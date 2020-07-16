Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valiliği'nden Van ve Siirt'teki şehitler için taziye mesajı

Valiliği'nden ve 'teki şehitler için taziye mesajı

Valiliği, ve 'te şehit düşen güvenlik güçleri için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Van'da 7 polisimiz, Siirt'te 2 özel harekat polisimizin şehadet haberi yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları yüce olsun. Şehit ailelerimizin, silah arkadaşları ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 17:29 ABONE OL
İstanbul Valiliği'nden Van ve Siirt'teki şehitler için taziye mesajı

İstanbul Valiliği, Van ve Siirt'te şehit düşen güvenlik güçleri için taziye mesajı yayımlandı.

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da 7 polisimiz, Siirt'te 2 özel harekat polisimizin şehadet haberi yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları yüce olsun. Şehit ailelerimizin, silah arkadaşları ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği Bayrak şiirine de yer verildi. Ekteki videoda dalgalanan Türk bayrağı fonu kullanıldı.

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 7 polis, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ise 2 özel harekat polisi şehit olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Valiliği'nden Van ve Siirt'teki şehitler için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA