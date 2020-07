FETÖ’nün Kuleli yapılanması darbe sinyalini iki ay önce vermiş

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine eleman sızdırmak için kurduğu hücrelerde görev yapan mahrem imam, 7 lise öğrencisini TSK'ya sızdırdıktan sonra örgüt tarafından ödüllendirilerek umreye gönderildiğini anlattı. Daha sonra da Kuleli Askeri Lisesi'ndeki yapılanmada görev alan zanlı, 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay önce yaptıkları toplantıda FETÖ yöneticilerinin örgütün zor günlerden kurtulması için iki köprüyü kapatarak darbe yapılabileceğini konuştuklarını söyledi. İtirafçı, 2013'den itibaren FETÖ'ye ait öğrenci yurdunda mülakata alındıktan sonra örgüt evine yerleştirilerek kendisine her ay bin lira maaş verildiğini belirterek anlattı:Askeri öğrencinin durumu ile ilgili bir çetele hazırlayarak öğrencilere 1 ile 5 arasında not veriyordum. Süreçte, Kuleli Mahrem yapılanmasındaki müdür yardımcısının evinde tanıştırıldığım örgüt üyesi kadın ile evlendim.Bir yıl içerisinde 50 askeri öğrencinin mahrem imamlığını yaptım. Darbe girişiminden iki ay önce mahrem yapılanma toplantısı yapıyorduk. Konu yapılanmanın zor günler yaşadığı, bu zorlukların aşılması için yeterli güce sahip olunduğu hatta istenilse her yolun denenebileceği darbe bile yapılacak güçte olduğu hususunda konuşma yapılırken Kuleli Askeri Lise yapılanmasındaki müdür yardımcısı pozisyonundaki Yusuf Kod adlı Y. E. söze girerek 'şimdi darbede ne var ki iki köprüyü kapatınca darbeyi yaparsın' şeklinde bir söz söyledi.Sonradan öğrendiğim kadarı ile Y.E. darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmış" dedi. İtirafçının deşifre ettiği TSK'ya sızdırılan isimler ve mahrem yapılanmadaki yöneticilerle ilgili soruşturma başlatıldı.