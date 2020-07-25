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Ayasofya'da ilk Cuma namazı 'da ses getirdi!

Dün kılınan cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tüm dünyada olduğu gibi basınında da geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen basın kuruluşları Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla kılınan cuma namazına ilişkin yayınladıkları haberlerde Ayasofya'nın tarihi geçmişine ilişkin bilgilere yer verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 10:50 Son Güncelleme: 25.7.2020 11:10 ABONE OL
Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya'da ses getirdi!

Asahi Shimbun Gazetesi, "Camiye çevrilmesinin ardından Ayasofya'da ilk cuma namazı" başlığı ile yayınladığı haberde, halkın yoğun talebi nedeniyle namaz öncesi bölgeye giden yollarda yoğunluk yaşandığına değindi.

Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya'da ses getirdi!

Yomiuri Shinbun Gazetesi de daha önce müze olarak kullanılan yapının tarihi geçmişine dair bilgiler paylaştığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okuduğu bilgisini okurlarına duyurdu. Ayrıca yapıda bulunan Hristiyanlık ile ilgili dini motiflerin namaz sırasında örtüleceği belirtilen haberde, turistlerin tarihi yapıyı bundan sonra ücretsiz olarak ziyaret edebilecekleri vurgulandı.

Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya'da ses getirdi!

Kamu yayıncısı NHK de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeniden camiye dönüştürülen tarihi yapıda ilk cuma namazının kılındığı haberini servis ederek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girme fırsatı bulamayan birçok vatandaşın çevredeki meydanları doldurduğunu okuyucularına duyurdu. Haberde ayrıca bazı Avrupalı devletlerin karara yönelik tepkilerine de değinildi.

Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya'da ses getirdi!

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Ayrıca Nihon Keizai Shimbun, Jiji Tsuushinsha, Okinawa Times ve Nikkan Sports gazeteleri de internet sitelerinde Ayasofya'da ilk cuma namazı haberlerine yer verdi.

Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya'da ses getirdi!

Nippon News Network (NNN) ve Tokyo Broadcasting System (TBS) gibi medya kuruluşları da tarihi güne dair fotoğraf ve görüntüleri izleyicileri ile paylaştı.

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Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya'da ses getirdi!
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