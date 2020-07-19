60 yıllık hayali gerçekleştirmek için tarihi adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikanın temeline dün ilk harcı attı. 1.2 milyon metrekarelik alanda kurulacak ve 18 ayda bitirilecek TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi İnşaatı'na başlama töreninde konuşan Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi adım atılan böyle bir günde katılımcılarla beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz onyıllardır hasretini çektiği projeye büyük teveccüh gösterdi. Meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi, içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Hayatlarında bir tek çivi bile çakmamış olanlar koro halinde iftira yarışına koyuldular. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi atanların eline yüzüne bulaştı. 7'den 70'e 83 milyonun tamamı, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.Yıllardır içerden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Tüm dünyanın yatırımları durdurduğu veya askıya aldığı dönemde Türkiye olarak her alanda projelerimize hız verdik. Bugün temelini attığımız Türkiye'nin otomobili fabrikası ise işte bu yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa üretim kompleksidir. Milli otomobillerimizin üretim öncesi, sonrasına kadar ki tüm süreçleri buradan idare edeceğiz. Tüm otomobillerin arge ve tasarımı burada yapılacak seri üretime burada geçilecek. Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatandaşımıza hizmet verecek. Çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum. Çevre hassasiyetimizi de en üst düzeyde tutuyoruz. İnşaatta kullanacağımız çevre dostu teknolojilerle çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Emeği geçenleri ve emeği geçecek olanları şimdiden tebrik ediyorum.Ülkemizin özellikle ekonomide, üretimde, sanayide, finansta, dış politika ve güvenlikte bağımsızlığını sağlamaya dönük tüm hamleleleri gizli bir elin müdahalesiyle hep engellenmiştir. Nuri Demirağ uçak fabrikası, Nuri Dilligil'in fabrikası merhum Erbakan hocamızın gümüş motor projesi birileri tarafından hep engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır. Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de devrim arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı. Bu iftira furyasının başını çekenler bugün olduğu gibi, yine CHP medyası olmuştur.O dönemin CHP zihniyetindeki gazetelerini açıp baktığımızda yerli otomobil fabrikası konusu boş lakırtıydı. Böyle diyorlar. Daha kablo üretemiyoruz, memleketimizde otomobil fabrikası kesinlikle kurulamaz diyen CHP'li yazarları görürüz. CHP'li siyasetçileri görürüz. Bunlar gibi daha çok yazı, makale, manşet birer utanç vesikası olarak arşivlerimizde durmaktadır. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeyi göze almalıdır. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru için kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yola biz de vurgun yemeyi göze aldık ve alacağız. CHP'nin takoz siyasetine rağmen sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda buluşturduk.Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka olacaktır. Türkiye'nin gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var. Dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız.18 yılda hem şeytan taşladık, hem tavaf yaptık. Umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik; '5 yiğit adam' dedik. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle ya da böyle bu işi bitireceğiz. Ölmek var dönmek yok. Herhangi bir aksilik olursa devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter.BAŞKAN Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda da Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım videosu ile 'Aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur' başlıklı grafiğe yer verdi. Erdoğan, "Dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. Devrim otomobilini müzeye mahkum edenler, devrin otomobilinin yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaklardır" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Albayrak, "TOGG bir çok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti" dedi.Çevre dostu akıllı otomobilimiz,yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollaraçıkacak. TOGG'un tedarikçileri arasında,daha önce hiçbir anaüreticiyle çalışmamış gencecikgirişimler, start-up'larvar. Bu firmalar farklı düşünüyor,yeni ve özgün işlereimza atıyor.TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarınınyüzde 100'ü Türkiye'ye ait. Bu durum bizibağımsız ve özgür yapıyor. Fabrika inşaatı18 ayda tamamlanacak.Bu yıl içerisinde ekipmanlarınsiparişine başlayacağız ve2022'nin son çeyreğinde seriaracın banttan inişini hepberaber kutluyor olacağız.15 yılda 22 milyar liralık yatırımyapacağız. 2032'ye kadar 1 milyonadet aracı üretiphalkımıza sunmuş olacağız.2025'te yüzde 68yerlilik oranına çıkacağız.Fabrikada 4 bin 300 kişiyiistihdam edeceğiz.