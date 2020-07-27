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Son dakika: Darbeci Akın Öztürk'ün emir astsubayı hakkında flaş karar

/PDY'nin ’daki darbe girişimi sonrası yargılandığı 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı , 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 13:34 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:22 ABONE OL
Son dakika: Darbeci Akın Öztürk'ün emir astsubayı hakkında flaş karar

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası yargılandığı 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün, emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, 'örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Serdar Özdemirci ve avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Savunmasını yapan sanık Özdemirci, gözaltına alınana kadar hakkında hiçbir soruşturma ve dava bulunmadığını, görevine dönmek için beklediği sırada, bir tanığın ifadesi üzerine gözaltına alındığını, ancak ankesörlü telefonla ardışık şekilde görüştüğü iddialarını savunmasında çürüttüğünü belitti. Özdemirci ayrıca, hakkında ifade veren tanık U.G.'nin ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi. Avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Özdemirci'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Akın Öztürk: Darbeyi dış destekli FETÖ yaptı

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Son dakika: Darbeci Akın Öztürk'ün emir astsubayı hakkında flaş karar
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