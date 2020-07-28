Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? BURADA!

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve Muğla Marmaris’te meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlarımız son depremler bilgileri için mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. İşte

Giriş Tarihi: 28.7.2020 19:26 Son Güncelleme: 28.7.2020 19:26 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve Muğla Marmaris'te meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (28 TEMMUZ 2020 SALI)

19.18 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA