Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

Bir tarih yeniden başlıyor. 21 yaşında genç bir komutan olan Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da fethin sembolü olan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl aradan sonra ilk kez namaz kılınacak. Türkiye'de büyük sevinç, Batı'da ise derin bir üzüntü hakim. En büyük üzüntü ise Yunanistan'da yaşanıyor. Yunanistan2da tüm kiliselerde yas ilan edildi. Türkiye'de Cuma namazı kılınırken, Yunanistan'dkai tüm kiliselerde fetih sırasında Bizans'a destek vermek için okunan dualar okunuyor.
TARİHİ ANLAR
1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile müze statüsü kazanarak ibadete kapanan Ayasofya, dakikalar önce kılınan ilk Cuma namazı ile zincirlerini kırdı, aslına rücu etti. Tüm Türkiye2'den tarihi yarımadaya akın oldu, mahşeri bir kalabalık ile Cuma namazı kılındı. Türkiye'nin birçok yerinde şükür namazları kılındı, kurbanlar kesildi.
YUNANİSTAN YAS TUTUYOR
Yunanistan Türkiye'deki gelişmeleri yas tutarak izliyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'da yas ilan edildi. Tüm kiliselerde dua ediliyor.
OSMANLI'NIN FETHİ SIRASINDA ETTİKLERİ DUAYI EDECEKLER
yunan Kilisesi Başpiskoposu tarafından yapılan çağrıda, "Bugün tüm Hristiyanlık için bir yas günüdür" ifadeleri kullanıldı. Başpiskopos Ieronymos, "Ayasofya inancımızın sembolu ve evrensel bir kültür anıtıdır" şeklinde konuştu.
Yunanistan genelinde ilan edilen yas nedeniyle, öğle vakti tüm kiliselerden çan çalınacağı ve kiliselerdeki bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.
Başpiskoposun akşam saatlerinde Atina'da özel bir ayine katılacağı ve Meryem Ana'nın şerefine Akathist ilahisini söyleyeceği ifade edildi. Yunan geleneklerinde, aynı ayinin 1453'te Bizans İmparatorluğu'nun düşüşünden hemen önce Ayasofya'da yapıladığına inanılıyor.
Atina ve Selanik'te dini ve milliyetçi grupların günün ilerleyen saatlerinde gösteriler düzenlemesi bekleniyor.