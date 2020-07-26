İzmir Dikili'de susuzluk isyan ettirdi! Tatil yerinde su sorununa vatandaşlardan tepki

İzmir'e bağlı Dikili ilçesi Denizköy Mahallesi'nde neredeyse her yaz yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar artık tepki gösterdi. Mahalleli ve tatilciler, suyun tankerlerle taşındığını belirterek çözüm beklediklerini söylerken yıllardır kronik bir hal alan bu sorun halka 'illallah' ettirmiş durumda... Dikili'den İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere onlarca yere yazı ve dilekçe gönderilmesine rağmen vatandaşın su sorunu çözülmedi.
İzmir'in Dikili ilçesinde, su sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde olunması nedeniyle suya daha çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde suyun tankerlerle taşındığını, bunun da yetersiz olduğunu belirten Denizköy Mahallesi sakinleri, yetkililerden bu sorun için bir çözüm bekliyor. 40 yıldır Denizköy'de yaşadığını söyleyen Şükran Uz, "Su sorununu hep yaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Güzel bir deniz var, insanları çok iyi ama bir tek su sorunu var. Su sorununa bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven de, "Susuzluk yüzünden muhtara yükleniyorlar. 'Muhtar yapamıyor, suyu getiremiyor' diyorlar. Ben de gerekli yerlere bildiriyorum ama onlar da çözüm bulamıyor. Biz belediyemizden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.
"TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNDÜRÜLÜYORUZ"
Muhtar azası Bahattin Savaş ise, "Su günde 1 saat geliyor, o da yetmiyor. Kuyular da bitti. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Kışın nüfusumuz 200 kişi, yazın bin kişi. Hafta sonları bin 500-2000 kişiye çıkıyor.
YETKİLİLERİN ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUM
Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan su yok, varsa da kısıtlı. Hastalık yaygın olduğu için suya çok ihtiyacımız var. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Suların yıllardan beri akmadığını belirten mahalleli Mustafa Nur da, "Taşıma su ile değirmen döndürüyoruz. Depolardan taşıma suyla idare ediyoruz. Aslında köyün suyu, kuyuları var.
Köyümüze dağdan gelen su var ama buraya getirmiyorlar. Çeşitli sondajlar yapıldı, arıtma tesisleri de yaptılar ama açılmadı" diye konuştu.
'DÖKME SUYLA ELİMİZİ YIKIYORUZ'
Suların hiç akmadığı günler olduğunu anlatan Kılınç, bazı gün 1 ya da 2 saat su geldiğini ifade etti. Kılıç, "Depom olmasa su yok. Depo alamayacak durumu olanlar var. Her yere başvurduk. Belediye başkanlarına, İZSU'ya şikayet ettik. Bir çözüm bulan yok bu soruna. Hava sıcak olunca tuvaletler kokuyor. Dökme suyla elimizi yıkıyoruz" diye konuştu.
Mahalleli Şekip Başarır da şunları söyledi:
35 senedir Denizköy'de yaşıyorum. su sıkıntımızı dile getirmek için her yere gittik. Olumlu yanıt alamadık. Yukarıdaki sitede emekli CHP milletvekilleri oturuyor. Havuz başında oturuyorlar. Tonlarca su havuza gidiyor. Onlar yüzünden biz susuz kalıyoruz. Bizim mahallemiz susuz. Beş vakit namaz kılıyorum. Abdest alacak suyum yok. Eşim dökme suyla bulaşık yıkıyor. Bu köyün su sorununu belediye başkanları çözemedi. Taşıma suyla değirmen döner mi?" diye konuştu.
'KIŞIN 450, YAZIN 1500 HANE DOLU'
İbrahim Kılıç da mahallerine 2-3 gündür hiç su verilmediğine dikkati çekip, suyun sağlık olduğunu hatırlatıp, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.
Cemile Kılınç ise "Bugün 1-2 kova su aktı. Depolara bile gitmedi. Sitelere su gidiyor. Kışın akıyor su. Sitelerde yaşayanlar geldi mi kesiliyor. Tankerle su getirtip, depoları dolduruyoruz. Virüs nedeniyle temizlik önemli. İZSU'yu arıyorlar ama hiç fayda etmiyor. Musluk hep açık ama hiç akmıyor" diye konuştu.
Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven de aynı sorunu yıllardır yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:
"Burada ciddi anlamda su sıkıntısı var. Yıllardır bu sorun büyüyor. Taşıma suyla idare ediyoruz. Ama yetersiz kalıyor. Bu yıl kuraklıktan dolayı 2 sondajdaki su da yetmedi. Yazın nüfus artıyor. Kışın 450 haneysek yazın 1500 hane oluyor. Su harcaması oluyor ve yetersiz kalıyor. Yeni sondaj çakılmasını talep ettik. Ama mevcut sondajların yanına çakmak istiyorlar. O bölgede su olsa zaten yararlanırız. Daha uzaktan getirmeleri lazım."
'HİZMET UZAK KALIYOR BİZE'
Eski muhtar Halil İbrahim de Denizköy'e kaçakları engellemek için yeni şebeke yapıldığını belirterek, "Tankerle getiriyorlar günde 5 kez. Ama sıcak havada günde 10 tanker gelmesi lazım. Misafir gelince zorluk çekiyoruz" dedi.
Yusuf Güven de tepkisini şöyle dile getirdi:
"Biz, büyükşehirde yaşamıyoruz. Uzakta olduğumuz için hizmet de uzak kalıyor bize. İlçe belediyesi de hizmet vermiyor."