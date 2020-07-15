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Trump ile kritik görüşme

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Trump ile kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.
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Trump ile kritik görüşme
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