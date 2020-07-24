Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

Bir tarih yeniden başlıyor. 21 yaşında genç bir komutan olan Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da fethin sembolü olan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl aradan sonra ilk kez namaz kılınacak. Türkiye'de büyük sevinç, Batı'da ise derin bir üzüntü hakim. En büyük üzüntü ise Yunanistan'da yaşanıyor. Yunanistan2da tüm kiliselerde yas ilan edildi. Türkiye'de Cuma namazı kılınırken, Yunanistan'dkai tüm kiliselerde fetih sırasında Bizans'a destek vermek için okunan dualar okunuyor.