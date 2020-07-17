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Son dakika: ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

Son dakika haberi: için hazırlıklar başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, emeklilik ve temdit kararlarının alındığı ile ilgili kulislerden dikkat çeken bilgiler geliyor. YAŞ'ın öne çekilerek komuta kademesi ile 1 yıl daha yola devam edilebileceği de o kulis bilgileri arasında yer alıyor. İşte yaz ayı Yüksek Askeri Şura toplantısına kısa bir süre kala kulislerde konuşulanlar...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:20 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:28 ABONE OL
Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, temdit ve emekliliğin görüşülüp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra alınacak kararların kesinleşeceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûra () çalışmaları başladı.

Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

TSK personelinin durumuyla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nca yürütülüyor. Terör örgütü FETÖ'nün gizli yapılanma çalımalarını önlemek ve ortaya çıkarmak için istihbarat raporları da değerlendirmede dikkate alınıyor.

Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

ERKENE ALINABİLİR

Hürriyet'in haberine göre; TSK'da yaz dönemi 'ı genelde Ağustos'un ilk haftası içinde yapılıyordu. Ancak bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle YAŞ'ın bu ayın sonuna doğru toplanabileceği belirtiliyor..

Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

YAŞAR PAŞA KALABİLİR

Kulislerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in hem haddi, hem de görev süresi dolmadığı için mevcut görevine devam etmesinin beklendiği konuşuluyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Orgeneral Ümit Dündar kuvvet komutanlığındaki 2 yıllık görev süresini dolduruyor. Henüz yaş haddini doldurmayan Orgeneral Dündar'ın da görev süresinin bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. TSK komuta kademesinde değişiklik olmayacağı da kulis bilgileri arasında.

Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

HAVA UZAYABİLİR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, geçen yıl görev süresi uzatılan Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün bir yıl daha göreve devam edebileceği konuşuluyor. Görev süresi uzamadığı takdirde Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgenerallik sırasında bekliyor.

Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?

DENİZ'DE DE DURUM BENZER

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da üçüncü yılını dolduranlar arasında. Oramiral Özbal'ın görev süresinin de bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. Bu kuvvette de Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramirallik sırasında bulunuyor.

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Son dakika: YAŞ ile ilgili dikkat çeken iddialar! Komuta kademesi değişecek mi? Kritik toplantı öne mi çekilecek?
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