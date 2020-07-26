İzmir Dikili'de susuzluk isyan ettirdi! Tatil yerinde su sorununa vatandaşlardan tepki

YETKİLİLERİN ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUM

Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan su yok, varsa da kısıtlı. Hastalık yaygın olduğu için suya çok ihtiyacımız var. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suların yıllardan beri akmadığını belirten mahalleli Mustafa Nur da, "Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz. Depolardan taşıma suyla idare ediyoruz. Aslında köyün suyu, kuyuları var.

Köyümüze dağdan gelen su var ama buraya getirmiyorlar. Çeşitli sondajlar yapıldı, arıtma tesisleri de yaptılar ama açılmadı" diye konuştu.

'DÖKME SUYLA ELİMİZİ YIKIYORUZ'



Suların hiç akmadığı günler olduğunu anlatan Kılınç, bazı gün 1 ya da 2 saat su geldiğini ifade etti. Kılıç, "Depom olmasa su yok. Depo alamayacak durumu olanlar var. Her yere başvurduk. Belediye başkanlarına, İZSU'ya şikayet ettik. Bir çözüm bulan yok bu soruna. Hava sıcak olunca tuvaletler kokuyor. Dökme suyla elimizi yıkıyoruz" diye konuştu.