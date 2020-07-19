8 polisimizi şehit etmişti o haine 9 kez ağır müebbet

Diyarbakır'da4 yıl önce polis servis aracına yönelik uzaktan kumandalı bombalı saldırı gerçekleştirip 8 polisimizi şehit eden terörist Abdurrahman Çeçen 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 162 yıl hapisle cezalandırıldı. Diyarbakır'ın Hamravat evleri semtinde 4 yıl önce bomba yüklü bir aracı yolun kenarına bırakan teröristler mesai çıkışı evlerine giden polis servis aracının geçişi sırasında bombayı uzaktan kumandayla patlatmıştı. Alçak saldırıda polis memurları Tamer Aktaş, Mehmet Ertuğrul, Mustafa Karakaya, Mustafa Yiğitalp, Alper Zor, Serkan Talan, Necdet Alıcı ve İlyas Kaygusuz şehit olmuş, 15'i polis, 30 kişi yaralanmıştı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan tutuklu sanık Abdurrahman Çeçen'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Çeçen 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 162 yıl hapisle cezalandırıldı.