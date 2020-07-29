6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

PençeKaplan Operasyonu kapsamında 3, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan açıklama yaparak, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" bilgisini verdi. Paylaşımda, operasyon görüntülerine de yer verildi. Bakanlıktan, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.