İsmail Kahraman: O gece abdestimi alıp Meclis’i açtım

15Temmuz'da TBMM Başkanı olan İsmail Kahraman o geceyi SABAH'a anlattı: "Abdestimi aldıktan sonra şehit olmak üzere, gemimin kaptanı olarak Meclis'i açık tutmak için TBMM ye gittim. Siyasi tarihi bildiğim için darbeler, karşı duruşla önlenir düşüncesiyle görevimi yerine getirdim. Ne bir partinin ne de bir grubun teklifi olmaksızın Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdım. Beni arayan milletvekillerini de meclise çağırdım. Genel Kurulu açtıktan sonra, 'bu tarihi bir toplantıdır, şimdi artık ay yıldız ve Türkiye var" dedim. Hainler bombalayınca meclis sığınağına inindik ve darbecilerle çatışarak şehit olmaya karar verdik. Kadın milletvekilleri de çok cesurdu. Hayran kaldım. Cumhurbaşkanımızın darbeye karşı yaptığı davete milletimiz sahip çıktı ve gereken cevabı verdi. 15 Temmuz, bir darbe girişimi değil, işgal girişimiydi."