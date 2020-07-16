Evlat nöbeti tutan anne: FETÖ ve PKK aynıdır

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatları için aylardır HDP İl Binası önünde nöbet tutan annelerin eylemi 317'inci gününe girdi. 143 ailenin sürdürdüğü eyleme, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat Çiftçi için katılan ve bir oğlu da PKK tarafından katledilen Hakkârili anne Necibe Çiftçi, 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetleyerek, "Gençleri, masum insanları öldürdüler. Çocukları yetim bıraktılar. PKK'da bizim çocuklarımıza zarar verdi. FETÖ ve PKK aynıdır. Benim oğlum şehit olduğu karakola telefon ettik. Karakol komutanı umursamadı. O karakol komutanı FETÖ'cü çıktı" dedi.İki yıl önce kaybolan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren baba Celil Begdaş ise, "FETÖ'cüler üniformaları giyip, asker-polis oldular Türkiye'ye kastetmek istediler beceremediler. Yukarıda Allah vardı ve hak yerini buldu. 15 Temmuz gecesi ben Ankara Beştepe'de bulunan polis lojmanlarının tamiratını yapıyordum. Gece yarısı arkadaşlarım kaldırdı darbe olduğunu söylediler. Ankara toz duman içerisindeydi. Kendi insanlarına kurşun sıktılar. Alçak FETÖ Türkiye'nin Türkiye'nin ekmeğini yedi nankörlük yapıp Amerika'ya uşaklık yapıyor" dedi.PKK tarafından 3 yıl önce kaçırılan Bayram için oturma eylemini devam ettiren anne Ayten Elhaman'da, "FETÖ darbe yapmaya kalktı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla halk girişimi bastırdı" dedi.