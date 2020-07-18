‘Böyle insanlara ne desek boş cezalar ağırlaştırılsın’

Ünlü sanatçılar, HDP'li Işık'ın eşini darp etmesine büyük tepki gösterdi.Kadına şiddet gösteren insan değildir. Kesinlikle caydırıcı cezalar getirilmeli. Ben de şiddet görmüştüm ama o dönemde birçok kadın susarken ben susmadım. Şikayetçi oldum. Cezalar ağırlaştırılsın.Böyle insanlara ne desek, nasıl kınasak, sokağa dökülsek boş, anlamazlar zaten. Anlayacak şuurda insan yapmaz zaten. O yüzden cezaların artırılmasını diliyorum.Ne hikmetse son günlerde kadın arkadaşlarımızın dolaba vurup, merdivenden düşüp ya da kapıya çarpıp kendi kendilerini yaralama haberlerini sıkça görür olduk. Dayak yedikleri yetmezmiş gibi, yine korkutularak ifadeleri değiştirtilen kadın dostlarımıza destek olmak, yıllardır değişik boyutlarıyla şiddete maruz kalmış biz kadınların görevi.Bir erkeğin mevkisi, eğitimi, statüsü ne olursa olsun eğer kadına el kaldırıyorsa benim gözümde adam değildir. Sevgin biter tartışırsın ayrılırsın, fikirlerin uyuşmaz tartışırsın görüşmezsin ama hiçbir şekilde şiddet uygulayamazsın, buna hakkın yok!Bu insanlara ne oluyor. Şiddetin her çeşidine karşıyım mevki makamın önemi olmadığı gibi örnek algılanması gereken kişilerin (sanatçı, siyasetçi) gibi topluma mal olmuş kişilerin hassas ve duyarlı olması gerek. Buna artık dur demek zamanı.Kadını döven, eziyet eden, küfür eden sonunda da öldürülüyor. Bu erkek bozuntuları ahlaktan, şereften, ardan, namustan yoksun tipler. Ne yazık ki ülkemiz kadına şiddet konusunda son yıllarda hep gündemde. Kadınlar bizim baş tacımız, anamız, bacımız, yârimiz.... Onlara kalkan el soysuzların elidir.Kadına şiddet uygulamak dünyanın en kötü eylemlerinden biri. Anneleri gelsin gözlerinin önüne. Kadını dövenlerin psikolojik olarak normal olmadıklarını düşünüyorum. Cezalar ağırlaştırılmalı.