15 Temmuz Şehitleri'nin gözyaşlarına boğan hikayeleri! Vatan size minnettar

Şehitlik namazı kıldı, birkaç saat sonra şehit düştü. 34 yaşındaki Çetin Can, dizi setlerinde ışıklandırma şefliği yapıyordu. Evliydi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası eşi Fatma Can'la birlikte darbeci işgali altındaki Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Köprüye girince darbecilerin elindeki 2 tanktan üzerlerine ateş açıldı. O saldırıdan kurtuldular. Çetin Can, biraz daha ilerledikten sonra darbeci keskin nişancının saldırısı sonrası eşinin yanında şehit düştü. Şehidin eşi, "Çetin o namazı kıldıktan 4 saat sonra şehit oldu. Haberi yoktu. Veren Allah, alan Allah" diye konuştu. Şehit Çetin Can, İstanbul Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.