Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?

Zilhicce ayının onuncu günü idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz'a denk geldi. Müslüman âleminin heyecanla beklediği bu özel günün gelişi yine coşku ve sevinç ile karşılandı. Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar etlerini dağıtırken bu noktada akıllara bazı sorular geliyor. Kurban eti yıkanır mı sorusu da onlardan bir tanesi oluyor. Peki, kurban eti yıkanır mı? İşte detaylar
KURBAN ETİ YIKANIR MI?
Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;
Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.
Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.