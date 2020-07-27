CHP’de PM için liste savaşı

CHP'nin 37. Olağan Büyük Kongresi'nin ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için yarış yaşandı. 8'i CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen Bilim Yönetim ve Kültür Platformu üyeliği olmak üzere toplam 60 kişilik PM için seçim yapıldı.Gözler Kılıçdaroğlu ve muhaliflerin listelerinde olurken bu kurultayda öncekilerin aksine aday sayısı düşük kaldı. Önceki kurultaylarda 60 kişilik PM için 500-600 kişinin başvurduğu CHP'de bu kurultayda başvuran aday sayısı 222 olarak açıklandı.Yüksek Disiplin Kurulu için de 47 aday başvurdu. Aday sayısının düşük olmasında Kovid-19 tedbirleri altında yapılan kurultayda, tüzük gereği PM adaylığı için en az 10 delegenin imzasının bulunması şartı, aday sayısının düşük olmasına yol açtı. Pek çok aday adayı gerekli delege imzası sayısının bulamadığı için aday olmadı.Kılıçdaroğlu'nun PM listesi öğlen saatlerinde netleşti. CHP liderinin PM listesinde 80 isme yer verdiği görüldü. Kılıçdaroğlu listesinde 37 milletvekiline yer verirken MYK'dan ise 15 isim yeniden PM listesinde yer aldı.Kılıçdaroğlu PM listesinde 'başörtüsü' açılımı da yaptı. Başörtülü avukat Sevgi Kılıç da CHP liderinin 80 kişilik listesinde Umut Akdoğan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun,Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Gökan Zeybek gibi isimler yer aldı.Oylama ve sayım işlemi geç saatlere kadar devam ederken, ilk sonuçlar da 60 kişilik PM'nin 8 üyesini oluşturan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için alındı. Sonuçlara göre PM'ye Kılıçdaroğlu'nun 12 kişilik listesinden en çok oyu alarak giren isim bin 21 oyla Yunus Emre oldu. Aylin Yaman 964, Fethi Açıkel 959, Burhan Şenatalar 905, Ali Rıza Erbay 887, Lale Karabıyık 871, Yüksel Taşkın 780 oy alarak Bilim Kültür Platformu'na girdi. En çok oyu alan 8'nci isim sanatçı Onur Akın oldu. Ancak Akın yüzde 33'lük kadın kotası nedeniyle yerini 756 oy alan Ayşe Eser Danışoğlu'na kaptırdı.