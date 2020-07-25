Ayasofya'da ilk Cuma namazı Japonya'da ses getirdi!

Yomiuri Shinbun Gazetesi de daha önce müze olarak kullanılan yapının tarihi geçmişine dair bilgiler paylaştığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okuduğu bilgisini okurlarına duyurdu. Ayrıca yapıda bulunan Hristiyanlık ile ilgili dini motiflerin namaz sırasında örtüleceği belirtilen haberde, turistlerin tarihi yapıyı bundan sonra ücretsiz olarak ziyaret edebilecekleri vurgulandı.