15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü hainlerin silahından çıkan merminin kalbine isabet etmesiyle şehit düşen 21 yaşındaki Batuhan Ergin'isevenleri Ortaköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yalnız bırakmadı. Şehidin babası Ahmet Ergin, "Oğlumla gurur duyuyorum. Gözünü kırpmadan köprüye çıktı, vatan için canını verdi. Batuhanlar bitmez, vatan bölünmez" dedi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl Batuhan'ın kabri başına gelerek dua etti. Baba Ergin, "Gözlerinde evladımı gördüm" derken Akçıl, "Ben de sizin bir evledınızım" karşılığını verdi. Akçıl, "Küçük melek, aslan kahramanımız rahat uyu., ülken, vatanın emin ellerde" dedi.