Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan yerli otomobil paylaşımı

Hazine ve Maliye bakanı BErat Albayrak, bugün fabrika temeli atılan yerli otomobille ilgili bir paylaşımda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı videoyu alıntılayan Albayrak: "TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: