Güzel sanatlar liselerinde yeni dönem

Lise tercihlerinin başladığı günlerde güzel sanatlar liselerinde de yeni bir dönem başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında sanat eğitimi alanında bir işbirliği protokolü imzalandı. Güzel sanatlar liselerinde artık Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanları da olacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, SABAH'A şunları söyledi:Teori ile pratiği altyapıya uygun şekilde geliştirme fırsatı veren protokolle öğrencilerimizin bütünlüklü gelişimi sağlanacak.Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimleri sürekli kılınacak.Protokol kapsamında 3 lise kuruldu. Pendik Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Marmara Üniversitesi'nin, Beşiktaş Itri Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Üniversitesi'nin, Başakşehir İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin himaye ve desteğiyle çalışmalarını sürdürecek.Güzel sanatlarla ilgili kurumsal işbirliklerinde sanatçıların önemli bir yeri var. Türk müziğinin enstrüman sanatçılarını geleceğin virtüöz adaylarıyla buluşturuyoruz.