Demokrasimizin bekçileriyiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15 Temmuz gecesini anmak için düzenlediği 'Gençler Asla Unutmaz' programına katılan gençler, o geceye ait duygu ve düşüncelerini SABAH'a anlattı:O gece zorluklar yaşadık, hepimiz kendimizi kötü hissettik ama inancımızı hiç kaybetmedik. Dualarla yeni bir sabaha uyandık. Umudumuz ve inancımız bizimleydi. Biz hep birlikte güçlü Türkiye'yiz. Biz gençler demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin bekçileriyiz. Ülkemiz için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz ve bu ruhu yaşatıyoruz. O gece okunan selaları hala hatırlıyoruz ve bugün okunan selalarla da o geceyi sanki yeniden yaşıyor gibi hissediyoruz.O geceyi hiç unutmuyoruz. Hepimiz ailelerimizle birlikte meydanlara indik ve demokrasimize sahip çıktık. Darbecilere karşı direndik. Sabaha kadar nöbetimizi tuttuk. Cumhuriyetimiz hepimizin bir değeri. Bağımsızlığımıza önem veren bir milletiz. O gece meydanlara inerek cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı koruduk.Annem ve babam polis olduğu için küçük yaştan itibaren vatan, bayrak, millet sevgisiyle büyüdüm. Çok sevdiğimiz askeriyenin içine sızan hainler yüzünden tanıdığım polisler ve siviller şehit oldu. Çocukluğumun geçtiği yıkılmaz sandığım emniyet binasının patladığı anı hala unutamam. TRT'de darbe bildirisi yayınladığında içimdeki korkuyu, hüznü ve çaresizliği en dibinde yaşadım. Allah hiçbirimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Devletimiz daim olsun.