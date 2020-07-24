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Son dakika haberler: 'de sevinç, 'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

Son dakika haberi: Bir tarih değişiyor. 'de 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınıyor. Aynı saatlerde 'da ise yas var. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılıp, kurbanlar kesilirken, Yunanistan'da ise 1453'te kiliselerde okunan dualar okunuyor.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 13:29 Son Güncelleme: 24.7.2020 13:44 ABONE OL
Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

Bir tarih yeniden başlıyor. 21 yaşında genç bir komutan olan Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da fethin sembolü olan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl aradan sonra ilk kez namaz kılınacak. 'de büyük sevinç, Batı'da ise derin bir üzüntü hakim. En büyük üzüntü ise 'da yaşanıyor. Yunanistan2da tüm kiliselerde yas ilan edildi. Türkiye'de Cuma namazı kılınırken, Yunanistan'dkai tüm kiliselerde fetih sırasında Bizans'a destek vermek için okunan dualar okunuyor.

Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

TARİHİ ANLAR

1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile müze statüsü kazanarak ibadete kapanan Ayasofya, dakikalar önce kılınan ilk Cuma namazı ile zincirlerini kırdı, aslına rücu etti. Tüm Türkiye2'den tarihi yarımadaya akın oldu, mahşeri bir kalabalık ile Cuma namazı kılındı. 'nin birçok yerinde şükür namazları kılındı, kurbanlar kesildi.

Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

YUNANİSTAN YAS TUTUYOR

'deki gelişmeleri yas tutarak izliyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'da yas ilan edildi. Tüm kiliselerde dua ediliyor.

Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

OSMANLI'NIN FETHİ SIRASINDA ETTİKLERİ DUAYI EDECEKLER

yunan Kilisesi Başpiskoposu tarafından yapılan çağrıda, "Bugün tüm Hristiyanlık için bir yas günüdür" ifadeleri kullanıldı. Başpiskopos Ieronymos, "Ayasofya inancımızın sembolu ve evrensel bir kültür anıtıdır" şeklinde konuştu.

genelinde ilan edilen yas nedeniyle, öğle vakti tüm kiliselerden çan çalınacağı ve kiliselerdeki bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...

Başpiskoposun akşam saatlerinde Atina'da özel bir ayine katılacağı ve Meryem Ana'nın şerefine Akathist ilahisini söyleyeceği ifade edildi. Yunan geleneklerinde, aynı ayinin 1453'te Bizans İmparatorluğu'nun düşüşünden hemen önce Ayasofya'da yapıladığına inanılıyor.

Atina ve Selanik'te dini ve milliyetçi grupların günün ilerleyen saatlerinde gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

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Son dakika haberler: Türkiye'de sevinç, Yunanistan'da yas var! 1453'teki ayinlerini yapıyorlar...
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