Cuma hutbesinde 'Kurban' mesajı!

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, cuma hutbesinde 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' konusu yer aldı. Hutbede, "Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Kurban, coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere, bayram sevincini taşımaktır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır" denildi.

Başkanlığın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vekâlet yoluyla kurban kesim faaliyeti yürüttüğü anımsatılarak, "'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse kurban, binlerce dua olarak bizlere geri dönecek inşallah. İmkânı olan kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.