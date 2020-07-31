Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?

Zilhicce ayının onuncu günü idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz'a denk geldi. Müslüman âleminin heyecanla beklediği bu özel günün gelişi yine coşku ve sevinç ile karşılandı. Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar etlerini dağıtırken bu noktada akıllara bazı sorular geliyor. Kurban eti yıkanır mı sorusu da onlardan bir tanesi oluyor. Peki, kurban eti yıkanır mı? İşte detaylar