Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

YAŞAR PAŞA KALABİLİR

Kulislerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in hem yaş haddi, hem de görev süresi dolmadığı için mevcut görevine devam etmesinin beklendiği konuşuluyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Orgeneral Ümit Dündar kuvvet komutanlığındaki 2 yıllık görev süresini dolduruyor. Henüz yaş haddini doldurmayan Orgeneral Dündar'ın da görev süresinin bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. TSK komuta kademesinde değişiklik olmayacağı da kulis bilgileri arasında.