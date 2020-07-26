Vakıf eserleri, medeniyetimizin hiç sönmeyecek kandilleridir

İstanbul Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi gerçekleşen restorasyonun ardından düzenlenen törenle açıldı. Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle kapılarını açan tarihi yapıda her gün 3 bin 500 kişiye, sefer tasıyla 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Emine Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada " Her bir vakıf eseri, yaşamın ucuna iğne oyası gibi işlenmiş, ince fikrin ve gönül zerafetinin ürünü, medeniyet yolumuzun hiç sönmeyecek kandilleridir. Fatih Sultan Mehmed Vakfı'nın mülkiyetindeki Ayasofya'mıza, 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini de sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.Emine Erdoğan'a yemek dağıtırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy da eşlik etti.Mihrişah Valide Sultan Türbesi'ni de ziyaret eden Emine Erdoğan, sandukaya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan puşideyi yerleştirdi.Emine Erdoğan, imarethanenin bahçesindeki yazar Yüksel Şule Şenler'in kabrini de ziyaret etti.