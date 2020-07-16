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Dışişleri Bakanı , Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt , ile telefonda görüştü.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 23:02 Son Güncelleme: 16.7.2020 23:03 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, bugün ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yla Ankara'da görüştü.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Görüşmenin içeriğine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Wirtu'yla verimli bir görüşme yaptık. Karşılıklı ziyaretleri, diyaloğumuzu, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi geliştirmede mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü
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