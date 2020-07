Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'Halkbank' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a karşı ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde yeni bir dava açıldığını duyurdu. Albayrak, "Halkbank'ımıza karşı ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor" dedi.



Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halkbank'a yönelik açılan davayı değerlendirdi. ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde açılan davanın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını kaydeden Albayrak, "Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.



'TÜM POLİTİKALAR, KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

"Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz" diyen Albayrak, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir. Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yoldan attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır. Türkiye, bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından, Doğu Akdeniz'de verdiği mücadeleye, Libya'da meşru hükümet ile iş birliğinden, ekonomide tam bağımsızlık hedeflerine kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir."



