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'da düğün yapılan köyde vakaları görülünce karantinaya alındı

'un Karamanlı ilçesinde düğün sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülen köy, karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 11:56 Son Güncelleme: 16.7.2020 11:57 ABONE OL
Burdur'da düğün yapılan köyde corona vakaları görülünce karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli köyünde geçen hafta yapılan düğün töreni sonrasında damatta ve iki kişide Kovid-19 vakası görüldü.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridi ve kum dökülerek araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan iki hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, tedavisi süren damadın, düğün yaptığı babaevinin bulunduğu Çavdır ilçesindeki Kızıllar köyü de karantinaya alınmıştı.

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Burdur'da düğün yapılan köyde corona vakaları görülünce karantinaya alındı
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