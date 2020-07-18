Son dakika haberler... 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Başkan Erdoğan'dan bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi!

Son dakika haberler… Dün Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi. Uzunca bir süredir yanıt bulamayan bu soru cevaplanırken vatandaşların gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika açıklamasının detayları…

BAYRAMDA YASAK VAR MI? 2020 KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi milyonlar sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyordu. Bilindiği üzere salgın nedeniyle yılın ilk bayramı Ramazan'da 81 ilde de kısıtlama uygulanmıştı. Başkan Erdoğan konuya ilişkin en net açıklamayı yaptı…