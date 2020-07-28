Ermenistan'a gözdağı! Türk askeri Azerbaycan'da

"TANAP'IN DEVAMI OLAN TAP PROJESİ 3-4 AY SONRA TAMAMLANACAK"



Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile ilgili açıklamalarda bulunan Hacıyev, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:



"TANAP projesi gerçek anlamda Avrupa'daki güç dengelerini değiştirebilecek bir projedir. Biz buna Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ile başladık. Bu projenin başarısına da kimse inanmıyordu. Ancak öyle olmadı. Bu projede olduğu gibi TANAP projesine de inanmayan kişiler vardı. 'Olmayacak, yapamayacaklar' dediler. Ancak TANAP projesi artık hayata geçti. Biz bunu başardık. Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'ye gittik. Açılışını gerçekleştirdik. Proje iki Cumhurbaşkanı tarafından törenle hizmete girdi. Şimdi ise biz, TANAP'ın devamı olan Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesi çalışmalarına devam ediyoruz. TAP projesi 3-4 ay içinde tamamen açılarak, hizmet vermeye başlayacak. Ermenistan'ın saldırgan tutumları bu yüzdendir. Onlarda bu tür projelere kıskançlık duygusu söz konusudur. İstediklerini yapsınlar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir şekilde cevaplarını aldılar. TANAP'ta vanalar akıyor. Bu proje aynı zamanda Türkiye'nin gaz piyasasındaki gücünü de arttırmaktadır. Enerji güvenliği önemlidir. Türkiye bu konuda bize güvenmektedir. Bu proje hem Türkiye hem Azerbaycan menfaatine hizmet eden bir projedir."