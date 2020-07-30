İBB’den adrese teslim kıyak ihale

Vakıfbank'ın kazandığı, çalışanların maaş promosyon ihalesini gerekçesiz iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün adrese teslim bir ihale yaptı. İhaleyi Vakıfbank'ın 3 bin 850 liralık teklif fiyatıyla Yapı Kredi aldı. Ancak tepki çekmemek için son dakikada teklif 11 lira artırılarak 3 bin 861 TL'ye çıkarıldı. İBB, personel maaşlarının hangi bankaya yatırılacağı ve promosyonuna ilişkin ilk ihaleyi 25 Haziran'da düzenledi. İhaleyi 3 bin 850 TL ile en yüksek teklifi veren Vakıfbank kazandı. Ancak İBB yönetimi 7 Temmuz'da gerekçe göstermeden ihaleyi tek taraflı iptal etti. 14 Temmuz'da yeniden yapılan ihalede ise kamu bankaları devre dışı bırakıldı. Verilen teklif bir önceki tekliflerden düşük kalınca ihale iptal oldu. Dün yapılan ihaleye ise İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası katıldı. Teklifler 3 yıllığına çalışanlar için 3 bin 200 TL'den açıldı ve açık artırma yapıldı. İş Bankası 3 bin 750 TL, Garanti Bankası 3 bin 800 TL ve Yapı Kredi 3 bin 850 TL teklif etti. İhaleyi Vakıfbank'ın iptal edilen ihaledeki teklif fiyatıyla Yapı Kredi aldı. Tepki çekmemek için son dakika bankanın teklifi 11 lira artırılarak 3 bin 861 TL'ye çıkartıldı. Ancak ihalede promosyon için daha önce belirlenen süre 36 aydan 40 aya yükseltilerek Yapı Kredi'ye 400 TL'lik kıyak yapıldı.