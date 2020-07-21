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'te 'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak imha edildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:24 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:25 ABONE OL
Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesinin Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Polis Anıl Kemal Kurtul 2020-01 Operasyonu" sürüyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da katıldığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında bölgede arazide taraması yapan ekiplerce sığınak tespit edildi.

Aynı bölgede teröristlere ait M-16 piyade tüfeği, el bombası, şarjör ve bol miktarda gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
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