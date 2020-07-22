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'de operasyonu! 5 kişiye gözaltı

Son dakika gelen habere göre 'de yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:13 Son Güncelleme: 22.7.2020 14:14 ABONE OL
Eskişehir'de tefecilik operasyonu! 5 kişiye gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ekipler, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtilen 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de tefecilik operasyonu! 5 kişiye gözaltı
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