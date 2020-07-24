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kimdir, nereli? İlhan Cihaner Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Parti Meclisi Üyesi , hafta sonu yapılacak olan kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, İlhan Cihaner'in hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bu noktada, ', kaç yaşında ve aslen nereli?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, İlhan Cihaner kimdir? İşte, hayatı ve siyasi geçmişi...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 20:23 ABONE OL
İlhan Cihaner kimdir, nereli? İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

İlhan Cihaner, hafta sonu yapılacak olan 37. olağan CHP Kurultayı öncesinde genel başkan adaylığını açıkladı. CHP genel merkezinde basın toplantısında düzenleyen Cihaner, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var" dedi. Bu son dakika haberinin ardından, İlhan Cihaner'in siyasi kariyeri, hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, İlhan Cihaner kimdir? Detaylar haberimizde.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

23 Şubat 1968 Kars doğumlu İlhan Cihaner ilköğretimini Kars'ta, ortaöğretimini ise Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konusundaki tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1994 yılında Cumhuriyet Savcılığı görevine başlayan Cihaner Reyhanlı, İdil ve Çamlıdere'de Cumhuriyet Savcısı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de Başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da ise Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçilen Cihaner daha sonra 2015 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.

1 Ekim 2012'de "Sol" gazetesinde "Çıngı" isimli köşesinde yazı yazan Cihaner, gazete kapandıktan sonra Birgün gazetesinde yazmaya devam etti.

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İlhan Cihaner kimdir, nereli? İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı
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