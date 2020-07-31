Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan 'mız mübarek olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 15:16 Son Güncelleme: 31.7.2020 15:18 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

Bakan Albayrak'tan bayram öncesi esnafa ve vatandaşa büyük müjde:

ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA