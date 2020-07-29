Son dakika | 7 gün 24 saat uygulanacak! 162 bin personel harekete geçti

DRONE VE HELİKOPTERLERLE HAVADAN DENETİM

Bu arada merkezden 44 farklı il güzergahına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergahına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1436 yolcu otobüsü habersiz olarak denetlenecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin ve buralara komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile denetim yapılacak.

Görünürlüğü artırmak amacıyla 420'si polis, 347'si jandarma olmak üzere 767 maket/model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla da 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333 maket/model trafik personelinin yerleştirilmesi sağlandı.

DENETİMLERDE KOVİD-19 TEDBİRLERİNE UYULACAK

Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek.

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.

İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma ekipler oluşturularak kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve ölümlü kazaların önlenmesi için etkin, sürekli ve yoğun denetim gerçekleştirilecek, yapılan çalışmalar medyayla paylaşılarak güçlü bir trafik güvenliği algısı oluşturulacak.