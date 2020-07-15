İBB’deki usulsüzlükler raporla gün yüzüne çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin önceki gün yapılan oturumunda CHP'li yönetimin bir yıllık karnesini içeren denetim raporu okundu. Dikkat çeken detayları kapsayan raporla birlikte ihalelerdeki usulsüzlükler ve israf gün yüzüne çıktı. İşte Meclis Denetim Raporu'nda sıralanan usulsüzlerden bazıları:Bütçe gelirlerinin yüzde 70'ini merkezi bütçe karşıladı. Bu payda yüzde 77 artış olduİhaleler 'açık ihale usulü' yerine davet üzere "pazarlık usulüyle" yapıldı. Açık ihaleler iptal edildi."Bedava süt" alımları da bu yolla yapıldı. 2.5 ayda 2.407 milyon lira ödeme yapıldı.Taşıt giderlerinde 2019'un ikinci 6 aylık dönemde 15 milyar 774 milyon 681 bin 49 TL'lik artış yaşandı.Araç sayısında artış oldu. Yapılan ödemelerde yüzde 23 artış saptandı. Belediye zarara uğratıldı.Yemek harcama tutarında yüzde 68,46 artış oldu ve 956 milyon 815 bin TL harcandı.Hediyelik eşya harcamaları yüzde 544 gibi yüksek bir artış gösterdi.30 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıldığı ilan edildi. Ancak 12 bin 334 öğrenciye yardım yapıldı.İhalesiz olarak 48 bin 369+KDV bedelle Özel Kalem Müdürlüğü'ne 2 adet araç içi buzdolabı alındı.Yine ihalesiz olarak 25 bin 528 TL+ KDV bedelle Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'a tablet alındı.