diyerek feryat etti. 17 yaşında şehit düşen Mutlu Can Kılıç, Ankara'nın Bala İlçesi'nde toprağa verildi. Mutlucan'ın adı Kırklareli'nde bir okulda yaşatılacak.
36 yaşındaki Muzaffer Aydoğdu, başkent Ankara'da şoförlük yapıyordu. 15 Temmuz gecesi, evden çıkmadan önce annesinden helallik istedi ve yola koyuldu. Muzaffer Aydoğdu, Genelkurmay kavşağında tankların geçişine engel olmak isterken tank üzerindeki darbecinin ateş açması sonucu şehit oldu. Şehidin annesi, ''Oğlum o gün sokağa çıkmasa, biz bugün böyle rahat oturamazdık evlerimizde'' diyor. Şehit Muzaffer Aydoğdu, Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan Akvirançarsak mezarlığına defnedildi.
62 yaşındaki Necati Sayın, inşaat mühendisiydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yakınlarıyla birlikte helalleşerek sokağa çıktı. Başkent Ankara'da hain darbecilerin işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı binasına gitti. Hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Şehit Necati Sayın'ın damadı Fazıl Gürs de şehit olanlar arasındaydı. 3 çocuğu da hain darbecilerin saldırısında yaralandı, gazi oldu. Şehit Necati Sayın, 4 sivil şehitle birlikte Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin adı, Adıyaman'da Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşayacak.
50 yaşındaki Necmi Bahadır Denizcioğlu, uzun yıllar esnaflık yapıyordu. Evli ve bir çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla darbe karşıtı direnişe destek için sokağa çıktı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında darbeci hainlerin helikopter saldırısı sonrasışehadet şerbetini içti. Giresun-Alurca'lı Necmi Bahadır Denizcioğlu, şimdi Ankara Karşıyaka şehitliğindeki ebedi istiratgahında...
41 yaşında Nedip Cengiz Eker, polis memuruydu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini yaptığı Marmaris'teki oteli korumakla görevliydi. 37 darbecinin baskın düzenlediği otelde hainlerle çatıştı, Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisiyle birlikte şehit edildi. Nedip Cengiz Eker, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabasıydı. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in cenazesi, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Marmaris Polis Merkezi'ne "Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi" tabelası asıldı.
Diyarbakır Sur'da gazi olmuştu, Ankara'da şehit düştü. 26 yaşındaki Niyazi Ergüven, bekardı. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki çatışma sonrası bacağından yaralanmış, Ramazan Bayramı'ndan sonra taburcu olmuştu. Ankara'daki görevi başına dönen Niyazi Ergüven, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaydı. Ablasıyla konuşurken telefondaki son sözü, 'Vatanımı size bırakmayacağım şerefsiz hainler' oldu. Hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda şehit düştü. Şehit Niyazi Ergüven için memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Ömer Can Açıkgöz, daha 21 yaşındaydı, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiydi. Hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktı. Ömer Can Açıkgöz, darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında savaş uçağıyla gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit oldu. Ömer Can, istanbul Kartal'da ikamet eden Sinoplu Açıkgöz ailesinin 3 çocuğundan biriydi. Şehidin cenazesinde Baba Fahrettin Açıkgöz, "Bunu yapanlara diyecek bir şeyim yok, Sadece Allah'a havale ediyorum" diyerek darbecilere tepkisini dile getirdi. Şehit Ömer Can'ın naaşı Sinop'un Ayancık ilçesi Büyükdüz Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
33 yaşındaki Ömer Cankatar, üniversiteyi bitirmiş, stajyer mali müşavir olarak çalışıyordu. Sosyal medya hesabına, "Bazen sadece gitmek gerekir" yazmıştı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "meydanlara inin" çağrısı sonrası sokaklara çıktı. O sıralarda darbeci işgali altındaki Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önüne gitti. Darbecileri engellemeye çalışırken hainlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Yeğenleriyle ilgilenmeyi çok severdi. Şehit Ömer Cankatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Fatih Camii'nden diğer kahramanlarla birlikte son yolculuğuna uğurlandı
34 yaşındaki Ömer İpek, Ankara Sincan'da esnaflık yapıyordu. Eşi Zeynep ile 10 yıl süren çocuk özlemi 5 ay önce ikiz bebekleri Talha ve Yağmur'un doğumuyla son bulmuştu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine babasına ikiz çocuklarını emanet etti. Kardeşine, "Ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum. Bu çapulculara mı bırakacağız devleti" diyerek sokağa çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde hain darbecilerin saldırısı sonrası şehadet şerbetini içti.
20 yaşındaki Ömer Takdemir, askere gitmeye hazırlanıyordu, şehit düştü. Ömer Takdemir, Kazan destanında şehit oldu. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin merkezi Akıncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ydı. Üsten kalkan uçakları engellemek isteyen yaklaşık 8 bin Kazanlı, karargahın önüne gitti. Kalabalığın arasında bulunan Ömer Takdemir, Yakuphasan Mahallesi'nde tankın altında kaldı, şehit düştü. Genç şehit Ömer Takdemir, , Ankara Kazan'da, ilçeye 26 kilometre mesafede bulunan Yakuphasan Mahallesi'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin adı, Ankara-Çubuk Şehit Ömer Takdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşayacak.
İki kardeş çıktılar direniş yoluna, biri şehit düştü, diğeri gazi oldu. 27 yaşındaki Onur Ensar Ayanoğlu, öz kardeşi Oğuz Ayanoğlu ile birlikte direndi. 15 Temmuz gecesi karşı Boğaziçi Köprüsü'ne gittiler. Darbe hainlerin ateşinde mermiler iki kardeşe de isabet etti. Onur Ensar Ayanoğlu, kardeşi Oğuz Ayanoğlu yaralı olarak kurtuldu. Onur Ensar Ayanoğlu'nu ailesi ve sevenleri, Üsküdar Çengelköy mezarlığında son yolculuğuna uğurladı. Şehit Onur Ersan Ayanoğlu'nun babası, "Ben gururluyum. Bir oğlumu şehit verdim. Öbür oğlum Allah'n izniyle düzeldi. İki tane daha evladım var. Ben de başlarında babası olarak eğer bir daha da böyle bir müdahale vermek gerekiyorsa ben hazırım." diyor.
15 Temmuz akşamı FETÖ'nün hainlerine direnmek için, amcası, kuzeni ve arkadaşıyla birlikte meydanlara koşan gençlerden biriydi Onur Kılıç. Boğaziçi Köprüsü'nde vatanını savunurken kalbine giren kurşunla 23 yaşında şehit düşen Kılıç, Türkmen Dağı'nda yaşanan çatışmaları gördükçe kahroluyor, mücadele etmek için o topraklara gitmek istediğini söylüyordu. Rizeli Şehit Onur Kılıç, henüz 23 yaşındaydı. Taksicilik ve araba alım-satım işiyle uğraşan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir hayranlık besliyordu. Amcası Kenan Kılıç, Onur'un sabahtan akşama kadar internet, televizyon ve sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'nı takip ettiğini ve çok ayrı bir sevgi beslediğini söyledi. Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere olan amcası ve arkadaşlarıyla yola çıkan ve sonrasında gruptan ayrılan Onur Kılıç, sabaha karşı amcasıyla bir kez konuşabildi. Kılıç, saat 03.30'da şehit düştü.
Osman Arslan, 53 yaşındaydı. 15 Temmuz gecesi eşine, "Ben Kızılay"a gidiyorum." dedi. Ben ne yapacağım dediğimde, "Sabaha kadar yatma vatan, millet için dua et. Ölürsem şehit, dönersem gazi olurum" dedi ve gitti. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde direnen halkın içindeydi. Hain darbecilerin Cuntacıların silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu şehit düştü. Memleketi olan Çorum'un Bayat ilçesi Çerkez Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, "Bizi ayakta tutan tek şey şehit olması'' diyor. Osman Arslan'ın adı, Çorum'da 15 Temmuz'un ardından el konulan FETÖ'ye ait kolejde, Osman Arslan imam Hatip Lisesi adıyla hatırlanacak.
29 yaşındaki Osman Evsahibioğlu, bir mobilya şirketinde sevkiyat planlama ve takip sorumlusu olarak çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben halkın gücünden daha büyük güç tanımadım" diyerek halkı direnişe çağırması sonrası sokağa çıktı. Osman Evsahibioğlu, darbeci hainlerin işgal ettiği Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki çatışmada, hain darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit düştü. Aslen Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin Kale köyünden olan şehit Osman Evsahibioğlu, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda dua ve minnet duygularıyla son yolculuğuna uğurlandı.
46 yaşındaki Osman Yılmaz, İstanbul Pendik'te esnaflık yapıyordu. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Hain darbecilerin ele geçirdiği İstanbul Çengelköy Polis Karakolu'nu korumak için, "Ben şehadete gidiyorum" diyerek yola çıktı. Osman Yılmaz, aynı bölgede cuntacıların silahıyla şehit edilen Halil Kantarcı'ya yardım etmek için eğildiğinde başına açılan ateşle şehit düştü. Osman Yılmaz'ın kardeşi, "Ağabeyim Halil Kantarcı'ya yardım ederken darbeciye, "Allah mahvetsin sizi, kahretsin" şeklinde ifadeler kullandığı için başından vurulmuş" dedi. Ailesi, "Vatanı kimseye bırakmayız." diyor. Şehit Osman Yılmaz'ın naaşı Çengelköy İmamı Azam Camii'nde büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze namazıyla Hakka'a uğurlandı.
22 yaşındaki Ozan Özen, 2 yıllık polis memuruydu. 6 ay önce nişanlanmıştı. 15 Temmuz gecesi istanbul'da görevdeydi. Ozan Özen, hain darbecilerle girdiği çatışmada şehit düştü. Şehit Ozan Özen için memleketi Bolu'da tören düzenlendi. Şehidin annesi ve nişanlısı törene polis şapkasıyla katıldı. Şehit polisin babası Metin Özen ve annesi Emine Özen, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Bir ara baygınlık geçiren nişanlısı ise tabuta sarılıp, "Ahirette bekle beni" diyerek ağladı. Şehit Ozan Özen, Bolu Sümer Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nde düzenlenen cenaze töreni Bolu şehitliğine defnedildi.
Özcan Özsoy FETÖ darbe girişimine karşı direnmek için gittiği Beştepe Jandarma Genel Komutanlığında darbeci askerlerin kurşunuyla başından vurulan Özcan Özsoy, 12 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 4 ay boyunca tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit olan 30 yaşındaki Özcan Özsoy'un 3 yaşında bir oğlu vardı. Şehit Özcan Özsoy'un ağabeyi Tekin Özsoy Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Meydanlara inin" çağrısı üzerine Beştepe'ye gittiklerini belirterek 15 Temmuz gecesini şöyle anlattı: "15 Temmuz gecesi saat 1 gibi beraber Jandarma Genel Komutanlığının oraya çıktık. 2.30 gibi ben yaralandım. O zamana kadar beraberdik. 2.30'dan sonra iyice olaylar tırmanmaya başlayınca karmaşada birbirimizi kaybettik. Sabaha karşı da hastaneleri dolaşayım dedim. Sabah Gazi Hastanesinde buldum, başından vurulmuştu. Tedavisi devam etti. Dün gece 1.30 gibi de Hakk'a yürüdü." Kardeşinin tedavi döneminde konuşamadığını belirten Özsoy, "Boğazı delikti daha rahat nefes alıp verebilmesi için. Konuşamıyordu. Son dönem bilinci açılmıştı. Ufak ufak hareketler yapmaya başlamıştı. Bir gün öncesinde enfeksiyon başladı, dün gece de şehit oldu" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Özgür Gençer, Ankara'da esnaflık yapıyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "alanlara inin, darbecilere direnin" çağrısı sonrası sokağa çıktı. Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne gitti, oradaki gençlere şehadetinden birkaç saat önce, "Milletin evini yedirmeyiz." demişti. Sabah namazını kılmak için evine giden Özgür Gençer, namazdan sonra evde duramayarak tekrar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğinde hain darbecilerin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehit Özgür Gençer, Ankara Karşıyaka mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.
1961 doğumlu Özkan Özendi, kamudan emekliydi. Özkan Özendi, evli ve 6 çocuk babasıydı. Sadece 3 ay önce ilk torununu kucağına aldı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin şehit ettiği ilk sivillerden biri oldu. Genelkurmay Başkanlığı önündeki darbecilerin açtığı ateş sonrası şehadet şerbetini içti. şehit olduğunda elinde Türk bayrağı vardı.Şehit Özkan Özendi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Baba şehit düştü, kızı gazi oldu. 49 yaşındaki Ramazan Konuş, Niğde'nin Bor ilçesinde doğmuş bir veteriner hekimdi. Görev yeri Balıkesir'in Bandırma ilçesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ydü. Evli ve üç çocuk babasıydı. Ankara'da bulunan çocuklarını alıp Bandırma'ya dönmek için kısa süreliğine başkente gelmişlerdi. 15 Temmuz gecesi, eşi Hacer ve kızı Rümeysa ile birlikte yola çıktı. Eşine, "Bu bir vatan mücadelesi, Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz" dedi. Darbeci hainlerin Genelkurmay Başkanlığı önünde yaptığı saldırıda şehit düştü. Aynı saldırıda kızı Rümeysa da yaralandı.Şehit Ramazan Konuş, baba ocağı Bor'da vatan toprağına emanet edildi.
20 yaşındaki Recep Büyük, market işletiyordu. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı köprüde direnen halkın arasındaydı. Rize Kalkandere'li Recep Büyük hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. İstanbul'daki cenazesine binlerce kişi katıldı. Recep'in evinin bulunduğu sokağa büyük bir Türk bayrağı asıldı ve kılınan cenaze namazından sonra Büyük'ün cenazesi Ekşioğlu Mezarlığı Alemdağ'da toprağa verildi.
Ramazan Meşe Marangoz Demokrasi nöbetlerinin genç şehidi Ramazan Meşe, şehadete 18 Temmuz günü darbe protestoları sırasında kavuştu. 15 Temmuz gecesi hainlerin darbe kalkışmasından haberdar olan Ramazan Meşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla eniştesi Murat Çalı'yla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitti. En uzun geceyi hiçbir zarar görmeden geçiren Meşe, tüm Türkiye'de sürdürülen demokrasi nöbetlerine katılmaya devam etti. Ramazan Meşe, 18 Temmuz günü nöbete gitmek için hazırlandı. Şehit olacağını hissetmişçesine banyosunu yapıp süslenen Meşe, ablasının "Hayırdır Ramazan düğün mü var neden süsleniyorsun" sorusuna, "Bugün çok farklı bir gün. Beni unutmayın, sizi çok seviyorum" cevabını vererek evden çıktı. Nöbetin üçüncü gününde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde darbe girişimine karşı protesto gösterisine katıldı. AKOM önünde sürdürülen nöbetten arkası açık kamyonette bayraklarla dönen yaklaşık 20 kişilik grubun üzerine, Hasdal Okmeydanı TEM bağlantı yolu üzerinde Nurtepe Köprüsü'nden ateş açıldı. DHKPC tarafından taranan kamyonette bulunan Meşe, kafasından aldığı kurşunla şehit oldu. Marangozluk yapan Gümüşhaneli Ramazan Meşe, askerliğini Hakkâri'de jandarma piyade olarak yapmış ve şehit olmayı çok istemişti. Yetim olduğu için ablalarının yanında büyüyen, alçak gönüllüğü ve mütevazılığı ile tanınan 25 yaşındaki Meşe, çok istediği şehadete 18 Temmuz gecesi kavuştu.
27 yaşındaki Recep Gündüz İstanbul'daki bir inşaatta çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi hain kalkışmanın ilk başladığı yerlerden biri olan Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Memleketi Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kurukol Köy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası, "Recep'im gitti, Ahmed'im, Mehmed'im var; Biz varolduktan sonra hainlere fırsat verilmeyecek" dedi. Recep Gündüz'ün adı Sivas'ta Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak.
28 yaşındaki Resul Kaptancı, Ankara'da oturuyordu. 16 Temmuz günü sevdiği kızı istemeye gidecekti. Darbecilerin harekete geçtiği dakikalarda çiçeğini, çikolatasını, yüzüğünü hazırlamış, büyük bir heyecanla o anın gelmesini bekliyordu. Ancak darbe girişimi haberini alınca babasından helallik aldı, sokağa çıktı. Sosyal medyadan takipçilerine, "Ülkeye sahip çık, sokağa dökülün" çağrısı yaptı. Darbecilerin elindeki Genelkurmay BaşkanlığI'nı kurtarmaya gitti. Genelkurmay Başkanlığı içindeki çatışmada bir hainin silahından çıkan 4 kurşunla şehit düştü.
1998 doğumlu Rüstem Resul Perçin, Ankara'da ailesiyle birlikte yaşıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla direniş için sokağa çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresine gitti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, onun için, "Eşkiyalar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştığında milletimiz kendini siper etti ve buna engel oldu" diye konuştu. 17 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, darbeciler tarafından açılan ateşle şehit oldu. Şehidin babası,''6 çocuğum var. Bütün çocuklarım vatan için feda olsun. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır'' dedi. Rüstem Resul Perçin, 9 vatan kahramanıyla birlikte Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kritik bir rol oynadı, kahramanca mücadele etti, hain darbecilerin şehit ettiği en üst düzey asker oldu. 47 yaşındaki Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, Topkule 66'ncı Zırhlı Tugayı'nda görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi, arkadaşı Piyade Albay Davut Ala ve polislerle tugaya gitti. İki tim, tankların, silahların ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek, tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk darbeci hainlere, "Yaptığımız vatan hainliğidir. Teslim olun" deyince şehit edildi. Yanındaki Albay Davut Ala da, hain saldırıdan 7 kurşun yarasıyla kurtuldu. Kahraman Türk subayı Sait Ertürk, ardından 8 ve 18 yaşlarında iki kız çocuğu ve eşini bıraktı. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün cenazesi, Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde defnedildi.
48 yaşındaki Salih Alışkan evli, 3 çocuk babasıydı. Trabzon Şalpazarı Şalpazarı'nın Doğancı mahallesi nüfusuna kayıtlı Salih Alışkan, Semerkand Vakfı'nda görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi darbeci hainler Boğaziçi Köprüsü'nü kapattığında arkadaşıyla birlikte hemen köprüye gitti. Darbeci hainlerin açtığı ilk ateşte sağ göğsünün altından yaralandı, hastaneye kaldırıldı ama şehit oldu. Üsküdar Küplüce'de ikamet eden Şehit Salih Alışkan'ı, Kirazlıtepe Merkez Camii'ndeki cenaze namazı sonrası on binler uğurladı.
Annesini 3, babasını ise 13 yaşında kaybeden 20 yaşındaki Samet Cantürk, Kazan Belediyesi'nde çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi kendisiyle gelmek isteyen kardeşi Kazım'a, "Sen nenemle kal. Ona göz kulak ol" diyerek vatanı kurtarmaya gitti ve vücuduna isabet eden hain kurşunla şehit düştü. Samet'e yıllarca hem annelik hem de babalık eden babaannesi, "Evde onun kazandığı parayla geçinirdik. Cenab-ı Allah böyle yazmış. Vatan uğruna gitti yavrum"dedi. Kazan kahramanlarından Samet Cantürk, Soğulcak Köyü'nde yıllar önce kaybettiği annesi ve babasının yanına defnedildi. Kardeşi Kazım ise, ağabeyinin mezarına Türk bayrağı dikerek dua etti.
Askerde şehit olmak istiyordu, 15 Temmuz gecesi nasip oldu. 26 yaşındaki Samet Uslu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezun olmuş, jandarma komando olarak yaptığı askerliğinden Şubat 2015'te terhis olmuştu. İstanbul Çengelköy'de işe giren Samet Uslu, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz arkadaşlarıyla birlikte direnişe katıldı. Şehidin babası, "Oğlum gitme, geri çekil, diyemedim" diyor. Samet Uslu, Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Şehit Samet Uslu, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser tedavisi için geldi şehit düştü. 31 yaşındaki Sedat Kaplan aslında Trabzon'da yaşıyordu. 15 Temmuz'dan birkaç gün önce Trabzon'dan Ankara'ya kanser tedavisi için gelmişti. Sedat Kaplan darbe teşebbüsü sırasında AK Parti Ankara İl binası önünde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin adının Trabzon'un Yomra ilçesindeki bir caddeye verilmesi kararı alındı. Baba Kaplan, oğlunun o gece otelinden adeta kaçarak AK Parti İl Başkanlığı önüne gittiğini öğrendiklerini belirterek "Kaldığı oteldeki güvenlik çıkarmamış. O otelden kaçmış gitmiş" dedi. Kaplan, Trabzon'un Yomra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
O gece nişanları vardı, ikisi de şehit düştüler. 24 yaşındaki Seher Yaşar, özel harekat polisiydi. Komiser Seher Yaşar ile meslektaşı Özel Harekât Polisi Halit Gürsel'in 15 Temmuz gecesi nişan törenleri vardı. . Darbe girişimi nedeniyle yeniden göreve çağrılınca nişanı bir gün sonraya ertelediler. Genç özel harekât polisleri, cuntacılarla omuz omuza mücadele ederken hainlerin bombalı saldırısında şehit oldular. Şehit Seher Yaşar'ın annesi, "Kızım annen burada dik duruyor. Bak ağlamıyor" diyerek feryat etti. Şehit Seher Yaşar, Ankara Polatlı Şehitler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
28 yaşındaki Selim Cansız, Ankara'da inşaat işçiliği yapıyordu. Aslen Gümüşhaneli olan Selim Cansız evli ve bir çocuk sahibiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine önce abdest aldı, sonra eşi ve kızıyla helalleşti. Ardından eniştesiyle birlikte başkent Ankara sokaklarındaki direnişee katıldı. Selim Cansız, Genelkurmay Başkanlığı ile Gazi Meclis arasındaki kavşakta darbecilerin ele geçirdiği helikopterden atılan bomba sonucu şehit düştü. Saldırıda eniştesi de yaralandı. Şehidin babası, "Görev bize düşerse biz de memleketimiz için canımızı seve seve vermeye hazırız" diyor. Şehit Selim Cansız, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin adı, Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşayacak.
43 yaşındaki Serdar Gökbayrak, polisti. Evli ve 3 çocuk babasıydı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Serdar Gökbayrak, askerlerle omuz omuza yıllarca Güneydoğu'da bölücü örgüt ile mücadele etti. 15 Temmuz gecesi vatansever askerlerle birlikte kritik önemdeki Topkule Kışlası'na gitti. Hain darbecilerle çıkan çatışmada 2 askerle birlikte şehit düştü. Şehit polis memuru Serdar Gökbayrak ardında eşi ve 17 yaşında Ceyda Gökbayrak, 16 yaşında Elif Gökbayrak ve 10 yaşında Alperen Gökbayrak bıraktı. Şehit Serdar Gökbayrak, Sakarya Arifiye'de son yolculuğuna uğurlandı.
1975 doğumlu Serhat Önder, evli ve bir çocuk babasıydı. Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder, 15 Temmuz gecesi, "darbe gerçekleşmesin diye uğraşacağız, kendimizi göstereceğiz" diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti ve direnişe katıldı. Son sözü jetler alçak uçuş yaparken oğluna dönüp, "Korkma oğlum" oldu. Serhat Önder, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin helikopter saldırısı sonras? şehit düştü. 16 yaşındaki kızı Hilal Önder, şehit babası için "Allah herkese şehit olmayı nasip etmez. Gurur duyuyorum." diyor. 41 yaşındaki şehit Önder, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
39 yaşındaki Serkan Göker, 2 yıl önce mesleğe ara vermiş, eski özel harekat polisiydi. Evli ve 4 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi haberini Kırşehir'de aldı. Yıllarca göğüs göğüse çarpıştığı silah arkadaşlarının yardımına koştu. Hain darbecilerin gasp ettikleri savaş uçaklarıyla yaptığı saldırıda şehit düştü. Şehit Eski Özel Harekat Polisi Serkan Göker, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Servet Asmaz Seramik Usta 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde şehitlik makamına kavuşanlardan biri de 3 çocuk babası Servet Asmaz'dı. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasından haberdar olan Şehit Servet Asmaz, kardeşi Selahattin Asmaz'ı arayarak ne yapılması gerektiğini konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkma kararı alan Asmaz, kardeşi ile görüştükten sonra Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Ve gittikten sadece yarım saat sonra vuruldu. Okmeydanı hastanesine götürülen Asmaz, sabah 06.00'da şehit oldu. 44 yaşındaki seramik ustası Gümüşhaneli Servet Asmaz, 17 Temmuz günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. 3 çocuk babası Asmaz'ın ailesi, "Şehit olduğu için gururluyuz, biz zaten ne için yaşıyoruz ki inşallah biz de şehit oluruz. Servet hepimizin ahlaklısıydı kimsenin hakkına gitmez herkes onu severdi" dedi.
Üniversitede maliye okuduktan sonra polis olmaya karar veren Sevda Güngör, ilk görevini Mersin'de tamamladı. Ardından Özel Harekat Polisi olarak Ankara'ya yerleşti. 15 Temmuz darbe girişimini haber alır almaz görev yerine giden Güngör, cuntacı hainler tarafından Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldu. 16 Temmuz Cumartesi sabahı Sevda Güngör'ün şehadet haberi ailesine ulaştırıldı. Cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. Henüz 26 yaşında olan Güngör, ailesine evlenmeye karar verdiğini söylemişti. Ancak bu hayaline kavuşamadan şehit oldu.
1988 Mardin doğumlu Şeyhmus Demir, kurye paket servisinde çalışıyordu. Arkadaşları onu, 'hedefleri olan biriydi' diye anlatıyor. En büyük hayali kendine ev almaktı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı direniş için sokaklara çıktı. İşgal altındaki Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerle karşı karşıya geldi. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Hain darbede şehit düştü, yeni doğan kızını göremeden, evlilik yıldönümünde son yolculuğuna uğurlandı. 26 yaşındaki Seyit Ahmet Çakır, özel harekat polisiydi. Evli ve henüz 10 günlük bir çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin gasp ettikleri savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehadet şerbetini içti.Şehidin annesi, "O gece şehit olacağını hissettim ve hemen eve Türk bayrağını astım" dedi.Şehidin eşi, cenazeye henüz 10 günlük olan ve hastanede küvezde tutulan kızı Eylül'ün elinde tutuğu küçücük şapkasıyla tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özel Harekat Polisi Şehit Seyit Ahmet Çakır, evlilik yıldönümü olan 18 Temmuz'da memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
33 yaşındaki Şirin Diril, şoförlük yapıyordu. Evlilik planları vardı. 15 Temmuz gecesi eniştesini aradı, "Kısıklı'ya gideceğim. Ablama bir şey söyleme. Vatan elden gidiyor ben de gidiyorum" diyerek yola düştü. İstanbul Acıbadem'deki Türk Telekom binasının hainler tarafından sarıldığını fark etti. Hemen tankların önüne yeni aldığı aracını çekerek yolu kapattı. Böylece özel harekatçıların hainlerin hedefi olmasını engelledi. Tanktan aracını çekmesi için anons yapıldı ancak Diril, aracını çekmeyip kendisini içine kilitledi. Vatan hainlerinin ateş açmasıyla şehadete ulaştı. 7 özel harekatçı için canını feda etti. Şehit Şirin Diril, Gaziantep Sakçagözü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
32 yaşındaki Suat Akıncı, su tesisatçılığı yapıyordu. 4 kardeşi vardı. Ankara Keçiören'de oturan Akıncı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir an bile şüphe etmedi, tankların önüne çıktı. Genelkurmay Başkanlığı önünde atğlan bombadan seken şarapnel parçasından yaralandı ama vazgeçmedi. Yaralı olarak mücadelesine devam eden Suat Akıncı, şehit oldu. Yozgatlı şehit Suat Akıncı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda 9 kahraman şehitle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin adı Manisa Turgutlu Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu imam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak.
39 yaşındaki Suat Aloğlu 15 Temmuz gecesi annesiyle beraber Ankara'daki evindeydi. Televizyonda Cumhurbaşkan?ı Erdoğan'ın çağrısını duyan Aloğlu sanki başına gelecekleri biliyor gibi, "Ben gidiyorum anne, Türkiye ayağa kalktı, ben oturamam. Sizin için, vatan için gidiyorum. Hakkını helal et" dedi. Suat Aloğlu, darbe girişimine engel olmak için Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Şehidin kardeşi Fuat Aloğlu ise bir süre sonra ağabeyini aradı. "Ağabeyim, 'Bunun sabahı yok. Kimseye bırakmayız burayı" dedi. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra, Suat Aloğlu'nun şehit düştüğü haberi geldi. Suat Aloğlu'nun, yeğenleri de o gece yaralanarak gazi oldu. Şehit Suat Aloğlu, Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
31 yaşındaki Şükrü Bayrakçı, evli ve bir çocuk babasıydı. Afyon Dinarlı Şükrü Bayrakç'ı, geçimini şoförlük yaparak sağlıyordu. 15 Temmuz gecesi işten çıkmış, eve dönüyordu. E-5 karayolunda ilerlerken, darbecilerin ele geçirdiği tank, Şükrü Bayrakçı'nın kullandığı aracın üstünden geçti. Geriye gözü yaşlı bir eş ve 6 yaşında bir kız çocuğu kaldı. Şükrü Bayrakçı, istanbul Kartal'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rizeli Sultan Selim Karakoç, 42 yaşında bir tüccardı. Evli ve 3 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini farkedince hemen evden çıktı, sonra döndü. Abdestini alıp eşiyle helalleşerek hain darbecilerle mücadele etmek için yeniden yollara düştü, şehitlik makamına ulaştı.Ankara'da sokaklarında hain darbeciler tarafından şehit edildi. Rize Merkeze bağlı Güneyce Köyü'nden Selim Karakoç'un cenazesi Ankara'da defnedildi.
42 yaşındaki Sümer Deniz, esnaflık yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi hain girişime engel olmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni koruyan gruba darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Sümer Deniz'in eşi "En güzel yerinden vuruldu. O kadar kalbi güzeldi ki zaten, kalbinden vuruldu." diyerek duygularını dile getirdi. Sümer Deniz, 8 sivil şehitle birlikte Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Timur Aktemur, 36 yaşındaydı. Evliydi, üç çocuğu vardı. iyi bir koltuk ustası olarak bilinirdi. O gece, Boğaziçi Köprüsü'nde gişelerin önünde öldürüldü. Askerliğini jandarma komando olarak yapmıştı. Kardeşi, Aktemur'un en büyük hayalinin şehitlik olduğunu söyledi: "Askerden geldi ve şöyle dedi: Gittik geldik, bir şehit olamadık... Bunun tek sebebi vardı; manevi inancı ve güçlü milliyetçiliği..." Ardahan Çıldırlı Timur Aktemur, istanbul Kuba Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
27 yaşında Tolga Ecebalın İstanbul Fatih'te tezgahtarlık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı sokağa çıktı. İstanbul Şehzadabaşı'nda darbecilerin açtığı ateşte şehit oldu. Nişanlı olan Tolga Ecebalın, iki ay sonra düğünü vardı. Şehidin babası, "Bir torunum var. Onu da yetiştiriyorum. O da vatanıma feda olsun" dedi. İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nin önünde kilometrelerce araçlık trafik oldu. Tolga Ecebalın, son yolculuğuna tekbirlerle uğurlandı.
37 yaşındaki Turgut Solak, özel harekat polisiydi. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ilk hedeflerinden biri başkent Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekatı Başkanlığı'ydı Şehit Turgut Solak, hain darbecilerin hava saldırışında şehit oldu. Şehidin eşi, 5 ve 9 yaşındaki çocukları, tabutunun başında dua etti. Şehit polis Turgut Solak'ın evi ve mahalle meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit polis memleket Balıkesir'in merkez Ovabayındır mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
42 yaşındaki Ufuk Baysan, 4. sınıf emniyet müdürüydü. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan hava saldırısı sonrası şehit düştü. Ankara'da şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın cenazesi memleketi Düzce'deydi. Şehidin babası Ramazan, eşi Nur ile çocukları Ilgın ve Canbek Baysan, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Baysan'ın cenazesi, Cedidiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Beyköy beldesine bağlı Çalıcuma köyündeki babaevine götürülerek defnedildi.
17 yaşındaki Uhud Kadir Işık, sağlık meslek lisesi anestezi bölümü mezunuydu. Astsubaylık sınavına girmiş, imtihanı iyi geçmişti. 15 Temmuz gecesi babasıyla birlikte başkent Ankara'daki direnişe katıldı. Babasının, 'Sıkıntı var geri dönelim' sözüne, 'Madem sonuna kadar gitmeyecektik, niye buraya kadar geldik' diyerek karşılık verdi. Genelkurmay Başkanlığı önündeki darbeci saldırılarında yaralanan direnişçilere tıbbi müdahalede bulunuyordu. Orada darbecilerin ele geçirdikleri helikopterden açtıkları ateş sonucu arkadaşının önünde şehit düştü. Uhud Işık, geride gözü yaşlı anne ve babası ile kardeşini bıraktı.
41 yaşındaki Ümit Çoban, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışıyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıktı. Hain darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında gasp ettikleri savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda şehit düştü. Şehit Ümit Çoban için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çoban'ın Edirne'de vatani görevini yapan oğlu er Metehan Çoban da izne gelerek, babasının fotoğrafını cenaze aracının önünde taşıdı. Şehit Ümit Çoban, Hallar Mezarlığı'nda defnedildi.
20 yaşındaki Ümit Yolcu, Şanlıurfalı'ydı. Hain girişim sonrası darbecilerin işgali altındaki Bayrampaşa Çevik Kuvvet Amirliği'ni korumak arkadaşlarıyla birlikte direnişe katıldı. Darbecilerin çevreye yaylım ateşi açması sonrası şehit düştü. Şehidin kardeşi, "Onun şehadeti bizim için büyük bir gurur. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bu büyük acıya rağmen değil bir Ümit, binlerce Ümit'imiz olsa hepsini vatanımız için feda ederiz." diyor. Şehit Ümit Yolcu, İstanbul Bayrampaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen tören sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
42 yaşındaki Vahit Kaşçıoğlu kaynakçılık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi, o da arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıktı, direnişe geçti. İstanbul Tuzla gişelerinde hain darbeciler, tarafından açılan ateş sonucu şehadet şerbetini içti. İstanbul'daki 97 şehitten biri oldu. Demokrasi şehidi Vahit Kaşçıoğlu iki arkadaşıyla birlikte Sultanbeyli Mezarlığı'na defnedildi.
44 yaşındaki Varol Tosun, Ankara Etimesgut Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliydi. Evli ve iki çocuk babasıydı. Birçok terörle mücadele operasyonunda yer almıştı. 15 Temmuz gecesi hemen görevi başına geçti. Hain darbecilerin saldırısında şehit düştü. Şehidin babası, evine dev Türk bayrağı astı. Şehidin ağabeyi, 'Senin yerine ben öldürülseydim' diye feryat etti. Utku ve Birol babasız kaldı. Şehit Varol Tosun, memleketi Niğde Derbent Şehit Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin adı, Niğde Şehit Varol Tosun Ortaokulu'nda yaşayacak.
28 yaşındaki Vedat Barceğci, istanbul Sultangazi'de yaşıyordu. Kuyumculuk yapan Vedat, hain darbe girişimi sonrası motorunu alarak arkadaşıyla birlikte yola çıktı. Önce Atatürk Havalimanı'na gitmek istedi ancak darbeciler yolu kapatmıştı. Geri döndü, sabaha karşı 03.00 sıralarında CNN Türk'e darbecilerin ele geçirdiğini duydu. Halkla birlikte TEM otoyolu üzerinde motorundan indi, o sırada, bir helikopterden darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Vedat Barceğci, istanbul Sultangazi'deki Yayla Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Eşi ve 2 çocuğunu trafik kazasında kaybetmişti, o da 15 Temmuz'da şehit oldu. 36 yaşındaki Vedat Büyüköztaş, Ankara'da mobilyacılık yapıyordu. 4 yıl önce bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki Altay ve 3 yaşındaki Sudenaz ve eşi Sevda Büyüköztaş'ı kaybetmişti. Kendisi de aynı kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. 15 Temmuz gecesi darbeci işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti, darbecilerin kurşunlarınn hedefi oldu, olay yerinde şehit düştü. Şehidin annesi, "Yavrum bu ülke için canını hiçe sayarak korkusuz bir şekilde bu hainlerin üzerine yürüdü." dedi. Şehit Vedat Büyüköztaş, memleketi Aksaray'ın Sarıyahşi İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
27 yaşındaki Volkan Canöz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Memleketi Kırıkkale'ydi, Ankara'da yaşıyordu. 15 Temmuz gecesi kardeşi Bilal ve mahalleden arkadaşları ile Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişlerdi. Emniyet Müdürlüğü içerisinde gördüğü tankın üstüne çıkarak, büyük bir mücadeleyle içerisindeki darbeciyi tanktan çıkardı. Tam o sırada hainin beylik tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken kardeşinin kollarında şehit düştü. Volkan Canöz, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın yeğeniydi.
36 yaşındaki Volkan Pilavcı, Ankara'da şoförlük yaparak geçimini sağlıyordu. Kırıkkaleli Volkan Pilavcı, evli ve 2 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı yakınlarıyla birlikte sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Kardeşleri Erkan Pilavcı ve Elif Pilavcı ise yaralandı. Volkan Pilavcı, Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
42 yaşındaki Yakup Kozan Çorum'un Bayat ilçesi Demirciler Köyü'ndendi. Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde taşeron işçi statüsünde çalışıyordu. Sosyal medya hesabından gururla mezuniyet günü fotoğrafını paylaştığı bir kız çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini duyar duymaz bir grup arkadaşıyla birlikte o saatlerde darbeci işgali altındaki Genelkurmay Başkanlığı'na gitti ve darbecilere karşı durdu. Darbeci hainlerin açtığı ateşle olay yerinde şehit oldu. Şehit Yakup Kozan, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
29 yaşında Yakup Sürücü, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda çalışıyordu. 6 yıllık polis olan şehit Yakup Sürücü, evli ve 1 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yaptığı saldırıda şehit düştü. Şehidin babası, cenaze töreninde, "Ağlamayın. Oğlumu Vatana kurban ettim. Vatan sağ olsun" dedi. Şehit polis Yakup Sürücü, memleketi Erzurum merkez Narmanlı Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Pasinlerilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
36 yaşındaki Yalçın Aran, Kurtköy Orhanlı'da kepçelerin içinde bekleyen görevlilere operatörlerden biri, "Herkes aracının başına geçsin kepçe kovalarını aynı hizaya kaldırsın" dedi. Bütün kepçeler kaldırıldığında ise sessizlik bozuldu. Tanklar kepçelere doğru harekete geçti ve asker orada bulunan halkı taramaya başladı. Operatör Yalçın Aran, kullandığı kepçenin yanından geçen tanktan açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehit haberi eşine sabah saat 07.00'de ulaştı. 36 yaşındaki Şehit Yalçın Aran, 17 Temmuz'da memleketi Niğde'de defnedildi. Aran evli ve 5 çocuk babasıydı. Şehit Yalçın Aran'ın ismi İstanbul Pendik'te bir ortaokula verildi.
Bir ay sonra eşi doğum yapacak, oğlunu kollarının arasına alacaktı. Ankara'da şehit düştü. 32yaşındaki Yasin Bahadır Yüce, Ankara Gölbaşı'nda Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli bir polisti. Eşiyle erkek çocuk bekliyorlar, hatta çocuğunun adını bile belirlemişlerdi. Hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nı bombalaması sonrası şehit düştü. Yasin Bahadır şehit oldu, yeni Yasin Bahadır dünyaya geldi. Eşi ve ailesinin 20 Ağustos'ta dünyaya gelen oğlunun adını Yasin Bahadır koydular. Şehidin adı oğlunda yaşayacak. Şehit Yasin Bahadır Yüce, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
42 yaşındaki Yıldız Gürsoy Ankara'da çaycılık yapıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak darbecilere kaşrı direnişe geçti. Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde yapılan bombalı saldırıda başına isabet eden şarapnel parçası nedeni ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız Gürsoy, yaşam savaşını 4 gün sonra kaybetti, 15 Temmuz direnişinin kadın şehitlerinden biri oldu. Ankara'da hayatını kaybeden Yıldız Gürsoy, memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
39 yaşındaki Yılmaz Ercan, İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası motorsikletine atladı, hemen darbecilerin işgali altındaki Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Cuntacıların açtığı ateş sonucu şehadet şerbetini içti. Yılmaz Ercan'ın şehadet anı mobese kameralarına yansıdı. Yılmaz Ercan'ın eşi, "Eşim, gün ağardığında hala kafasını oynatıyordu. Yaralı haldeyken askerler köprüden alınmasına izin vermemişler. Darbecilerin yaptığını Çanakkale'de İngilizler yapmadı." dedi. Yılmaz Ercan, Fatih Cami'nde düzenlenen törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
38 Yaşındaki Yunus Emre Ezer reklamcıydı.Çankırı ili Ilgaz ilçesi Karataş köyündendi. Evli ve bir çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin işgali altındaki İstanbul Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye binası önüne gitti. Darbeci hainlere karşı dururken açılan ateş sonucu şehit düştü. Şehit Yunus Emre Ezer için Güngören'de bulunan baba evine helallik alındı. Şehidin cenazesi, İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
2 ay önce nişanlanmıştı, şehit oldu. 26 yaşındaki Yunus Uğur, polis memuruydu. Pilotluk başvurusu kabul edilmişti. Adana'dan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na helikopter sürüş eğitimi için gelmişti. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ilk olarak hedef aldıkları Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düştü. Şehidin kepini giyen nişanlısı, "Sen toprak oldun, geriye yüzüğümüz kaldı" diyerek ağladı. 3 çocuklu ailenin en büyüğü olan Yunus Uğur için memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis, Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki Buruk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
45 yaşındaki Zafer Koyuncu özel harekat polisiydi. Bilecik Pazaryeri ilçesi doğumlu Zafer Koyuncu, 2. sınıf emniyet müdürü ve Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısıydı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ilk saldırdığı yer olan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev başındaydı. Hain darbecilerin savaş uçaklarıyla yaptığı saldırıda şehit düştü. Şehidin Eşi Aşkın Koyuncu da polisti ve darbe girişimi gecesi Dikmen Hizmet Binası'nı korumakla görevlendirilmişti. Eşinin şehadet haberini aldı ama sabaha kadar görev yerinden ayrılamadı. Şehit Zafer Koyuncu arkasında 16 yaşındaki kızı Aleyna ve 5 yaşındaki oğlu Yağız'ı bıraktı.
1958 doğumlu Zekeriya Bitmez, emekliydi. Evli, iki oğlu ve bir kızı vardı. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının ineceği o dakikalarda darbecilerin işgali altında olan Atatürk Havalimanı'na gitti. O sırada kendisine telefon eden oğluna, "Atatürk Havalimanı'ndayım, vatanım için onların üzerine yürüyorum, Sen de sokaklara çık gerekirse şehit düş" dedi. O telefondan birkaç dakika sonra, darbeci hainlerin saldırısına uğradı, kendisi şehadet şerbetini içti. Zekeriya Bitmez, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
38 yaşındaki Zeynep Sağır, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda çalışıyordu. Yaklaşık 15 yıldır polislik mesleğini sürdüren Zeynep Sağır, 4 yıl Kuveyt'te görev yaptıktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde mesleğini sürdürdü. Bir süre önce sosyal paylaşım sitesine 2 çocuğunun fotoğrafını koyarak, "Bu kadar şehit yeter" mesajını paylaşmıştı. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda şehit düştü. Adana Yüreğirli şehit komiser Zeynep Sağır, vasiyeti gereği Ankara Cebeci polis şehitliğine defnedildi.
Son telefon görüşmesinde 'Bomba atıldı, yaralılara yardım ediyorum' dedikten sonra telefonunu kapattı. Ardından gelen saldırıda şehit oldu. 44 yaşındaki Hurşit Uzel, özel harekat polisiydi. 2 yıl sonra emekli olmayı planlıyordu. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. O sırada hain darbeciler ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Özel Harekat Dairesi'ne saldırdı. İlk saldırıdan yara almadan kurtulan Hurşit Özel, yaralılara yardım ediyordu. Darbecilerin savaş uçağıyla ikinci saldırısında şehit oldu. Şehit Hurşit Uzel'in cenazesi memleketi Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hurşit Uzel'den geriye en büyüğü 19, en küçüğü 6 yaşındaki yetim 3 çocuğu kaldı.