CHP'li belediyeden keyfi yıkım Plajda yıkım gerçekleşti; yarım saat sonra yürütmeyi durdurma kararı çıktı

"ŞU AN TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR ZARARA YOL AÇILDI"



Gerçekleşen kanunsuz yıkımın ardından açıklama yapan işletme sahibi Doğan Saygı, "Bu hukuksuz yıkım işleminin durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine müracaatımız olduğunu belediye ekiplerine defaatle söylememize rağmen bizi asla dinlemediler. Bunun yanında belediyeye gün içinde verdiğimiz dilekçeler dikkate alınmadı. Yapı kayıt belgesi olan yapılarımız belediye işçileri ve zabıtalar tarafından zor kullanılarak yıkıldı. Şu an telafisi mümkün olmayan bir zarara yol açıldı ve bu kasten yapıldı. Belediye işçileri, tarafımıza saldırdı, darp raporu da aldık. Bugün burada CHP'li belediye başkanı Ekrem Oran'ın kurduğu bir tuzağın mağduruyuz. Çevre Bakanlığı onaylı yapı kayıt belgemizi tanımadığını söyleyerek zabıtaları üstümüze salan Ekrem Oran'dan şikayetçiyim ve bu şikayetimi gerekli yerlere de yapacağım. Bugün 18.00 itibariyle Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediyenin yaptığı tamamen kanunsuz bir işlemdir. Belediye işçileri ve zabıtaları da belediyenin tetikçiliğini üstlenen büyük bir çetenin parçası olarak görüyorum ve bugün maalesef bu çetenin mağduru biz olduk" diye konuştu.

