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eti yıkanır mı? yıkanırsa ne olur?

Müslüman âlemi bir önemli güne daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bayram namazında camileri dolup taşıran vatandaşlar ibadetlerini de yerine getiriyor. Kurban kesiminin ardından ise et dağıtımı başlayacak. Kalan etlerini poşetleyerek buzdolabına koyacak kişiler yıkanır mı sorusuna da cevap aramaya başladı. Peki, kurban eti yıkanır mı, kurban eti yıkanırsa ne olur?

Giriş Tarihi: 31.7.2020 12:33 ABONE OL
Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?

Zilhicce ayının onuncu günü idrak edilen Bayramı bu yıl 31 Temmuz'a denk geldi. Müslüman âleminin heyecanla beklediği bu özel günün gelişi yine coşku ve sevinç ile karşılandı. Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar etlerini dağıtırken bu noktada akıllara bazı sorular geliyor. yıkanır mı sorusu da onlardan bir tanesi oluyor. Peki, kurban eti yıkanır mı? İşte detaylar

Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Prof. Dr. Kamil Bostan etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;

Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.

Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?

Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.

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Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?
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