Ayakta ölmek, diz çökmekten iyidir

FETÖ'NÜN darbe girişiminin yaşandığı gün 4 çocuk babası Fazıl Boztaş, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Boztaş, darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'nı ziyarete giderek, hem Sarıkamış hem de 15 Temmuz şehitlerini anıp anıta gül bırakarak, dua etti. Boztaş, "Ecdadımız kanıyla bu vatanı, bu toprakları böldürmedi, biz nasıl böldüreceğiz. Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik."