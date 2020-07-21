Altın kayısı

Varsa kayısı, yoksa kayısı...

Kayısı çoksa ve para ediyorsa, Malatyalı'nın keyfine diyecek yok.

Bu yıl, işte tam da böyle.

Vali Aydın Baruş "Malatyalı mutlu" dedi.

Geçen yıl... Kuru kayısı üretimi... 87 bin 642 ton... "İyi para."

Sadece kayısı değil, kayısının çekirdeği de önemli gelir kaynağı... "Yılda 20 milyon dolar."

Güvenlikte sorun yok... Çarşı pazar ucuz... Korona konusunda kurallara uyuluyor... Vali Aydın Baruş 'un dediği doğru... "Malatyalı mutlu." Yavuz

***



Yılın sözü

Ramazan Özcan... Malatya Ticaret Borsası Başkanı.

"Yılın sözünü" söyledi:

-Dünya, tarımı yeniden keşfediyor.

Korona ile birlikte... Türkiye'de... Dünyada... Tarımın önemi anlaşıldı... "Büyük keşif."

Keşke... Kovit-19'dan önce keşfedilseydi.

***



Reel gündem

Siyaset... Erken seçim... Yeni parti...

Kurultay... "Malatyalı ne diyor?"

Gözlemimiz:

Halk, bu konularla hiç ilgilenmiyor... Kimsenin gündeminde yok.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan "Bu konu" açılınca dedi ki:

Toplum, ufukta erken seçim görmüyor.

Erken seçimin karşılığı, alıcısı, bekleyeni, isteyeni yok.

Kovit-19 krizi çok iyi yönetildi... Şimdi sıra ekonomide.

Gün, particilik günü değil... Laf karın doyurmuyor... Çalışacaksın, üreteceksin.

***



Çarşı pazar

Manav... Sebze ve meyve hali...

Domates, biber, patlıcan.

Elma armut... Vişne... İlle de kayısı.

Fiyatlar... Ucuz.

Çarşı pazar... Temiz.

Büyük kentlerin zincir marketleri ile, Malatya'nın sebze meyve hali arasında... Fiyatlarda... "Erciyes Dağı kadar" fark var.

Hele hele... Bodrum pazarı ile Malatya arasındaki fark... "Ağrı Dağı" kadar.

***



44 T 1083

Aracın arka camındaki yazı:

"Gün gelecek, hayatlar hayallerden daha güzel olacak."

Taksiyi gören, yazıyı okuyan... "İnşallah" diyor...

Gülümseyerek.

***



Yumurta davası

Nerede "Yumurtacı" görsek, duruyoruz.

Ankara... Ulus... 30 yumurta 10 lira.

Ankara... Çankaya... 30 yumurta 20 lira.

Bodrum... 30 yumurta 30 lira (45 liraya satan da var).

Ama... Afyon'da... Yumurtanın kolisi (30 adet) 9 lira.

Çorum'da... Kırşehir'de... Kayseri'de... 9 lira... 10 lira.

Malatya'da... "Duble beyaz yumurta" kolisi 12 lira.

-Yumurtacı... "Duble yumurta" ne demek?

-Abi... "İri" demek... "Çift sarılı." Buyur... Hediyemiz olsun.

Şu "Yumurta işi" bile millete "Nerede, ne kadar kazık atıldığını" göstermeye yetiyor.

***



Kömürhan Köprüsü ve bir Türkiye gerçeği

İstanbul nire, Elazığ ile Malatya'nın tam ortasında, Fırat Nehri üzerindeki Kömürhan Köprüsü nire?

Aradaki uzaklık... Bin 150 kilometre.

Eğer... Bu köprü "İstanbul'da... İstanbul'a yakın bir yerde" olsaydı...

Yazılı ve görsel medya sürekli ondan söz ederdi.

Ama... Gözden uzak olan, "İlgiden de uzak oluyor."

***



Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar

Azgın Fırat'ın... Zalim Fırat'ın...

Coşkun Fırat'ın üzerindeki ilk köprü... Kömürhan Köprüsü.

Halk arasındaki adı: İsmet Paşa Köprüsü.

İnönü döneminde "İsveç firması" tarafından yapıldı.

GAP... Karakaya Barajı... O köprü sular altında kaldı.

1983-1986... Özal dönemi... Yeni bir köprü yapıldı... 660 metre.

Yapan... Türk firması... Türk mühendisi, mimarı.

Türkiye büyüdü... Nüfus arttı... Trafik yoğun... Köprü, ihtiyacı karşılamıyor.

Ve... Yeni köprü... Bitmek üzere.

Proje büyük... 4 bin 820 metre...

Çift tüp tünel... Dağ deliniyor, yol kısalıyor... 660 metrelik yeni köprü, tünel ile kucaklaşıyor.

Köprü... Boğaz'daki köprüler gibi... Fakat... Tek ayaklı (Piton diyorlar)... Bu kategoride, orta açıklığı bakımından, dünyada 4. sırada.

Estetik... Anlatılamaz.

Yapan... Türk firması... Türk mühendisi, mimarı.

16 ili buluşturuyor.

Çok kişinin "Bu büyük eserden" haberi yok... Zira...

1. Gözden uzakta... Anadolu'da.

2. Hangi dönemde yapılıyor?.. Erdoğan döneminde... Öyleyse boş ver... Görmezden gel... Yazma... TV'de anlatma.

Acı ama... Bunlar... Türkiye gerçekleri.