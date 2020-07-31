Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.
Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun.#KurbanBayramı pic.twitter.com/Eqg1fSbqrv— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 31, 2020