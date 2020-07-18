Son dakika haberler... 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Başkan Erdoğan'dan bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi!

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haberler... 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında var mı, olacak mı? Başkan Erdoğan'dan bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi!

Geçtiğimiz gün Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda olup olmayacağına ilişkin açıklamalarına da yer verdi. Bir süredir vatandaşların gündeminde yer alan konu bir nevi yanıt buldu. Başkan Erdoğan açıklamasında, 'nın özellikleri ve hususiyetleri çok çok farklı şeklinde ifadeler kurdu. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Temmuz – 3 Ağustos Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberlerinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 10:31 Son Güncelleme: 18.7.2020 10:32 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan son dakika bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

haberler… Dün Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi. Uzunca bir süredir yanıt bulamayan bu soru cevaplanırken vatandaşların gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika açıklamasının detayları…

BAYRAMDA YASAK VAR MI? 2020 KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi milyonlar sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyordu. Bilindiği üzere salgın nedeniyle yılın ilk bayramı Ramazan'da 81 ilde de kısıtlama uygulanmıştı. Başkan Erdoğan konuya ilişkin en net açıklamayı yaptı…

Başkan Erdoğan'dan son dakika bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞ PROGRAMI NASIL OLACAK?

Başkan , Ayasofya'nın açılış programı ile ilgili çalışmalara değindi, "Diyanet gerekli davetleri yapacak, camiye girişler kontrollü olarak, gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun bunların hepsi şu anda koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. 1000-1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. En büyük avantaj, dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak, alanı da en güzel şekilde Diyanet değerlendirecek." dedi.

Başkan Erdoğan'dan son dakika bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

"İÇ EGEMENLİK KONUMUZ"

Erdoğan, Ayasofya Camii ile ilgili dünyadan gelen tepkiler ve açıklamaların bir öneminin olmadığına değindi, "İç egemenlik konumuz. Dünyadan bir müdahale söz konusu olamaz. Bu karar Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Buna kimse siyasi retoriktir yaklaşımı tavrıyla yaklaşmasın. Milletimizin özlemiydi, yerine gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan son dakika bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

Başkan Erdoğan'dan son dakika bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

"KARDEŞ AZERBAYCAN'I YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaya değinen Erdoğan, "Ermenistan işgalci. Minsk Üçlüsü, yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. İşin bu noktalara geleceği de belliydi. Şu anda Ermenistan sürekli, Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Bu saldırılarda tabii ki Azerbaycan da şu anda topraklarını müdafaasına, kendi halkının müdafaasına yönelik adımlar atmıştır, bunu atarken de biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Sayın Aliyev'le de görüşmelerimi yapıyorum. " diye konuştu.

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Son dakika haberler... 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Başkan Erdoğan'dan bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi!
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