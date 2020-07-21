Scoville ölçeği hangisini ölçer? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Scoville ölçeği hangisini ölçer?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Scoville ölçeği hangisini ölçer?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Scoville ölçeği hangisini ölçer?

Deniz tuzluluğunu

Çikolata tatlılığını

Limon ekşiliğini

Biber acılığını