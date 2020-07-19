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kurultayı onlara yasak

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
CHP kurultayı onlara yasak
CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. kurultayına sayılı günler kaldı. Zamanı, yeri ve genel merkezin yasa ve tüzük dışı uygulamaları nedeniyle tartışılan kurultay öncesinde tansiyon yüksek. Önder Sav, Şahin Mengü, Fikri Sağlar, Sabri Ergül, Kemal Anadol, Bedri Baykam, Altan Öymen, Nihat Matkap, Önay Alpago, Zekeriya Temizel, Ercan Karakaş, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Erol Çevikçe, Seyfi Oktay, Hurşit Güneş, Umut Oran gibi çok sayıda onur üyesi ya da duayen isim, kurultayın yapılacağı salona "kısıtlı katılım" gerekçesiyle alınmayacak. O isimlerden Umut Oran, kurultay yasağının büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, "Kimsenin partinin geleceğine dair söz söyleme hakkına sahip olamayacağı bir parti içi seçim kurultayı yanlış" diyerek tepkisini dile getirdi.
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CHP kurultayı onlara yasak
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